Таинственные вещи, обладающие сверхъестественными свойствами

Люди всегда хотели верить в что-то сверхъестественное и мифическое. Любая история, которая рассказывала нам о чём-то необычном, сразу становилась местной легендой. Особенно людей во все времена интересовали вещи, обладающие таинственными свойствами. К ним всегда можно было прикоснуться и иногда даже на себе прочувствовать, почему же именно эта вещица считается необычной. Сегодня я расскажу вам о 10 реальных вещах, которые даже сейчас обладают уникальными сверхъестественными свойствами.

Барабан Дрейка

Фрэнсис Дрейк был известным мореплавателем XVI века. Его значимость для истории судоходства подтверждает то, что в его часть назван пролив между Антарктидой и Южной Америкой. Именно он в 1578 году прошёл его во время своего кругосветного путешествия.

После его смерти все вещи Дрейка были доставлены в Англию и по сей день хранятся в аббатстве Бакленд. Одной из них был необычный барабан Фрэнсиса. До конца не понятно, как именно он попал к Дрейку. Однако с тех пор ни одного сражения, которые, стоит признать, не были частым явлением в жизни Фрэнсиса, мореплаватель не поиграл. Всё дело в том, что, когда его хозяин оказывался в потенциальной опасности, барабан начинал бить сам в себя. Таким образом Дрейк всегда был готов к нападению и успевал мобилизовать команду до начала атаки.

В начале Первой Мировой Войны жители аббатства Бакленд услышали, как барабан начал бить и сообщили об этом королевской семье. Таким образом Англия смогла вовремя подготовиться к войне и выйти из неё победителем.

Практически такая же ситуация случилась и во время Второй Мировой Войны. Но вязано это было с эпизодом войны, а именно при эвакуации Дюнкерка.

После своей смерти Дрейк завещал барабан Англии и теперь он должен был сообщать новому хозяину, когда Королевство находилось в опасности. История знает несколько подобных случаев:

Проклятый стул Басби

В 1702 году некий Томас Басби был повешен за убийство. Для истории этот человек ничем не запомнился, однако свой след в нашем мире он всё же оставил. Дело в том, что после того, как Том был повешен, его тело должно было висеть на перекрёстке по тогдашнему обычаю. Так вышло, что висел он рядом с придорожной гостиницей. В ней со временем начали происходить странные вещи. Один из стульев оказался проклят. С тех пор, как Басби повесили рядом с гостиницей, каждый, кто сидел на этом стуле, погибал в течение нескольких дней. После нескольких таких случаев владелец отеля решил отдать стул в местный музей при условии, что больше никто не будет на нём сидеть. Судя по всему, призрак Томаса присвоил этот стул себе и не хотел, чтобы на нём сидел кто-то ещё. Кубок Нантейос

По мнению многих жителей Уэльса именно кубок Нантейоса является настоящим Святым Граалем. Известно немало случаев, когда люди, испившие из него воды, исцелились от болезней и жили ещё очень долгое время. Что интересно, владелец кубка не брал плату за подобный ритуал. Однако в залог он всегда брал самое дорогое, что было у больного. Сейчас кубок хранится в Национальной библиотеке Уэльса.

Рука Славы

Мумифицированная рука, найденная в стенах старой хижины в Йоркшире. Известно, что её можно было использовать как свечу, обмокнув пальцы в воск. Также говорят, что огонь невозможно было потушить водой. Лишь кровь и молоко способны были утихомирить пламя руки Славы. Все, кто владел этой рукой до нашего времени, обретали в жизни благополучие и доживали до глубокой старости.

Кристалл Джона Ди

Советник Елизаветы I был очень ценным членом королевского общества. Дело в том, что Джон Ди никогда не ошибался. Все советы, которые он давал королеве, приводили лишь к выгоде и выигрышу. Долгие годы истории думали, в чём же тут дело. Большинство считает, что всё дело в его кристалле, который Джон всегда носил с собой. С его помощью советник мог предсказывать будущее! Сейчас драгоценный камень находится в частной коллекции траста Wellcome.

Сердце быка

Странное сердце быка было обнаружено в конце XIX века. Оно было затвердевшее, а также кто-то проткнул сердце несколькими гвоздями. Трубочист, который и обнаружил его, оставил сердце дома. С тех пор с ним не приключилось ни одного несчастья. До сих пор не понятно, кто и для чего сделал подобный амулет. Однако известно, что он приносит владельцу мир и благополучие. Сердце быка и по сей день находится в семейных владениях того самого трубочиста. Колокол Святого Мура

До сих пор неизвестно происхождение этого миниатюрного колокола. Считается, что его на Землю принесли Ангелы. Они сделали это для того, чтобы он своим звоном мог лечить больных людей. Также он «приклеивал» к человеку удачу, когда тот отпивал из него. Для этого сам колокол переворачивался и использовался как чаша. Сейчас он находится в коллекции Уоллеса. Однако доподлинно неизвестно, сохранились ли до наших дней его целебные свойства. Лестница ведьмы

В начале XX века на чердаке умершего антрополога была найдена странная верёвка. Её протяженность составляет всего полтора метра, а по всей длине она проткнута перьями. Специалисты сразу сказали, что эта верёвка — лестница ведьмы. Причём, этот экземпляр — единственный, который увидели простые люди. Все остальные ведьмы просто сжигали личные вещи перед своей смертью. Увы, предназначение лестницы так и остаётся загадкой даже сейчас. Сапфир Дели

Проклятый амулет, сделанный из фиолетового сапфира, был найден в Индии Британцами. Изначально предполагалось, что это обычное украшение, которым раньше пользовались богатые индийские женщины. Однако через некоторое время стало ясно, что амулет проклят. Жизнь каждого, кто им владел, катилась под откос. Сейчас сапфир Дели находится в Музее Естественной истории в Лондоне. Колодец клути в Манлоки

Колодец естественного происхождения находится на Черном острове в Шотландии. Ещё в древности люди ходили сюда, макали в воду тряпку и прикладывали к голове больного человека. Считалось, что подобный ритуал может излечить от всех болезней. И в большинстве случаев, как нам известно, это работало! Даже сейчас сюда приходят люди, и макают кусочек ткани. Однако теперь они просто оставляют его тут, привязывая какому-нибудь дереву.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2333599529224374918/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

18-летняя британка превращается в персонажей и знаменитостей с помощью макияжа https://otari.mirtesen.ru/blog/43458103819/

Загадка на логику: кто из людей не тот, за кого себя выдает? https://otari.mirtesen.ru/blog/43203349146/

2 верных способа узнать, кто навел на вас порчуhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43687773049/