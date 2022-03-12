Необычные явления, которые можно расценивать, как подтверждение существования внеземной жизни                               

С древних времён люди задаются вопросом о том, есть ли жизнь в космосе.

Прямых доказательств существования жизни за пределами Земли не существует, но, тем не менее, в мире происходит довольно много странных вещей, которые наталкивают на мысль, что во Вселенной человек не одинок.

1. Сигнал WoW

Сигнал WoW.

Исследователями университета штата Огайо 15 августа 1977 года был пойман сильный узкополосный сигнал, источник которого находился не в солнечной системе.

2. Многочисленные свидетельства об увиденных НЛО

Фото НЛО над Ираном.

Отчеты о полетах странных объектов в небе - далеко не новое явление. Такие странные летающие объекты фиксируют с третьего века до нашей эры. Совсем недавно пассажиры самолета во время полета над Ираном заявили, что видели быстро движущийся объект в форме диска, не похожий ни на самолет, ни на вертолет.

3. Император Феодосий видел НЛО

Император Феодосий.

Византийский император Феодосий в 390 г.н.э. описал блестящий светящийся шар в небе, вокруг которого роилось большое количество других светящихся шаров меньшего размера.

4. Каналы на Марсе

Каналы на Марсе.

Идея, что Марс буквально испещрен сложной сетью каналов, была впервые выдвинута в 1877 году итальянским астрономом Джованни Скиапарелли, а позже популяризирована астрономом Персивалем Лоуэллом.

5. Радиосигналы

Лоуэлл сделал замысловатые рисунки на основе наблюдений из своей обсерватории в Флагстаффе, штат Аризона. Идея пользовалась популярностью до начала ХХ века, когда астрономические наблюдения выявили, что эти «каналы» являются оптической иллюзией и геологическими формациями.

Радиосигналы.

Ученые уже давно ломают голову над тем, что является источником загадочных сигналов, известных как «быстрые радиовсплески», которые приходят из-за пределов Солнечной системы. Может быть, это передача от инопланетной цивилизации.

6. Жизнь в облаках Венеры

Венера.

Ученые предполагают, что на облаках Венеры может существовать жизнь. Несмотря на очень горячую кислотную поверхность Венеры, на высоте в 50 км условия немного более гостеприимные – температура составляет 70 ° С, а давление аналогичное земному.

7. Живая атмосфера Марса

Метан на Марсе.

Команда НАСА и университетских ученых обнаружила очень большое количество метана в атмосфере Марса, который указывает, что планета все еще жива - в биологическом или геологическом смысле.

8. Что летает рядом с самолетами?

Неопознанные объекты рядом с самолётами.

Историям об опасном приближении другу к другу в воздухе НЛО и коммерческих самолетов нет конца. Многие пилоты сообщали, что сигарообразные или шарообразные объекты проходили в нескольких метрах от кабин их самолетов. Недавний инцидент с участием одного из самолетов авиакомпании Air China может быть больше, чем гипотезой. Самолет был вынужден совершить аварийную посадку после того, как нечто врезалось в него и повредило корпус.

9. Суровые условия на Земле

Микроорганизмы, выживающие в самых суровых условиях.

Доказательства возможности жизни за пределами нашей планеты существуют даже на Земле. Жизнь существует в самых суровых условиях - от холодных темных глубин океанов до раскаленной вулканической лавы. Ученые считают, что если жизнь может существовать в суровых экстремальных условиях нашей планеты, то почему бы ей не существовать в подобных экстремальных условиях вне планеты (скажем, под поверхностью Марса).

10. Африканская пещерная живопись

Африканская пещерная живопись.

Рисунок на стене африканской пещеры изображает существо в головном уборе с антеннами, которое летает по воздуху. Существо имеет большие черные раскосые глаза, тонкие губы, и держит животное в своих руках.

11. Средневековый Гобелен

Средневековый Гобелен.

На переднем плане средневекового гобелена в французском соборе Нотр-Дам изображена Дева Мария на фоне…. летящего по небу корабля.

12. Битва НЛО в 1561 году над Нюрнбергом

Битва НЛО в 1561 году.

Старинная гравюра, созданная Хансом Глейзером в 1566 году, четко изображает битву между летающими дисками и цилиндрами, которая произошла над Нюрнбергом, Германия 4 апреля 1561 года.

13. Спутник Юпитера Европа

Спутник Юпитера Европа.

По мнению ученых, учитывая огромное количество воды, содержащееся под ледяной коркой Европы, а также то, что эта вода защищена от вредного излучения, может привести к тому, что на спутнике Юпитера Европе может существовать инопланетная жизнь.

14. Катастрофа в Розуэлле

Загадочная катастрофа в Розуэлле.

Согласно теории, в которую верят многие люди, в 1947 году инопланетный космический корабль с экипажем на борту потерпел крушение в Розуэлле, Нью-Мексико. С тех пор эта история обросла множеством предположений и догадок.

15. Воздушная битва над Лос-Анджелесом

Битва над Лос-Анджелесом.

Этот инцидент произошел менее чем через три месяца после вступления США во Вторую мировую войну. 24 февраля 1942 года в небе над городом появился неопознанный объект, который приняли за атакующий японский самолет. По нему был открыт огонь ПВО. Несмотря на несколько прямых попаданий, неповрежденный объект вскоре исчез в ночном небе.

16. Древние знаки

Древние знаки.

Египетские иероглифы, найденные в храме Сети I в Абидосе, очень похожи на вертолеты, а также другие образцы современной техники. Некоторые утверждают, что это свидетельствует о том, что люди в древности видели пришельцев.

17. Уравнение Дрейка

Уравнение Дрейка.

Уравнение Дрейка является вероятностным аргументом, используемым для оценки количества активных, коммуникативных внеземных цивилизаций в галактике Млечный Путь. Впервые оно было представлено Фрэнком Дрейком в 1961 году, который определил конкретные факторы, которые, как считается, играют роль в развитии таких цивилизаций.

18. Старинные иллюстрации

Старинные иллюстрации.

Иллюстрация 1803 года Уме Нет Чири изображает реальный артефакт, найденный японским моряком. Снаружи он был сделан из железа и стекла, а внутри покрыт странными письменами, изображенными на рисунке.

19. Австралийское наскальное искусство

Австралийское наскальное искусство.

В Австралии (преимущественно в удаленном северо-западном регионе Кимберли) на скалах существуют древние рисунки, на которых изображены существа с преувеличенно лысыми головами, большими раскосыми глазами, и отсутствующим ртом.

20. Зона 51

Зона 51.

ВВС США выкупили эту территорию в 1955 году, и с тех пор база является полностью засекреченной. Подобная скрытность, несомненная связь «зоны 51» с секретными разработками самолетов, вместе с сообщениями о необычных явлениях, наблюдающимися в данном районе, привели к тому, что «Зона 51» стала излюбленной темой в современных теориях заговора, связанных с НЛО.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии

Рекомендую также прочесть:

Почему "голос народа" Шаляпин сбежал из Советской России (https://otari.mirtesen.ru/blog/43178681913/)

«Pасcтрeлять сoтни пpоcтитyтoк»: как Ленин подавил восстание в Нижнем Новгороде (https://otari.mirtesen.ru/blog/43180270803/)

В каких случаях у русских не принято улыбаться https://otari.mirtesen.ru/blog/43030002490/V