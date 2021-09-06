Откуда берутся дети или как разговаривать с ребенком о сексе?

Тема секса всплывает сейчас не просто часто, а, возможно, даже чаще, чем хотелось бы современному родителю: СМИ, новости, кино, не говоря уже о просторах интернета. Однажды она заинтересует и вашего ребенка. Предлагаем подготовиться и заранее понять: что и в каком возрасте стоит обсуждать с ребенком, чтобы тема сексуальности не стала табуированной, но и не шокировала его раньше времени?
Наша культура и воспитание во многом консервативны. Не каждый россиянин готов к открытой дискуссии о сексуальности. Если вы сейчас качаете головой и говорите, что к вам это не относится, — замечательно. Однако в большинстве семей обсуждение половой жизни было под запретом (все помнят крылатую фразу «В СССР секса не было»), а потому столь часто мы испытываем смущение и стеснение, разговаривая о сексе. Но говорить о нем важно и нужно, ведь именно родители – самый надежный и безопасный источник информации!
Стоит ли вообще поднимать тему секса?
Инициатива в этом вопросе принадлежит ребенку. Родителю достается роль ответчика. Вы либо удовлетворите интерес (и тогда ребенок вернется за следующей партией информации чуть позже), либо покажете, что вам стыдно и неуютно (и тогда ребенку придется искать источники среди сверстников и интернета).
Есть несколько основных правил, которые действуют в любом возрасте:
- Уточните, что хотел узнать ребенок. Очень часто бывает, что покрасневший родитель, путаясь в словах, пытается объяснить ребенку какое-то слово, а само чадо совершенно не об этом спрашивало. Помните старый анекдот: «и бьется о борт корабля. Мама, что такое «оборт»?»
- Говорите на понятном ребенку языке. В каждой семье свои обозначения половых органов – используйте их, когда что-то объясняете, не пытайтесь вводить сложные термины (возможно, так проще для родителей – меньше смущения – однако ребенок окончательно запутается).
- Продумайте, что и как вы будете говорить. Нет ничего хуже ситуации, в которой вы смущаетесь, краснеете, бледнеете и чувствуете себя не в своей тарелке. Если родителям так стыдно об этом говорить, ребенок делает вывод, что это очень неприличная тема, от обсуждения которой стоит воздержаться. Вопросы при этом никуда не уйдут, но откуда ребенок будет черпать информацию? Друзья с их собственными домыслами? Интернет с, зачастую, травматичными видеоматериалами?
- Не знаете, что и как сказать, – возьмите паузу. Главное, честно скажите ребенку, что вам необходимо время, чтобы сформулировать ответ на его вопрос, не отмалчивайтесь и не избегайте темы, ибо это также приведет к поискам альтернативных источников информации. Оно нам надо?
- Просто, коротко, информативно. Ребенок идет к родителям, чтобы получить информацию, достоверную и понятную. Не стоит устраивать ребенку лекцию, делиться личными примерами из жизни и рассказывать ему сильно больше, чем он просил. Лучше в конце спросить детку, получил ли он ответ на вопрос, все ли ему понятно, есть ли еще вопросы.
- Напоминайте ребенку о том, что вы с радостью с ним поговорите на интересующие его темы. Главное, делать это искренне и не слишком часто, чтобы у ребенка не возникало ощущение навязывания темы. Вдруг ему пока о «Лего» разговаривать значительно интереснее?!
В каком возрасте стоит говорить о сексе?
На самом деле, как только у ребенка появляются первые вопросы, тогда и стоит начинать подобные разговоры. О чем говорить с детьми разных возрастов?
3-4 года – в этом возрасте ребенка начинают интересовать вопросы различия мальчиков и девочек, прежде всего, по внешним признакам, а уж если детка пошла в детский сад – такие вопросы точно будут заданы! Подумайте, как вам будет удобнее рассказать ребенку, что мы друг от друга отличаемся. Однако в этом возрасте – коротко и по сути, ведь интерес пока носит мимолетный характер, и затяжные вопросы будут только в том случае, если ребенок не сможет получить удовлетворяющий его ответ.
5-7 лет – объяснения, откуда берутся дети, должны носить максимально простой характер, однако рассказывать про капусту и аистов все же не стоит. Ребенка вполне удовлетворит рассказ о том, что он появился из маминого животика в результате любви мамы и папы. Помните, дорогие родители, чем проще ответ, тем он правдивее, а все подробности и нюансы давайте оставим для подростков!
8-10 лет – в этом возрасте ребенку могут быть уже интересны подробности, связанные с его рождением, появляются симпатии к противоположному полу, а кто-нибудь из одноклассников уже с умным видом рассказал «секретную» информацию про секс. Для этого возраста много книжек по сексуальному воспитанию – выберите ту, которая лично вам кажется приятной и симпатичной, и подсуньте ее ребенку с предложением прокомментировать любую заинтересовавшую его часть.
11-13 лет – в этом возрасте уже имеет смысл говорить с подростком именно о сексе, самим инициативно предлагать (!) подходить, если будут появляться вопросы. Разговоры о женственности и мужественности, естественном изменении тела и гормональных процессах важны и нужны, главное, сделать это тактично, чтобы у подростка не возникало ощущения давления в этот и так непростой период.
14-17 лет – в старшем подростковом возрасте уже возможны разговоры про предохранение, отношения между мужчиной и женщиной. Здесь будут полезны истории ваших романтических отношений, главное, чтобы они звучали не поучительными нотациями, а именно рассказами. Конечно, идеальный вариант – это настолько доверительные отношения, при которых ребенок может прийти посоветоваться, в том числе, по поводу сексуальной сферы, но для этого важно, чтобы в течение всего периода взросления у ребенка была возможность получить от родителя помощь, поддержку и совет, а не нотации.Источник : https://nashideti.temaretik.com/2296563334088231414/
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