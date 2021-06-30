7 качеств девушек, которые нравятся мужчинам

Мало кому из мужчин действительно хотелось бы связать свою жизнь с "плохой девочкой", ведь никогда не знаешь, чего от нее ожидать. Именно поэтому они чаще предпочитают хороших девушек, у которых есть "чертики" в глазах. Вы можете быть прилежной партнершей, которая просто будет умело пользоваться некоторыми чертами характера "плохих девочек", чтобы поразить мужчину своей многогранностью! Итак, вот 7 качеств, которые нравятся представителям сильного пола.

1. Решительность

Мужчинам не нравится, когда им приходится самостоятельно гадать, что же они сделали или сказали не так, обидев вас. Они ценят женщин, которые спокойно могут указать на причину своего плохого настроения. Вот увидите, хороший мужчина все исправит!

2. Независимость

Дозированная, конечно же. Тут важно не перегнуть палку. Вы должны быть достаточно независимой, чтобы иметь свое мнение и право голоса, но не должны отбирать у мужчины его главенствующую роль.

3. Уверенность

Вы должны быть уверены в своей красоте, в своих силах, в своем интеллекте. Только тогда мужчина тоже начнет это замечать и ценить. Если вы не будете любить себя, то кто полюбит?

4. Раскрепощенность

Когда дело доходит до постели, мужчинам нравятся активные девушки.

5. Авантюризм

Вы не должны быть нимфоманкой, но вполне имеете право показать все, что умеете. Экспериментируйте в постели, узнавайте, что нравится партнеру, и говорите ему о том, чего хотите вы!

Мужчинам нравятся женщины, которые готовы отдаться приключениям. Только представьте, как здорово будет вместе отправиться в поход или в круиз, где вы сможете изведать что-то новенькое вдвоем!

6. Соблазнительность

Каждая женщина должна запомнить, что ухаживать за собой ей стоит и в первый день знакомства, и на 5-ом году! Мужчина будет восхищаться и гордиться вами перед остальными, если будет видеть, что вы неустанно развиваетесь и следите за собой. Это ведь несложно, да еще и приятно!

7. Страстность

Вы должны уметь вовремя включать страсть или нежность. Это умение, которым женщины хорошо манипулируют желаниями мужчин. Будьте мудрой, будьте сексуальной и будьте любимой!

Если вам присущи эти качества, то у вас определенно не будет проблем с вниманием сильного пола. Радуйте своего возлюбленного!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2245082376750762838/

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