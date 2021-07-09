История о человеке, который был карликом и гигантом

О жизни Адама Райнера известно очень мало, но в каком-то смысле он представляет собой выдающуюся часть истории медицины. Он родился в Граце, Австрия, в 1899 году, и по мере того, как он рос, стало очевидно, что ростом он был намного ниже среднестатистического человека. В 1920 году, когда ему исполнился 21 год, его рост составлял всего 1,18 метра. Врачи официально классифицировали его как карлика.



В двадцать с лишним лет, однако, Райнер испытал необъяснимый скачок в росте, и к 32-му дню рождения его рост составлял уже 2,18 метра. Такой невероятный устойчивый темп роста – около 9 сантиметров в год – истощил его тело и приковал к постели.

Казалось, что гипофиз бедняги – железа, ответственная за выработку гормона роста в организме – после 21-го дня рождения Райнера стал работать в усиленном темпе. Сбой в работе гипофиза привёл к тому, что все свои ресурсы тело направило на рост, в конечном счёте ослабив Райнера и сделав его неспособным стоять. В декабре 1930 года, когда Райнеру исполнился 31 год, нейрохирург под местной анестезией вставил инструменты в его нос, чтобы получить доступ к гипофизу, крошечной железе, расположенной в труднодоступной части мозга. Хирург обнаружил и иссёк эозинофильную аденому, доброкачественную опухоль, которая оказывала давление на гипофиз. Эта процедура резко замедлила рост Райнера, но большой ущерб организму уже был нанесён.



Адам Райнер провёл остаток своих дней, не в силах даже стоять самостоятельно. Позже его поместили в дом престарелых, где он умер 4 марта 1950 года в возрасте 51 года. На момент смерти его рост составлял 2,34 метра, что вдвое превышало его рост в 21 год. Несмотря на то, что он был одним из самых низкорослых мужчин Австрии, в конце концов, он стал самым высоким человеком в стране. На сегодняшний день Адам Райнер – единственный человек в истории медицины, которого классифицировали как карлика и гиганта.

Источник:http://muz4in.net/news/istorija_o_cheloveke_kotoryj_byl_karlikom_i_gigantom/2021-03-09-53087

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