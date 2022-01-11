Кто руководил кровавым террором в Крыму, или Женское лицо революции

Розалия Залкинд (партийная кличка «Землячка») внушала страх даже бывалым соратникам по большевистской партии. За глаза ее называли «чёртовой бабой», «фурией», а чаще попросту «больной». Сама же себе она еще до революции дала прозвище «Демон», успев сполна это оправдать. В репрессивных кругах Землячка осталась одним из наиболее «титулованных» палачей периода красного террора. Под ее прямым руководством на паперть отправились десятки тысяч людей. Свидетели ее жестокости пытались остановить кровавый маховик, обращаясь в Кремль. Но сначала Ленин закрывал глаза на происходящее, а позже Розалия втерлась и в сталинское доверие.

Киевские институты

Залкинд говорила о своих репрессивных намерениях открыто.

Родом Розалия из Киева. Она появилась на свет в 1876-м в семье успешного купца Самуила Залкинда. Родитель «Демона» слыл самым богатым предпринимателем города, владевшим крупнейшим доходным домом и большим галантерейным магазином. Розалию в семье боготворили, девочка ни в чем не нуждалась и купалась в абсолютном достатке. Родители увлекались путешествиями, так что ребёнком Залкинд пожила по всем лучшим европейским уголкам. Несмотря на благостную атмосферу, девочка росла своеобразным, не по годам суровым ребенком со сверлящим взглядом.

Да и в юные годы в девушке мало чего было женского, что неоднократно подмечали ее знакомые.

Вместо того, чтобы подобно своим сверстницам заводить романы с мальчиками, мечтая о красивой любви и счастливой семье, Розалия начала задумываться, как бы очистить этот мир от лишних людей. После окончания женской гимназии в родном Киеве уехала жить в Европу, благо средств на это родители не жалели. Недолгое время проучившись в лионском мединституте, Залкинд с головой ушла в дела революционные. Очень избирательно подходя к поиску единомышленников, она считала одних наивными, других - бестолковыми. Схожесть интересов она признала лишь после знакомства с марксистами, знавшими рецепт уничтожения старого мира и возведения нового. В 20-летнем возрасте Розалия Залкинд стала официальным членом РСДРП и с тех пор вся ее жизнь была подчинена делам партии.

Крымские жертвы Землячки

Безбедную старость Землячка провела в знаменитом московском «доме на набережной».

Гражданская война в России подходила к концу, и указанием Ленина в Крым направились наводить порядки два стальных большевика-фанатика с неограниченными полномочиями. Крым фактически отдали в руки секретаря Крымского обкома партии Землячки и венгерского коминтерновца Бела Куна, назначенного особоуполномоченным по полуострову.

Искренне ненавидящие всё антисоветское лидеры направили приглашение в председатели крымского Реввоенсовета Троцкому. Тот возьми, да и ответь, что пожалует в Крым, когда там не станет последнего белогвардейца. Новоиспеченные «хозяева» Крыма восприняли это пожелание руководством к действию, не гнушаясь никакими методами. Бела Кун с Землячкой задумали физически уничтожить как плененных белых, так и каждого, кто оставался на свободе. В люди вышел приказ об обязательной регистрации всех экс-военнослужащих царской армии. За уклонение – расстрел.

Вот только забыли уточнить, что расстрел последует в любом случае. Посредством такой бюрократической уловки в считанные недели были установлены личности десятков тысяч белогвардейцев. Вскоре эти люди стали исчезать: их забирали из собственных домов по ночам и расстреливали прямо по регистрационным спискам. Массовые казни пленных врангелевцев и членов их семей, не успевших убежать представителей дворянства и интеллигенции, а также попросту излишне зажиточных» крымчан – все это стало привычным явлением в Крыму того страшного периода.

