Потерянные гробницы Маккавеев

Фото: Wojciech Stattler

Почти 150 лет тому назад исследователи начали поиски утерянных гробниц Маккавеев. В группу искателей вошли ученые, эксперты, путешественники и прочие заинтересованные лица. Однако успехом эта инициатива так и не увенчалась, хотя затею эту пока не бросают. В 2015 году археологическая находка в местечке Горбат-Ха-Гарди рядом с древним городом Модиин (Horbat Ha-Gardi, Modi’in) дала историкам надежду на то, что они наконец-то нашли вожделенные гробницы, но в итоге это оказался очередной тупик.



Макковеи, которые так заинтересовали экспертов, были 5 сыновьями еврейского священника по имени Маттафия Хасмоней. В свое время эта семья восстала против сирийского царя Антиоха IV Эпифана и очень сильно повлияла на ход истории целого народа.

Когда священник умер, его сын Иуда Маккавей продолжил миссию отца – стал военачальником и в итоге преуспел в этом деле, освободив свой народ от гнета эллинистической селевкидской Сирии, и отбив у сирийцев Иерусалимский храм. Кстати, во время очищения оскверненного Антиохом храма как раз и зародилась традиция празднования хануки.



После обновления и освящения храма 5 сыновей Маттафии Хасмонея продолжили завоевывать землю для своего народа, и все они в итоге умирали один за другим, сменяя друг друга на троне. Именно их гробницы до сих пор и ищут археологи. По сей день их место расположения остается большой тайной для всего научного сообщества.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Почему Сталин отказался от наград после Великой отечественной войны https://otari.mirtesen.ru/blog/43151024606/

Как "святой" Александр Невский жестоко наказал новгородцев за неподчинение Орде? https://otari.mirtesen.ru/blog/43457779876/

Ваше мнение для меня важно. Буду благодарен за ваши комментарии!