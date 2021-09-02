Почему масонов обвиняют в заговоре, и Как распознать в человеке члена тайного общества

При упоминании масонов на ум приходят мужчины без лиц в балахонах до пят, тайные символы и загадочные ритуалы. А теория масонского заговора едва ли не самая конспирологическая тема в мире. Общество верит в тайное мировое правительство, контролирующее лидеров государств и влияющее на планетарную политику.

Засекреченная деятельность масонских лож всячески располагает к тому, чтобы организация обрастала мифами и догадками. А историки ищут доказательства поразительных богатств масонов и их причастности к мировым революциям.

Кого сегодня называют масоном и известные представители

Сибирская ложа.

В классической интерпретации масоны представляют собой религиозно-этическое объединение, распространенное по всему миру. Всего на планете насчитывается до 5 млн членов общества. Называющие себя масонами люди утверждают, что видят свое призвание в самосовершенствовании и познании мира, но опираются в своей деятельности на определенные принципы и секретный кодекс. Самостоятельную религию масоны не проповедуют, но их философия обязательно включает в себя веру в высшую силу. Изначально масонство занималось вопросами этики и нравственности, но с углублением общества в проблемы мироустройства и появились сегодняшние предположения о теориях заговоров.

В перевес сторонникам конспирологических подходов бытует и другой взгляд: масонов не существует, а все разговоры о них – выдумка и блеф. Однако историки приводят массу доказательств, подтверждающих деятельность в Европе и США десятков масонских лож. Называются и имена самых ярких представителей: Редьярд Киплинг, Моцарт, Наполеон, Артур Конан Дойль, Трумэн, Черчиль, Вашингтон.

Когда масоны появились в России и роль Петра Первого

Символы масонства.

В Европе масонское течение становится популярным с 18 века. Территориальные объединения членов общества - ложи – сформировались в Германии, Италии, Швейцарии, Бельгии. Причем процесс шел очень активно: за несколько лет в Париже количество масонских ячеек увеличилось в 5 раз. Что касается России, то здесь прародителем масонства принято считать Петра Первого. Историки полагают, что русский царь при поддержке соратников Франца Лефорта и Патрика Гордона основал первую Российскую Ложу, а сам предположительно состоял в рядах амстердамских масонов.

В России к тайному сообществу всегда относились настороженно. Екатерина II подозревала его представителей в связях с западноевропейскими правителями, намеревавшимися проводить через масонство свою политику в империи. Периодически ложи то открывались, то запрещались. Зеленый свет масоны получили в Российском государстве лишь в правление Александра I, а вот в СССР деятельность сообщества стала невозможной. Великая Ложа России официально восстановилась и открыто заявила о себе лишь в июне 1995-го.

Видные русские масоны

Посвящение в члены общества.

Воспеваемые масонами идеалы свободы и самосовершенствования во все времена привлекали интеллектуальную элиту. В контексте масонов называют известные имена российских деятелей: Пушкин, Кутузов Суворов. Записи из пушкинских дневников свидетельствуют о личных признаниях писателя: «4 мая был принят я в масоны». Но литературоведы замечают, что масоном он являлся лишь на бумаге и участия в заседаниях ложи не принимал. Активными масонами из «общества с тайнами» считаются Чаадаев, Трубецкой, Жуковский, Баженов. Ведь масонские ложи активно обрастали литературными кружками. Да и в произведениях Льва Толстого и Гумилева эксперты прослеживают масонский вектор. Некоторые историки утверждают, что на протяжении некоторого периода состав Временного правительства России был на 100% масонским.

Предположения о признаках масонов

Долларовая купюра и символические изображения, схожие с масонскими.

Иногда можно услышать мнение, что первостепенное требование к масонам — повышенная секретность. Знатоки же утверждают, что масоны вольны свободно заявлять о своей принадлежности. Ни в целом масонство, ни отдельные его ложи и члены не отрицают факта своего реального существования. А вот прилюдно обличать других масонов они не имеют права — разглашение строго запрещено. Кроме того, не принято говорить вне стен лож и о секретах ордена.

Чаще всего внимание привлекают узнаваемые во всем мире масонские символы. Некоторые считают, что масоны используют графические знаки для шифрования информации. Однако если учесть, что символы появились на начальных этапах становления общества и на тот момент его члены еще не умели читать, версия не выдерживает критики.

Еще больше предположений и догадок о том, как масоны распознают друг друга, используя секретные знаки. Например, перстни с масонской эмблемой, одежные нашивки и даже особое масонское рукопожатие, когда большой палец определенным образом прикасается к ладони другого человека.

Кто может попасть в ложу и ограничения

Заседание масонской ложи в Англии.

В условиях вольной самоидентификации присоединиться к масонам может всякий желающий. По крайней мере, проявить инициативу. В агитациях и вербовке масоны никогда замечены не были, поэтому приглашений, скорее всего, никому не делают. Если человек решил присоединиться к ордену и не знает куда обратиться, сегодня заявку можно подать даже в интернете. Единственное условие – несколько надежных поручителей. Кандидат рассматривается, а далее следует не изменившийся вековой обряд посвящения, подробно описанный в романе «Война и мир».

Ложа голосует, но при наличии трех голосов «против» путь в масоны кандидату закрывают навсегда. Одной из известных причин отказа может стать преследование материальных выгод и социальных благ. Ведь истинные масоны утверждают, что объединяются для раскрытия духовного потенциала и помощи ближним. Еще одно ограничение касается гендерной принадлежности. Исторически сложилось, что в большинство лож дамам путь заказан. Хотя сегодня в отдельных странах практикуются «смешанные ложи» и даже женские.

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