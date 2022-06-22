В Греции обнаружили голову Геракла

Более 2000 лет назад неподалеку от острова Антикитера затонул античный корабль. Его обломки обнаружили еще в 1900 году. Историки утверждают, что на этом корабле перевозили статую Геракла, а сейчас дайверам удалось найти ее часть.

Помимо этого, в иловых отложениях нашли два человеческих зуба. Ученым предстоит разобраться, кому они принадлежали. Кроме головы и зубов, в руках исследователей есть некоторые детали корабля, металлические гвозди и фрагменты якоря.

Лодка, которая затонула во время шторма у острова Антикитера, была извлечена дайверами в 1901 году. Среди ее груза нашли керамическую и стеклянную посуду, а также таинственное устройство, используемое для отображения движения Солнца, Луны и планет, которое было описано учеными как первый в мире аналоговый компьютер.

Исследование проходило с 23 мая по 15 июня. Дайверы с помощью оборудования швейцарской компании Hublot Xplorations group передвинули многотонные обломки, чтобы исследовать новые места.

Экспедицией руководил археолог Лоренц Баумер.

Автор: Никита Лактюшин

Источник : https://hi-tech.mail.ru/news/58273-v-grecii-obnaruzhili-golo...

А вы знали об этом?

Цепь на статуе Свободы находится у её подножия, поэтому туристам он обычно не виден. Речь идёт о сломанной цепи, в которую как бы была закована нога женщины. История её связана с контекстом появления самой достопримечательности: всё дело в том, что Эдуард де Лабулэ, известный французский политик, который принял участие в создании Статуи Свободы, придерживался тех же взглядов, что и президент Линкольна, который боролся за отмену рабства. Потому цепь у подножия и сломана — в честь свободы, торжества демократии и отмены рабства.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43655911246/ )

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