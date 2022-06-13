10 людей, похороненных заживо, но выживших

Тафофобия, или страх быть погребённым заживо, является одной из самых распространённых человеческих фобий. И тому есть достаточно веские причины. Вследствие ошибки врачей или безграмотности обывателей, такие случаи иногда случаются и в наше время.

Жанет Филомель.

История 24-летней француженки по имени Жанет Филомель, наиболее типична для большинства подобных случаев. В 1867 году она заболела холерой и спустя несколько дней умерла, как подумали все вокруг. Девушка была по всем правилам отпета местным священником, её тело уложили в гроб и закопали на кладбище. Ничего необычного.

Странности начались тогда, когда спустя несколько часов кладбищенский работник заканчивал погребение. Внезапно он услышал стук, доносящийся из под земли. Гроб начали откапывать, попутно послав за врачом. Явившийся медик действительно обнаружил слабое сердцебиение и дыхание у девушки, поднятой из собственной могилы. А на руках её были свежие ссадины, полученные от того, что она пыталась выбраться. Правда закончилась эта история трагически. Спустя несколько дней девушка всё-таки умерла по-настоящему. Скорее всего из-за холеры. Но, возможно, и из-за пережитого ею кошмара. В этот раз доктора и священники постарались тщательно удостовериться в том, что она действительно мертва.

Неизвестный из Сан-Паулу.

В 2013 году, женщина, живущая в Сан-Паулу, придя на кладбище к своему семейному надгробию, стала свидетельницей по-настоящему ужасающей картины. Неподалёку она заметила мужчину, который отчаянно пытался выбраться из могилы. Этого у него получалось с трудом. Мужчина уже освободил одну руку и голову к тому времени как к нему подоспели местные рабочие.

После того, как несчастного полностью откопали, его отвезли в больницу, где выяснилось, что он является работником мэрии. О том, как случилось так, что мужчину похоронили заживо, достоверно неизвестно. Предполагается, что он стал жертвой драки или нападения, после которого его посчитали мёртвым и закапали, чтобы избавиться от улик. Родственники утверждали, что после произошедшего, мужчина страдал психическими расстройствами.



Малышка из провинции Дундун.

В глухой китайской деревушке в провинции Дундун, жила беременная девушка по имени Лу Сяоянь. С медициной в деревне было совсем плохо: своих докторов нет, ближайшая больница в нескольких километрах. За беременностью девушки, естественно никто не следил. Примерно на четвёртом месяце Лу вдруг почувствовала схватки. Все ожидали, что ребёнок родится мёртвым. Так и случилось: появившаяся на свет малышка не подавала признаков жизни.

После родов муж девушки понял, что ей, скорее всего, потребуется профессиональная медицинская помощь, поэтому вызвал скорую. В то время, пока Лу на машине везли в ближайший госпиталь, её мать хоронила ребёнка в поле. Однако, в больнице выяснилось, что девушка была не на четвёртом, а на шестом месяце беременности и врачи, предположив, что ребёнок мог выжить, потребовали привезти его. Муж Лу вернулся, откопал крохотную девочку и привёз её в больницу. Удивительно, но девочку удалось выходить.



Майк Мейни.

Майк Мейни — знаменитый ирландский бармен, который попросил закопать его заживо, чтобы установить своеобразный мировой рекорд. В 1968 году в Лондоне Майка поместили в специальный гроб, оборудованный отверстием, через которое туда поступал воздух. С помощью этого же отверстия мужчине передавали еду и питьё. Трудно поверить, но в общей сложности Майк находился погребённым 61 день. С тех пор многие пытались побить этот рекорд, но ни у кого это так и не получилось.



Энтони Бриттон.

Ещё один фокусник, который добровольно разрешил закопать себя в землю, чтобы самостоятельно выбраться из могилы. Однако, в отличие от Майка, его закопали без гроба, на стандартной глубине 2 метра. К тому же его руки были скованы наручниками. По задумке Энтони должен был повторить фокус Гудини, но всё пошло не по плану.

Под землёй фокусник провёл без малого девять минут. Для дежуривших сверху спасателей это было крайним порогом для начала активных действий. Она достаточно быстро откопали беднягу, который находился в полумёртвом состоянии. Бриттона удалось откачать. Впоследствии в различных интервью он рассказывал, что не смог завершить свой трюк, потому что его руки были прижаты землёй. Но что хуже всего, после каждого выдоха земля продолжала сдавливать его грудь всё сильнее, не давая ему вздохнуть.