«Демон» Залкинд вырвался на волю. Когда счет репрессированных пошел на десятки тысяч, Землячка заявила, что пора бы поберечь патроны. «Будем топить», - решила женщина. Обреченных на смерть грузили на баржи, привязывали к ногам камни и выбрасывали в открытое море. Историки называют совершенно разные цифры жертв Залкинд и ее подельников. Кто-то говорит о семи тысячах людей, кто-то о тридцати. Самые смелые предположения высказал очевидец крымских событий писатель Иван Шмелев, заявляя о 120 тысячах убитых.

Почему молчал Ленин

Почетная могила «Демона».

Розалия Землячка никогда не была уникальным генератором революционных идей, талантливым оратором или авторитетным наставником масс. На заре дореволюционной карьеры она просто методично исполняла любую волю Ильича. Ленин высоко ценил Землячку, не имея поводов усомниться в ее честности и преданности.

Пока родитель революции жил в эмиграции, его преданная помощница то и дело ездила к нему с докладами о текущих делах. Ее рукой писаны сотни детальных отчетов, причем Розалия никогда никого в партии не покрывала, не утаивала от вождя ни малейшей подробности, не прощала сопартийцам промахов. Владимир Ильич в ходе личных встреч передавал Залкинд все необходимые инструкции, после чего она возвращалась претворять указания в жизнь в России.

Подчинённые Землячки, наблюдая за ее садизмом, пытались докричаться до Кремля и остановить этот беспощадный каток. Но Ленин будто не слышал и не сделал ничего, чтобы прекратить эту вакханалию. А в инструкциях по террору рекомендовал «искать людей по-твёрже». Видимо в твёрдости Землячки, которую знал 20 лет, был уверен абсолютно. И даже отблагодарил: Розалия известна, как первая женщина, удостоенная ордена Красного Знамени. И репрессии 30-х ее не коснутся. Тот период только выведет ее на новые карьерные рубежи и Землячка вступит в ряды ближайшего окружения Иосифа Сталина.

О личной жизни «Демона» известно мало. Скорее хотя бы потому, что ничего кроме партии у нее и не было. Даже официальные архивы словно подчищены, как утверждают ряд биографов. Отойдя от кровавых дел, Землячка поселилась в Москве, проживая в одном доме с Хрущевым. Земной путь безумной женщины оборвался в 70-летнем возрасте. Сразу после похорон в ее честь была названа одна из центральных московских улиц. Правда, не так давно столичные власти это решение отменили. Прах революционерки покоится в Кремлёвской стене.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве можно простить кровожадным большевикам, развязанный ими красный террор, главным идеологом и исполнителем которого был изувер Лацис? Широкую известность получило его изречение «Наша цель – истребление буржуазии как класса».Именно этот безжалостный маньяк больше всего импонировал Ленину, который весной 1919 года поручил Лацису организовать Всеукраинскую Чрезвычайную Комиссию .

В результате, Украина была залита кровью. Например, председатель Харьковской ЧК знаменитый садист Саенко, действуя по приказу Лациса, в день убивали по 40-50 человек , доведя счет до 1000 лиц. Особо хотелось бы отметить зверства знаменитой женщины-палача Одесской ЧК Доры Явлинской ! Она была чем-то из ряда вон выходящим даже на фоне ставших обыденными ужасов тогдашней эпохи.

Арестованных под ее руководством свозили в большой гараж, который прозвали «бойней», где не только расстреливали, но и головы многих раздавливали тяжёлыми предметами. Несчастных заключенных заставляли ложиться в массу человеческих мозгов и крови. Над некоторыми трупами глумились – отрубали конечности, вскрывали животы. Подобные зверства проводились даже ещё живыми людьми!

Деникинская комиссия по расследованию большевистских злодеяний обнаружила массовое захоронение, в котором многие из захороненных были ещё живы в момент погребения, так как их дыхательные пути оказались забиты землёй. Самой юной из жертв было 8 лет – это была девочка, привязанная верёвкой к своей убитой матери. Могу привести еще много примеров таких зверств большевиков, однако это настолько чудовищные факты, что не хотелось бы на этом более подробно останавливаться, тем более что большевики были не людьми, а кровожадным подлым палачами (https://otari.mirtesen.ru/blog/43915858655/)!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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