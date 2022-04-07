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Почему моряк Фрэнсис Дрейк герой для англичан и пират для остального мира

Он привез из Нового Света картофель, табак и сокровищ ценой в несколько годовых бюджетов английского королевства.

Как было не восхищаться Фрэнсисом Дрейком?

Его имя не забыто и сейчас: его можно встретить на географических картах и в рассказах о благородных пиратах прошлого.

Почему моряк Фрэнсис Дрейк герой для англичан и пират для остального мира

Как сын фермера стал пиратом

Будущий пират и вице-адмирал Королевского флота родился в 1540 году в семье фермера Эдмунда Дрейка, который был из младших сыновей, а значит, не понаслышке знал о том, что значит быть стесненным в средствах. В бедности проходили детство, а затем отрочество и Фрэнсиса, первенца. К тому же, его родителям, протестантам, пришлось страдать за свою веру – эпоха была неспокойной, и за свои религиозные воззрения часто приходилось бороться.

Баклендское аббатство - его Дрейк приобрел после того, как был посвящен в рыцари

Баклендское аббатство - его Дрейк приобрел после того, как был посвящен в рыцари

Спасаясь от гонений со стороны католиков, Дрейки были вынуждены бежать из Девоншира, и фермерство осталось в прошлом. Отец был вынужден устроиться корабельным священником – так жизнь Фрэнсиса Дрейка оказалась связана с морем. Уже в двенадцать он был юнгой на торговом корабле, а в восемнадцать благодаря завещанию прежнего владельца получил судно в наследство и стал капитаном.


Приличного образования Дрейк так и не получил, до конца жизни он весьма неохотно читал и писал, зато он был решителен, самостоятелен и умел обращать себе на пользу любые повороты судьбы. Пусть первый корабль был небольшим, водоизмещением всего в 15 тонн, зато это было его, Дрейка, собственное дело, открывавшее широкие возможности. В 1558 году случилось и другое удачное для Дрейка событие: на престол, сменив умершую королеву Марию, вступила Елизавета.

Елизавета I

Елизавета I

В 1567 году Фрэнсис Дрейк отправился в дальнее плавание, через океан – к берегам американского континента, не так давно открытого, но уже ставшего предметом территориальных споров.

Это была совместная экспедиция молодого капитана и его дяди, Джона Хокинса, который был старше Дрейка всего на восемь лет. Хокинс еще за несколько лет до этого путешествия открыл для себя способ хорошо заработать: он отправлялся к берегам Африки, там его целью становился захват чернокожих рабов, которые затем переправлялись в Новый Свет, чтобы быть проданными на невольничьем рынке. Работорговля была исключительно прибыльным занятием, несмотря на то, что мореплавателям постоянно угрожали самые разнообразные опасности – шторм, бунты собственных команд, эпидемии, набеги африканских племен, нападения испанцев.

Фрэнсис Дрейк и Джон Хокинс (в центре и справа)

Фрэнсис Дрейк и Джон Хокинс (в центре и справа)

Отношения английских и испанских мореплавателей были напряженными – виной тому была поддержка английской королевой голландских повстанцев, стремившихся освободиться от испанского владычества. Да и насчет колонизации американских земель вопрос стоял остро: Елизавете было интересно разбавить это испано-португальское представительство в Новом Свете, но англичанам там рады не были. Интересно, что испанские инквизиторы, поощрявшие истребление индейских племен, осуждали работорговлю как нечто не согласующееся с католическим вероучением.

В 2006 году во время визита в африканскую Гамбию потомок Хокинса принес публичные извинения за деятельность своего предка

В 2006 году во время визита в африканскую Гамбию потомок Хокинса принес публичные извинения за деятельность своего предка

Во время экспедиции Хокинса и Дрейка пять их кораблей подверглись нападению испанцев, в результате осталось два судна. Именно тогда Дрейк и поставит своей целью взять у испанцев все, что только возможно, – не только в стремлении отомстить за причиненные убытки, но и найдя наконец реального врага, которому можно было предъявить давние счеты: за детство, полное лишений, за преследования католиками родителей.

Король Испании Филипп II

Король Испании Филипп II

С тех пор Фрэнсис Дрейк стал для испанского короля Филиппа II кошмаром наяву. Его называли Эль Драке, то есть «Дракон». Следующая экспедиция отправилась в Вест-Индию в 1572 году, тогда были захвачены и разграблены суда и испанские владения на суше, корабли англичанина ломились от золота и серебра. В Англию Фрэнсис Дрейк возвратился национальным героем.