Младенец из Комптона.

Совсем недавно, в ноябре 2015 года, две женщины прогуливались в парке Комптона — небольшого города в Калифорнии. Внезапно, во время прогулки они услышали странный детский плач, доносящийся как-будто из-под земли. Испугавшись, они тут же позвонили в полицию.

Прибывшие стражи порядка откопали под асфальтом велосипедной дорожки совсем маленького ребёнка, не больше двух дней от роду. К счастью, полицейские оперативно доставили маленькую девочку в госпиталь и её жизнь удалось спасти. Интересно, что малышка была завёрнута в больничное одеяло, которое позволило детективам достаточно быстро определить когда и где она появилась на свет, а так же установить личности матери. Незамедлительно был выдан ордер на её арест. Сейчас её обвиняют в покушении на убийство и оставлении ребёнка в опасности.



Том Герин.

Ирландский картофельный голод 1845—1849 годов привёл к огромному количеству смертей. У могильщиков в те времена было очень много работы, места, для того, чтобы всех хоронить не хватало. Им приходилось закапывать многих и, естественно, порой случались ошибки. Такие, например, как с Томом Герином, 13-летним мальчиком, которого по ошибке, приняв за мёртвого, закопали заживо.

Мальчишку признали мёртвым, привезли на кладбище, как и многих других, и начали закапывать, в процессе случайно переломав ему лопатами ноги. Это удивительно, но мальчик не только выжил, но ещё и сумел выбраться из могилы со сломанными ногами. Свидетели утверждают, что в последствии Том Герин до конца жизни хромал на обе ноги.



Ребёнок из Тянь Донг.

Ужасающая история произошла в мае 2015 года в одной из южнокитайских провинций. Женщина, собиравшая травы неподалёку от кладбища вдруг услышала едва различимый детский плач. Испугавшись, она вызвала полицейских, которые и обнаружили на кладбище похороненного заживо младенца. Малыша быстро доставили в больницу, где он вскоре пошёл на поправку.

В ходе расследования выяснилось, что родители, не пожелавшие растить ребёнка, родившегося с заячьей губой, положили младенца в картонную коробку и отнесли на кладбище. По прошествии нескольких дней, родственники пришли на кладбище и, подумав, что ребёнок уже мёртв, закопали его на небольшой глубине нескольких сантиметров. В итоге мальчик провёл под землёй 8 дней и выжил только лишь благодаря тому, что кислород и вода проникали через слой грязи. По словам полицейских, когда мальчика откопали, ребёнок буквально кашлял грязной водой.



Наталья Пастернак.

Жуткий случай произошёл в мае минувшего года в городе Тында. Двое местных жительниц, Наталья Пастернак и её знакомая Валентина Городецкая, по традиции собирали берёзовый сок недалеко от города. В это время из леса на Наталью вышла четырёхлетняя медведица, которая посчитав женщину своей добычей, напала на неё.

Медведица частично сняла с неё скальп, оставила глубокую рану в бедре, серьёзно повредила шею. К счастью, Валентине удалось вызвать спасателей. К моменту их прибытия медведица уже успела закопать находящуюся в шоковом состоянии Наталью, как они обычно поступают со своими жертвами, чтобы оставить на потом. Спасателям пришлось застрелить зверя. Наталью откопали и доставили в больницу. С тех пор она перенесла уже множество операций, её восстановление до сих пор продолжается.



Эсси Дунбар

30-летняя Эсси скончалась в 1915 году от сильного приступа эпилепсии. По крайне мере так утверждали врачи. Девушка была признана мёртвой и начались приготовления к похоронам. Сестра Эсси очень хотела присутствовать на церемонии и категорически запретила начинать погребение до тех пор, пока она лично не попрощается с усопшей. Священники затягивали службу как только могли.

Гроб уже успели опустить в могилу, когда сестра Эсси, наконец, прибыла. Она настояла на том, чтобы гроб подняли и открыли, чтобы она смогла проститься с сестрой. Однако, как только крышка гроба открылась, Эсси встала и улыбнулась своей сестре. Присутствующие на похоронах бросились оттуда в панике, считая, что дух девушки восстал из мёртвых. Даже многие годы спустя некоторые горожане считали, что она ходячий труп. Эсси прожила до 1962 года.