«Железный мужик»: был ли у Ивана Грозного робот

Официально считается, что робототехника появилась лишь в начале двадцатого века. Тем не менее, исторические архивы содержат материалы, из которых следует, что механические куклы, прообразы роботов, существовали уже в раннем средневековье. Существует легенда, что и у Ивана Грозного была такая «игрушка».

Механическая кукла для русского царя

По сообщению купца из Голландии Йохана Веема, чьи записки были обнаружены в Национальном архиве Нидердандов, он лично присутствовал на пиру у русского царя, когда «железный мужик» подавал еду и напитки. Затем по приказу Ивана Васильевича он побил медведя, который в страхе бежал от него.

Первым опубликовал эту удивительную запись американец Питер Дэнси. Сначала он, разумеется, не поверил сообщению голландца и пролистал огромное количество документов тех лет в поисках подтверждения его слов. Удивлению историка не было предела, когда оказалось, что у Ивана Грозного действительно, была заводная железная механическая кукла в человеческий рост. Она подавала царю кафтан, прислуживала на пирах и иногда подметала двор. Примечательно, что когда иностранные купцы указали царю, что он их разыгрывает, разъяренный их недоверием Иван Васильевич приказал снять с железного человека кафтан.

Роботы античности

Под ним действительно оказался железный корпус с шестеренками и пружинами.

В то же время, нет ничего удивительного в появлении робота при дворе Ивана Грозного. Еще в античные времена существовала легенда о Гефесте – боге-кузнеце. Он выковал железного Колосса, который стал прототипом современных роботов и дал начало поговорке «Колосс на глиняных ногах». Тело и ноги Колосса и, правда, были из глины, тогда как внутренности – металлическими. Но Зевс почему-то не захотел вдохнуть в Колосса душу, оставив ему лишь функции металлической куклы, которая способна передвигаться.

Греческий историк Павсаний писал о механике Дедале, также создавшем несколько механических статуй. Наиболее известной из них стала кукла в образе Афродиты. Причем уже во времена античности была популярна книга древнегреческого автора Герона Александрийского «Трактат о пневматике». В нем было подробно рассказано о принципах создания движущихся скульптур. Одним из главных заказчиков Герона стали религиозные деятели тех лет. Благодаря его таланту стоило в храме Дионисия зажечь сакральный огнь, как установленные в храме фигуры Бога Дионисия и его супруги Ариадны начинали двигаться.

Механические куклы средневековья

При этом расцвет механических скульптур пришелся на средневековье. Роджер Бэкон в XIII веке создал модель говорящей головы. В то же время сохранились письменные свидетельства, что во Франции при дворе Людовика XII видели механического льва, который по приказу короля приближался к нему и вставал на задние лапы. Спустя двести лет, в XVIII веке, в той же Франции была создана механическая фигура утки, которая вытягивала шею и брала из рук зерно, пила воду и даже крякала. Примечательно, что это «чудо техники» сохранилось до наших дней. В нашей стране легендарный И.П. Кулибин сконструировал часы, в которых механические фигурки танцевали под звуки приятной мелодии. Поэтому нет ничего удивительного, что у Ивана Грозного была собственная механическая фигура человека.

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