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Обручальное кольцо: почему в России его носят на правой руке

Обручальное кольцо: почему в России его носят на правой руке

 

Многие замечали, что в некоторых католических странах люди носят обручальные кольца на левой руке, в то время как в нашей стране - на правой. В чем причина таких различий.

У нас символ любви и верности носят на правой руке, потому что так повелось испокон веков, что именно правой рукой мы творим добрые дела, раздаём милостыню, совершаем крестное знамение, кстати, опять-таки справа налево. Считается также, что именно с этой стороны находится наш ангел-хранитель, который вдохновляет нас на совершение благих дел.

Обручальное кольцо: почему в России его носят на правой руке

 

Однако отметим, что, например, в Австрии, Германии, Индии, Израиле и в некоторых других странах, не относящихся к традиционно православным, обручальные кольца тоже носят на правой руке.

В православии же допускается ношение обручального (венчального) кольца на левой руке только в случае смерти второй половинки, то есть это дозволяется вдовам и вдовцам и лишь до тех пор, пока они повторно не выйдут замуж или не женятся.

Источник : https://cyrillitsa.ru/tradition/157724/

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