Косматый Хомяк: Единственное животное с ядовитой шерстью ☠

А ты помнишь 2007 год? Когда по дворам гоняли панки, а в подъездах рыдали малолетки-эмо с дешевым алкоголем? Да, в те махровые времена жизнь была маргинальной и непредсказуемой. Ведь никогда не знаешь, что выкинет неформал. Нашего сегодняшнего гостя можно назвать представителем этой золотой эпохи угара и балдежа. Встречайте косматого, как подмыхи феминисток, хомяка.

"- Сделаю все опасное черно-белого цвета!" (Цитаты матушки-природы)

Хомяк, казалось бы, безобидная зверушка. Вот только проживает наш неформал не где-нибудь, а на территории Восточной Африки. Помните во что превращает этот континент даже самых милых представителей фауны? Правильно, в убийц, насильников и мародёров. Наш гость не стал исключением.

Все хомяки одеваются, как хомяки, а ты? Что это за гребень? Куда молодежь катится!

Грызун относится к семейству мышиных, потому большими размерами похвастать не может. Взрослая особь достигает от 25 до 35 см + хвост (половина от длины туловища). Самки заметно крупнее самцов. Окрас чёрно-белый. Внешне хомяк схож скорее с дикобразом, чем со своими собратьями из зоомагазина. Сложена зверушка весьма массивно. По земле и деревьям передвигается неуклюже. По спине идёт полоса жёстких волос. Когда животина испугана, возбуждена или узнаёт о том, что ты зачем то моешься чаще раза в месяц, она поднимает свой панковский гребень. В таком состоянии зверь может психануть в любой момент.

Я у мамы анархист!

Живут наши гости по одиночке. Как и большинство неформалов, ведут ночной образ жизни. Днём дрыхнут в норках, а вечером гуляют по деревьям. Из-за своей неповоротливости зверь предпочитает располагаться повыше от земли. Кушают грызуны как ростки растений, так и различные плоды.

Горшок не умер! Горшок всегда будет в моем сердце!

Но все мы знаем, зачем сюда заходим. Узнать самые интересные вещи о самых необычных животных. Чем же отличился наш хохлатый товарищ? Выделился косматый хомяк своим способом защиты от тварей, что хотят его скушать. Эта милая и несуразная зверушка хладнокровно убивает своих недругов весьма изощрённым способом.

Осторожно, последующий текст содержит биологическую опасность!

Тактика косматого хомяка при нападении хищников проста. Зверёк поднимает свою шевелюру, мимикрируя под дикобраза, а также подобно своим американским товарищам — скунсам, начинает испускать резкий запах. Мясоеды поумнее предпочитают оставить животину в покое на первом этапе. На более настырных товарищах работает закон естественно отбора. Шерсть патлатого неформала пропитана ядом, способным убить хищника размером с собаку. Потому, укусив нашего гостя, большинство незадачливых охотников мучительно умирает от летальной дозировки токсина.



Но ядовитых млекопитающих не существует! Возразите вы. Во-первых существуют, это щелезуб и некоторые бурозубки, а во-вторых, косматый хомяк и не ядовит на самом деле.

Я не ядовитый, просто шерсть токсичная...

Но от куда в лапках у этого маленького грызуна такая великая сила? Ответ учёные обнаружили совсем недавно. Оказалось, что хомяк приноровился натирать свои бока жвачкой из коры акокантеры абиссинской. Яд этого дерева издревле использовался африканскими аборигенами в охоте на крупную дичь, включая слонов. Вещество приводит к нарушению работы и остановке сердца. Хомяк грызет ядовитое растение, разжевывает в кашицу, а потом вылизывает все свое тело этой смертоносной смесью. Как следствие, этих хомяков никто не ест и угроз их существованию тоже нет.

До сих пор не известно, как сами грызуны избегают воздействия смертоносного токсина. Вероятнее всего, просто выработали естественный антидот. Ясно лишь одно, не лезь, дебил, оно тебя убьёт.

И вновь мы убеждаемся в том, что Африка — сумасшедшее место. На этом континенте даже крохи-хомяки становятся вестниками смерти.

Желаю вам никогда не трогать косматого хомяка

С вами была Книга животных.

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