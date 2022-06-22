В Греции обнаружили голову Геракла

В 50-м году до нашей эры затонул корабль, на котором перевозили статую полубога. Ученые изучили это место.
Археологи Женевского университета нашли в Греции на месте антикитерского кораблекрушения мраморную голову статуи полубога Геракла. На данный момент ведется тщательное изучение этой локации, об этом сообщила газета The Guardian.
Более 2000 лет назад неподалеку от острова Антикитера затонул античный корабль. Его обломки обнаружили еще в 1900 году. Историки утверждают, что на этом корабле перевозили статую Геракла, а сейчас дайверам удалось найти ее часть.
Помимо этого, в иловых отложениях нашли два человеческих зуба. Ученым предстоит разобраться, кому они принадлежали. Кроме головы и зубов, в руках исследователей есть некоторые детали корабля, металлические гвозди и фрагменты якоря.
Лодка, которая затонула во время шторма у острова Антикитера, была извлечена дайверами в 1901 году. Среди ее груза нашли керамическую и стеклянную посуду, а также таинственное устройство, используемое для отображения движения Солнца, Луны и планет, которое было описано учеными как первый в мире аналоговый компьютер.
Исследование проходило с 23 мая по 15 июня. Дайверы с помощью оборудования швейцарской компании Hublot Xplorations group передвинули многотонные обломки, чтобы исследовать новые места.Экспедицией руководил археолог Лоренц Баумер.
Автор: Никита Лактюшин
Источник : https://hi-tech.mail.ru/news/58273-v-grecii-obnaruzhili-golo...
А вы знали об этом?
Цепь на статуе Свободы находится у её подножия, поэтому туристам он обычно не виден. Речь идёт о сломанной цепи, в которую как бы была закована нога женщины. История её связана с контекстом появления самой достопримечательности: всё дело в том, что Эдуард де Лабулэ, известный французский политик, который принял участие в создании Статуи Свободы, придерживался тех же взглядов, что и президент Линкольна, который боролся за отмену рабства. Потому цепь у подножия и сломана — в честь свободы, торжества демократии и отмены рабства.
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