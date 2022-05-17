Самая неудачная разница в возрасте между мужчиной и женщиной

Если верить статистике, некоторые возрастные диапазоны несут большие риски с точки зрения разрыва отношений, чем другие. Какую же разницу в возрасте исследователи считают самой неудачной?

Разумеется, все пары разные. Некоторые могут быть не в состоянии справиться с большой разницей в возрасте, другие считают это залогом счастливых отношений. Но на самом деле это именно та область, которую исследователи тщательно изучили и проанализировали, чтобы попытаться лучше понять привычки и предпочтения людей в отношении отношений и свиданий, а также узнать больше о возможных предикторах успеха.

Отношения могут представлять сложность независимо от возраста, но в некоторых случаях ситуация усугубляется этим фактором. Некоторые исследования показывают, что разница в возрасте между партнерами может быть одной из тех вещей, которые делают свидание проще или сложнее, в зависимости от того, сколько лет вас разделяет. Знание худших возрастных диапазонов в конечном итоге не будет решающим, но поможет вам составить представление о том, какими могут быть ваши отношения, узнать, чего ожидать и как разница в возрасте может иметь положительный или отрицательный эффект на исход ситуации.

В статье, опубликованной в Journal of Popular Economics в 2018 году, констатируется, что что люди, вступающие в брак с более молодыми партнерами, изначально более счастливы, но это счастье и удовлетворение в их отношениях не всегда длятся долго, особенно если разница в возрасте велика.

10 лет разницы

Также было обнаружено, что пары с большой разницей в возрасте могут быть менее «устойчивыми» при столкновении с финансовыми и экономическими трудностями по сравнению с парами близкого возраста. Но какой возрастной диапазон можно считать наименее удачным?

Для многих 10-летняя разница в возрасте между двумя партнерами кажется верхним пределом того, что, по их мнению, они могут допустить в отношениях, в то время как для других людей это все еще довольно скромный разрыв. Тем не менее, 10-летний диапазон несет в себе риск того, что отношения не продлятся вечно. Исследование Университета Эмори показало, что когда разница в возрасте приближается к 10 годам, вероятность того, что ваш брак закончится разводом, возрастает примерно на 39 процентов. Опять же, не у всех пар с разницей в возрасте в 10 лет будет такой опыт, однако это случается с определенной периодичностью. Так или иначе, успех любых конкретных отношений зависит от множества различных факторов, но в данном случае стоит прикладывать больше усилий.

20 лет разницы

20-летняя разница в возрасте также может создать ряд проблем для пары. Тем не менее, у некоторых влюбленных получается взять ситуацию под контроль и добиться личного счастья. Но, как показало ранее упомянутое исследование Университета Эмори, вероятность того, что ваш брак закончится разводом, если разница в возрасте составляет около 20 лет, примерно на 95 процентов выше, чем если бы вы были одного возраста. Некоторым парам такая перспектива кажется довольно пугающей, другие же принимают потенциальный риск того, что отношения закончатся, считая, что это стоит того счастья, которое они испытывают в настоящее время.

Половина вашего возраста, плюс семь

Иногда, когда задается вопрос о том, каков минимальный возраст человека, с которым можно строить отношения, выводится давно известная максима: разделить свой возраст напополам и прибавить семь лет. Якобы отношения с тем, кто будет моложе получившейся цифры, будут «слишком». Доктор Тереза Э. ДиДонато отметила, что исследование 2001 года, опубликованное в журнале Evolution and Human Behavior («Эволюция и поведение человека»), показало, что с точки зрения свиданий и отношений предпочтения гетеросексуальных мужчин в целом соответствуют этому правилу, но что гетеросексуальные женщины на самом деле предпочитали партнеров старше минимального возраста, продиктованного правилом «половина вашего возраста плюс семь». Далеко не все чувствуют себя комфортно в паре с такой серьезной разницей, и хотя постороннее мнение не должно влиять на принятие решений, в таких ситуациях давление извне может иметь значение.

Помните, что статистика и реальная жизнь — разные вещи, и то, что у вас с партнером большая разница в возрасте, не означает, что ваши отношения обречены. Многое также зависит от вас, ваших предпочтений, характеров и действий.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2475448206424541757/

А вы знали об этом?

На земле среди неродственных людям млекопитающих только броненосцы и мыши заражаются проказой.

Заражению, скорее всего, способствует низкая температура тела броненосцев (32 градуса Цельсия), благоприятная для бацилл Хансена (Mycobacterium leprae). При стрессовых ситуациях самки броненосцев могут приостанавливать роды на два года. Броненосцы наряду с шимпанзе бонобо и людьми — млекопитающие, которые спариваются в «миссионерской позиции».Причем После смерти половые органы броненосца остаются активны некоторое время.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43693269750).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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