Как проходить исповедь и причастие — основные каноны

Со слов автора. Я давно изучаю православные молитвы, правила их вознесения и обряды.

Меня часто спрашивают, как правильно исповедоваться и причащаться.

Сегодня я расскажу подробно об этих таинствах и опишу все основные правила.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЧАСТИЯ И ИСПОВЕДИ

Причастие – это очень важная литургия, которую обязательно нужно посещать, поскольку подобное поможет человеку стать к Богу значительно ближе. Вот только, к сожалению, об этой истине многие позабыли. И это, разумеется, неправильно. Ведь Господь завещал своей пастве регулярно причащаться и тем самым очищать свою душу.

Некоторые христиане уверены, что таинство причащения является достаточно простым и каждый человек способен его принять. Однако в действительности все намного сложнее. Ведь нельзя просто так взять и причаститься. Необходимо приготовиться к этому. Иными словами, прежде, чем стать посвященным в таинство, человек должен подготовить свою душу. А сделать это можно только одним способом – исповедаться. Но и здесь не все так просто. Поскольку перед исповедью человеку также необходимо выдержать одно испытание. Рассмотрим подробнее канон перед исповедью и причастием, а также поговорим о важности подготовки к ним.

КАК ИСКУПИТЬ СВОИ ГРЕХИ

Исповедь представляет собой испытание совести.

Следует сразу отметить, что это испытание является достаточно сложным по одной простой причине. Во время многих обрядов, совершаемых в стенах церкви, человек просто следует указаниям своего духовника. Однако, занимаясь подготовкой к исповеди, он может полагаться исключительно на себя самого. То есть христианину обязательно подскажут, что и как делать. Но при этом никто не сможет помочь ему, например, обрести веру.

Первое, что следует запомнить человеку, который готовится к исповеди, это не механическое действие или юридический акт. Казалось бы, что никто и не может так думать. Тем более кому может прийти на ум сравнить исповедь и юридический акт. Однако такое происходит достаточно часто. Ведь люди, которые только недавно обрели веру, еще не успели полностью ее осознать.

Основной проблемой является то, что люди слишком привыкли к тому «образу» исповеди, который для нее придумали деятели киноискусства. Вспоминая все фильмы, в которых встречалось освещение процесса исповеди, каждый священник невольно начинает возмущаться. Поскольку кинорежиссеры склонны сильно упрощать саму процедуру и почему-то доводить ее до полного абсурда.

Важно понимать, что человек, совершивший грех, в любом случае остается грешником. Именно поэтому ему необходимо посвятить жизнь тому, чтобы искупить совершенный грех. Покаяние необходимо для того, чтобы даровать христианину возможность признать свой грех и попросить милости у небес.

Примечательно, что именно в признании и осознании греха заключается важный смысл. Как ни странно, но многие грешники на протяжении всей жизни попросту отрицают тот факт, что они действительно совершили грехопадение и должны быть за него наказаны.

Прежде чем рассмотреть основные правила подготовки к исповеди, следует упомянуть о том, что покаяние в грехе состоит из нескольких этапов:

покаяние после грехопадения – если человек покаялся сразу после того, как совершил какой-либо грех, то принято считать, что он прошел первый этап покаяния;

покаяние перед смертью – считается, что каждый человек перед смертью обязательно должен вспомнить о тех грехах, которые им были совершены, и в них покаяться;

исповедование греха в таинстве исповеди – это наиболее важный этап, поскольку он позволяет человеку получить очищение от греха.

Отдельно следует упомянуть о втором пункте. А именно о покаянии перед смертью. В старину этому придавали огромное значение. Тогда было принято звать священника в дом, если человек находился на грани смерти. Разумеется, это вовсе не означало, что человек погибал сразу после визита священника. Бывали случаи, когда люди после этого выздоравливали. Именно поэтому считалось, что исповедь также может избавить человека от тяжести греха, повлекшего тяжкое заболевание. Но сейчас данная традиция уже практически забыта. Иногда люди сами посещают церковь, чтобы исповедаться. Но практически никогда при этом не просят священника посетить их дом, когда они будут находиться на пороге смерти.

Также следует отметить, что многие люди склонны путать каноны перед причастием с другими. Кроме того, нередко и таинство исповеди они путают с обычной беседой. Например, большинство христиан принимает за исповедь доверительную беседу с духовным наставником. Однако в действительности такая беседа не имеет ничего общего с исповедью. Кроме того, не следует путать исповедь с покаянием. Покаянная беседа обычно проводится перед крещением. Однако подобная процедура может и не проводиться. Все зависит от желания самого человека. Вот только некоторые часто путают данное таинство с исповедью, что является неправильным.

