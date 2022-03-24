Разные интересные случайные факты

17 совершенно случайных фактов обо всём на свете.

1. В 2000 году группе ABBA предложили один миллиард долларов за воссоединение ради мирового турне (в общей сумме 100 выступлений). Получается, что за одно шоу каждый член группы получал бы 2,5 миллиона долларов. Группа отклонила предложение.

2. Вместо «Они жили долго и счастливо» немецкие сказки заканчиваются фразой «Если они ещё не умерли, значит, они до сих пор живы».

3. Одному грабителю банка удалось сбежать с места преступления благодаря тому, что он нанял группу из десятка ничего не подозревающих людей, которым сказали одеться одинаково. В указанное время они пришли к тому месту, куда прибыл бронированный автомобиль, который преступник планировал угнать.

4. В 1900 году в китайской провинции Ганьсу была обнаружена скрытая пещера, внутри которой находились 15 тысяч буддийских текстов и 1100 свитков. Одна из найденных книг была копией «Алмазной сутры» и датировалась 868 годом.

5. Все те дни, когда Усейн Болт соревновался на Олимпийских играх в Пекине 2008 года, он не ел ничего, кроме куриных наггетсов.

6. Кони-Айленд перестали считать островом в 1930-х годах. Свалка превратила остров в полуостров.

7. Помидор, который вырастили в Эпкоте в 2016 году, побил рекорд, дав урожай свыше 32 тысяч штук помидоров.

8. В 1980 году ФБР основало фейковую компанию и попыталось дать взятку членам Конгресса. Почти 25% политиков приняли взятку, за что их отправили под суд.

9. В 2012 году в Мексике был обнаружен Ангамуко, «потерянный» древний город. Он был построен цивилизацией, которая враждовала с ацтеками, и столетиями оставался похороненным под растительностью.

10. Жозеф Игнас Гильотен предложил гильотину как наименее болезненный способ казни. Он был рождён недоношенным, поскольку его мать сильно испугалась, услышав крики мужчины, которого пытали до смерти.

11. 99 процентов продуктов с ванильным вкусом на рынке, начиная от водки и заканчивая вафлями и пудингом, на самом деле не содержат ваниль, поскольку это вторая самая дорогая специя в мире.

12. Линкор USS Arizona был потоплен во время атаки на Пёрл-Харбор. Американским солдатам удалось спасти орудия, которыми он был оснащён. Впоследствии их установили на линкор USS Nevada и использовали против японцев при битвах за Иводзиму и Окинаву.

13. Термин «слэпстик» (буффонада) произошёл от комедийного стиля, который был известен в Италии 16-го века как «commedia dell’arte». Слэпстик, она же «палка-хлопушка», состояла из двух тонких деревянных дощечек, которые издавали громкий и комичный звук, похожий на хлопок, ударяясь о другого актёра.

14. Жидкость внутри волдыря называется не гноем, а сывороткой. По сути, это кровь – только без эритроцитов (красных кровяных телец) и агентов, которые отвечают за свёртываемость крови.

15. Эффект Дидро заключается в том, что вы, приобретая новую вещь, попадаете в спираль потребления и стремитесь покупать ещё больше новых вещей. В результате вы покупаете вещи, в которых ваши предыдущие «Я» не нуждались, чтобы быть счастливыми или удовлетворёнными.

16. Для продвижения «Смурфиков» (2011 год) Sony на время превратила «белую» деревню Хускар (Испания) в «голубую». Местным жителям настолько понравился приток туристов, последовавший за этим, что они решили сделать изменение постоянным.

17. В японском военно-морском флоте по пятницам моряков всегда кормят карри, чтобы они не терялись в днях недели.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2440719388271184056/

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