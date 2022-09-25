10 животных с невообразимым сексуальным поведением

Сколько существует способов размножения в животном мире? Гораздо больше, чем мы можем себе представить! И некоторые из них настолько удивительные и экзотичные, что нельзя не изумиться.

1. После спаривания самец ленточной змеи запечатывает половое отверстие самки выделениями из своих почек. Такая печать служит своего рода «поясом верности», препятствующим спариванию со стороны других самцов и гарантирующим оплодотворение со стороны первого приблизившегося к самке самца.

2. Самец ринодермы Дарвина — лягушки, обитающей вдоль южного побережья Чили, — после оплодотворения икры проглатывает ее и держит в своем голосовом мешке. Когда головастики подрастают, он открывает рот и выпускает их наружу.

3. Морской конек — единственный вид животных, самцы которого беременеют и рожают. В период размножения самка морского конька подплывает к самцу и с помощью похожего на сосок придатка вводит яйца в специальную камеру в виде мешка на животе самца. Затем самец оплодотворяет их и некоторое время вынашивает маленьких морских коньков у себя на животе.

4. У мозамбикского сома процесс оплодотворения происходит у самки во рту. Отложив икру, она поворачивается, чтобы проглотить ее. Тут к ней подплывает самец, пятна на анальном плавнике которого очень походят на икринки.

Самка, сбитая с толку, открывает рот, чтобы проглотить и эти икринки, и тут самец выделят сперму, оплодотворяя икру, уже находящуюся у самки во рту. Там мальки развиваются до тех пор, пока не подрастут. Даже после того, как маленькие рыбки начинают самостоятельно искать пищу, при малейшей опасности они устремляются в надежное укрытие — рот своей матери.

5. У самок постельного клопа нет отверстия для спаривания, и самцам приходится самостоятельно просверливать его с помощью своего изогнутого и острого полового члена. Затем он вводит сперму в самку, которой (при недостатке крови) самка иногда еще и питается.

6. Во время спаривания самка богомола съедает своего партнера. Пока длится совокупление, самка, обладающая бóльшими размерами, удерживает самца передними лапами и начинает пожирать его голову. Сексуальное желание у самца настолько велико, что он не прекращает спаривания, даже когда ему угрожает опасность. Некоторые ученые полагают, что процесс поедания даже усиливает сексуальное желание самца.

7. Самец акариморфного клеща рождается полностью сформированным насекомым и помогает своей матери при родах, действуя словно акушерка. Задними ногами он хватает своих сестер, появляющихся из полового отверстия, и вытаскивает их наружу. Что еще более странно, он совокупляется с ними и продолжает находиться поблизости, готовый в любой момент снова прийти на помощь матери.

8. Ноги самца водяного клеща иногда служат ему дополнительными половыми органами, которыми он проникает в самку. Во время спаривания он так сильно прижимает самку к земле крошечными крючочками, что она едва двигается. При этом он еще и приклеивается к ней с помощью особого вещества, так что ей от него уже не уйти.

9. Болотная сумчатая мышь — похожее на обычных мышей австралийское сумчатое животное, единственное среди всех млекопитающих умирает после спаривания. В период размножения самцы заняты исключительно спариванием до тех пор, пока не падают замертво в буквальном смысле слова. Большинство из них погибает от голода, поскольку не находят времени на то, чтобы искать пищу или поглощать ее.

10. У самца клеща нет полового органа, и он вводит в половое отверстие самки свой нос. Достаточно расширив его, он поворачивается задом и выделяет сперму из своего заднего отверстия. Затем снова поворачивается и опять же носом проталкивает сперму поглубже.

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А вы знали об этом?

Первое упоминание кваса можно найти в «Повести временных лет». По случаю крещения киевлян Владимир велел угощать народ «пищей, медом и квасом». Квас варили в каждой семье по своим «секретным рецептам», ежегодное потребление кваса сводилось к 200-280 литрам на душу населения - вспоминается пушкинское «Им квас как воздух был потребен».

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