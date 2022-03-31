Султанская пощёчина для королевы Франции: неслыханный скандал

Однажды в 1869 году императрица Франции Евгения Монтихо была проездом в Бейлербее. Она решила заехать в Стамбул. Франко-турецкие отношения начались ещё в далеком 1528 году и существовали до эпохи Наполеона Бонапарта. А во время Наполеона III союз двух держав восстановился. Ведь французский император считал султана Османской империи своим родственником. Мол, двоюродная сестра Жозефины Богарне - бабки Наполеона III, после кораблекрушения чудом попала в Османский дворец, где впоследствии взлетела до титула Валиде султан.

Потому жену Наполеона III принимали со всеми почестями в султанском дворце. Пользуясь моментом, французская императрица попросила посмотреть гарем султана, о котором ходило так много слухов по Европе.

Евгения Монтихо

Евгении было безумно любопытно своими глазами увидеть повседневную жизнь гарема, этого тайного, сказочного места, о котором так любили сплетничать дамы в литературных салонах Европы. Однако, войдя в гарем, Евгения наткнулась на Валиде султан, которая...дала императрице пощечину!

Бывшая прачка, пускай и ныне султанша, охраняла сердце дворца со всей тщательностью. Она то ведь понимала, что Евгения Монтихо пришла посмотреть на обитательниц гарема, как на невиданных обезьянок, дабы потом рассказать своим фрейлинам увиденное зрелище!

Требовалось больших усилий, чтобы замять сей дипломатический конфуз, дабы он не перерос в международный скандал.

Евгения помнила об унижении до конца жизни, ведь она по рождению - аристократка, а Пертивнияль Валиде султан стирала вещи в стамбульских хаммамах, пока её не заметил Махмуд II.

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