ТАИНСТВО ИСПОВЕДИ: ПОДГОТОВКА

Теперь перейдем непосредственно к тому, как подготовиться к исповеди. В данном случае человеку необходимо постараться полностью избавиться от любых предрассудков, которые были навеяны современным кино. В действительности подготовка к исповеди отличается сложностью и требует определенной дисциплинированности:

перед исповедью человеку необходимо сосредоточиться на покаянных молитвах;

поразмыслить над тем, какие поступки он совершил в прошлом, и понять, являются они греховными или нет. Можно сравнить это с самоанализом, который очень часто практикуют психологи и психиатры;

отметить свои греховные черты, чтобы осознать совершенные ошибки. Очень часто человек грешит и даже не замечает этого. Например, не признавая тот факт, что им овладела гордыня, человек совершает грех;

попросить прощения у людей, которые пострадали от деяний грешника. Следует отметить, что это очень важный этап подготовки. Поскольку человеку необходимо не только признать свой грех, но и найти душевные силы на то, чтобы извиниться;

попытаться продумать план исповеди. Конечно, в данном случае речь не идет о том, чтобы человек попытался спланировать все таинство, то есть определить его ход. Но священники рекомендуют заранее подумать, какие вопросы важно задать духовнику. Ведь для каждого человека это будут свои вопросы.

В вышеперечисленных рекомендациях нет ничего о том, нужно ли человеку держать пост. И это вовсе не случайность. Поскольку церковь не выдвигает абсолютно никаких требований к тому, чтобы человек обязательно соблюдал тот или иной пост. Однако необходимо сделать одно небольшое уточнение. Пост, конечно, не нужно держать, но следует научиться себя контролировать. Если вспомнить, обжорство – это грех. И поэтому во время подготовки к исповеди рекомендуется ограничить свой рацион, исключив из него жирную и вредную пищу. Более того, важно постараться не переедать.

Людям, страдающим от алкогольной зависимости и курящим, придется нелегко. Поскольку их испытание будет более жестким – придется отказаться от вредных привычек. Разумеется, сделать это будет очень непросто. Но именно так человек сможет доказать серьезность намерений. Кроме того, это поможет ему в дальнейшем полностью избавиться от пагубных привычек.

Несколько иначе дела обстоят с людьми, которые совершили тяжкий грех. Даже при условии, что они в нем уже искренне раскаялись, церковь будет настаивать на ужесточении процесса подготовки. И поэтому христианину придется держать очень строгий дополнительный пост. Конечно, степень серьезности прегрешения лучше не стараться определить самостоятельно. Необходимо спросить совета у священника. Он поможет определиться и с тем, какой пост следует держать, а также укажет три канона, которые обязательно нужно будет прочитать.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИСПОВЕДУЮЩИХСЯ

Поскольку в настоящее время количество православных христиан, которые регулярно посещают церковь и общаются с духовным наставником, крайне мало, многие рекомендации оказываются полезными. Однако далеко не всегда у человека имеется возможность получить все необходимые рекомендации до исповеди. Причин тому может быть множество. Поэтому следует сказать несколько слов и о тонкостях процесса исповеди.

Во-первых, человек, который до этого никогда не исповедовался, должен поведать духовнику обо всех грехах, совершенных после крещения. То есть с момента рождения. Если же православный недавно исповедовался, то должен рассказать лишь о грехах, совершенных с момента последней исповеди. Во-вторых, простить Господь может все грехи. Но если человек во время исповеди скроет какой-то грех, то и получить прощение тоже не сможет. Поэтому следует вспомнить обо всех прегрешениях. В-третьих, важно исповедаться в том, что стыдно. Если человек стыдится какого-то своего поступка, следует обязательно рассказать об этом духовнику. Поскольку это очень большой груз, от которого нужно избавиться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прежде чем принять святое причастие, человек должен пройти подготовку. Подготовка перед причастием подразумевает исповедование. К исповеди следует тщательно готовиться. Пост перед исповедью следует держать лишь в том случае, если такую рекомендацию дал священник.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2535751721619557366/

А вы знали об этом?

Мавзолей – это не храм, это самостоятельный памятник в определенном архитектурном стиле, отражающий и специфическую эстетику 1920-х годов. Разговоры о сносе Мавзолея и захоронении Ленина имеют лишь идеологическую подоплеку – кого-то очень сильно волнует материальное присутствие символов коммунистических идей в центре Москвы. Сегодня мы уже знаем, что все сложилось немного иначе. Однако призрак Ленина по-прежнему будоражит подсознание наиболее экстравагантных российских политиков. За внешней неадекватностью этой полемики скрываются вполне определенные политические интересы, ведь так называемая «политика памяти», проявляющаяся в сносе или установке монументов, переименованиях улиц и переписывании школьных учебников, служит, скорее, настоящему, а не прошлому.

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