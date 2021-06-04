История одного изобретения: тормоза для лифта

Родившийся в 1811 году Элайша Грейвз Отис с самого детства был очарован механикой и вместо работы на ферме вблизи Галифакса, штат Вермонт, предпочитал болтаться вокруг кузницы, где было множество различных механизмов.

В возрасте 19 лет он переехал в Трою, штат Нью-Йорк, где занялся строительством. Но слабое здоровье не позволило ему наладить собственное дело, и в 1845-м он переехал в Олбани, где нанялся механиком в мебельную компанию O. Tingley & Company. За несколько следующих лет Элайша изобрел множество оригинальных механизмов — от мелких усовершенствований процесса изготовления кроватей до железнодорожного тормоза. В 1852 году, работая в компании Maize & Burns, Отис получил назначение в Йонкерс, где планировалось построить новое здание фабрики в несколько этажей. Подъемники для людей и оборудования были в то время обычным делом, однако тросы часто обрывались, и компаниям даже приходилось платить работникам за риск.

Именно на безопасности подъемников и сосредоточил свое внимание Элайша Отис. Сначала он намеревался использовать ручное управление (по образцу изобретенного им вагонного тормоза). Однако требовался человек, который постоянно, не отвлекаясь ни на секунду, следил бы за работой лифта и состоянием троса и в нужный момент приводил в действие тормоз.

Это было совершенно нереально, и Отис сразу же отказался от этой идеи. Взамен он ввел в конструкцию элемент, без которого не обходится ни один современный лифт, — ловитель (лифтовый тормоз). Ловитель Отиса представлял собой плоскую пружину (рессору), продетую в две проушины на крыше лифта. Трос крепился к центру рессоры, его натяжение выгибало пружину, и лифт спокойно двигался. В случае обрыва троса пружина распрямлялась и упиралась концами в зубчатые направляющие лифтовой шахты, останавливая лифт.

Изобретение Элайши Отиса дало новый толчок мировой промышленности и значительно изменило облик городов.20 сентября 1853 года Отис основал в Йонкерсе компанию по производству лифтов. Заказов было мало, поскольку никто не верил в безопасность этих подъемников. Поэтому в 1854 году изобретатель провернул блестящую рекламную акцию, которая вошла в анналы истории техники.

На Всемирной выставке в Нью-Йорке рядом со зданием Crystal Palace при полном стечении народа он лично поднялся на платформе, нагруженной бочками и ящиками, на уровень четвертого этажа, а затем махнул рукой. Помощники, ожидавшие этого знака, перерубили тросы. Толпа внизу ахнула и затаила дыхание. Вместо того чтобы упасть, погребая под обломками пассажира и груз, лифт соскользнул вниз менее чем на полметра и остановился. «Все безопасно, господа!» — объявил потрясенным посетителям Отис.

За следующие два года его компания получила 40 заказов, а в 1857 году установила первый в мире пассажирский лифт в пятиэтажном здании одного из универмагов Нью-Йорка. В 1861 году Элайша Отис умер, но дело, продолженное двумя его сыновьями, живет до сих пор — Otis Elevator Company и сегодня остается крупнейшим в мире производителем лифтов и эскалаторов.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2227692629336787896/

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