Откуда берутся дети или как разговаривать с ребенком о сексе?

В каком возрасте стоит говорить о сексе?

На самом деле, как только у ребенка появляются первые вопросы, тогда и стоит начинать подобные разговоры. О чем говорить с детьми разных возрастов?

3-4 года – в этом возрасте ребенка начинают интересовать вопросы различия мальчиков и девочек, прежде всего, по внешним признакам, а уж если детка пошла в детский сад – такие вопросы точно будут заданы! Подумайте, как вам будет удобнее рассказать ребенку, что мы друг от друга отличаемся. Однако в этом возрасте – коротко и по сути, ведь интерес пока носит мимолетный характер, и затяжные вопросы будут только в том случае, если ребенок не сможет получить удовлетворяющий его ответ.

5-7 лет – объяснения, откуда берутся дети, должны носить максимально простой характер, однако рассказывать про капусту и аистов все же не стоит. Ребенка вполне удовлетворит рассказ о том, что он появился из маминого животика в результате любви мамы и папы. Помните, дорогие родители, чем проще ответ, тем он правдивее, а все подробности и нюансы давайте оставим для подростков!

8-10 лет – в этом возрасте ребенку могут быть уже интересны подробности, связанные с его рождением, появляются симпатии к противоположному полу, а кто-нибудь из одноклассников уже с умным видом рассказал «секретную» информацию про секс. Для этого возраста много книжек по сексуальному воспитанию – выберите ту, которая лично вам кажется приятной и симпатичной, и подсуньте ее ребенку с предложением прокомментировать любую заинтересовавшую его часть.

11-13 лет – в этом возрасте уже имеет смысл говорить с подростком именно о сексе, самим инициативно предлагать (!) подходить, если будут появляться вопросы. Разговоры о женственности и мужественности, естественном изменении тела и гормональных процессах важны и нужны, главное, сделать это тактично, чтобы у подростка не возникало ощущения давления в этот и так непростой период.

14-17 лет – в старшем подростковом возрасте уже возможны разговоры про предохранение, отношения между мужчиной и женщиной. Здесь будут полезны истории ваших романтических отношений, главное, чтобы они звучали не поучительными нотациями, а именно рассказами. Конечно, идеальный вариант – это настолько доверительные отношения, при которых ребенок может прийти посоветоваться, в том числе, по поводу сексуальной сферы, но для этого важно, чтобы в течение всего периода взросления у ребенка была возможность получить от родителя помощь, поддержку и совет, а не нотации.

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