Глава «пиратского флота» королевы Елизаветы

Фрэнсис Дрейк был человеком не только богатым, но и щедрым, а кроме того, он с большим почтением и галантностью относился к королеве. Существует даже легенда, что именно благодаря этому английскому пирату возникла традиция отдавать честь – якобы при первой встрече с Елизаветой он, сделав вид, что ослеплен ее красотой, заслонил глаза рукой. Дрейка заметили при дворе, да не просто заметили – ему была предложена служба на благо королевства. Бравый капитан был направлен в Ирландию для подавления восстания. А в 1577 году Елизавета поручила Дрейку возглавить экспедицию к тихоокеанскому побережью Америки.

М. Гирартс-мл. Портрет Фрэнсиса Дрейка

М. Гирартс-мл. Портрет Фрэнсиса Дрейка

Формально плавание затевалось ради исследования новых земель и открытия Terra Australis Incognita – неизвестной южной земли, то есть Антарктиды. О том, что Южный полюс окружает материк, догадывались задолго до появления в тех широтах европейских мореплавателей. Забегая вперед, нужно сказать, что официальной цели путешествия Дрейк так и не достиг, правда, именно его имя получил широкий пролив между Антарктидой и архипелагом Огненная Земля.

Истинной же целью экспедиции было отобрать у испанцев столько богатств, сколько представится возможным, ради пополнения английской казны. Дрейк стал, таким образом, не пиратом, а капером – то есть действовал с санкции своего правителя против кораблей вражеского государства. Соглашение между королевой и капером носило конфиденциальный характер – только лишь им двоим была известна точная сумма награбленного и привезенного в Англию испанского добра.

Копия галеона «Золотая лань» в Лондоне

Копия галеона «Золотая лань» в Лондоне

Тихого океана достигло только одно из судов экспедиции – галеон под названием «Пеликан», который был переименован в «Золотую лань» и под этим названием вошел в историю. На этом небольшом корабле (длина его составляла всего 36 метров) Дрейк и его команда провели без малого три года, поднявшись вдоль западного американского побережья до самого Ванкувера. Берег неподалеку от Сан-Франциско был объявлен английским и получил название Новый Альбион. Залив на калифорнийском побережье – там, где высадился Дрейк – носит его имя.

Обогнув африканский континент, Дрейк вернулся в Англию, совершив кругосветное путешествие и, кстати, доставил на родину огромное количество ценностей. По всей видимости, оно в разы превышало бюджет государства, а тем, кто инвестировал в это путешествие, все предприятие принесло более 4000 процентов прибыли.

Ф.Я. Лютербург «Разгром испанской армады»

Ф.Я. Лютербург «Разгром испанской армады»

Дрейк был встречен как национальный герой, он получил от королевы рыцарское звание. Испанцы были в ярости. Тем более, что на этом Дрейк не остановился и спустя несколько лет вернулся в воды Вест-Индии, разорив еще несколько испанских городов. Говорили, правда, что нападения английского капера использовались испанскими колонистами в собственных целях: на грабежи Дрейка списывали пропажу гораздо большего количества золота, чем англичанин мог увезти в реальности.

В 1585 году началась англо-испанская война, а в 1586 Испания начала снаряжать Непобедимую армаду – флот, который должен был дать отпор английским кораблям, а кроме того, помочь британским католикам в борьбе с протестантской церковью. Спустя два года состоялся поход Армады, и от испанцев отвернулась удача: больше половины судов были потеряны в боях или потонули в результате шторма, который разыгрался у британских берегов. Вице-адмирал флота, сэр Фрэнсис Дрейк отличился и тут, приняв в разгроме Непобедимой армады непосредственное участие.

Последняя экспедиция

А вот в последние годы жизни Дрейка удача как будто изменила ему. Планы захватить Лиссабон, на что очень рассчитывала Елизавета, провалились, нападения на испанские колонии уже не приносили того впечатляющего результата: неприятели извлекали уроки из прошлых поражений. Елизавета относилась к своему корсару куда прохладнее, чем прежде. В последнюю свою экспедицию к американскому берегу Дрейк отправился в 1595 году, снова с Джоном Хокинсом. Там, вблизи Панамы, он скончался, попросив перед смертью надеть на него доспехи.

Дж. Бем «Похороны Дрейка в море»

Дж. Бем «Похороны Дрейка в море»

Фрэнсиса Дрейка похоронили в море в свинцовом гробу. Для короля Испании известие о смерти давнего врага стало настоящим праздником.

Детей у Дрейка, несмотря на два брака, не было, состояние перешло племяннику. До сих пор, как и полагается в таких случаях, ходят слухи о кладах с несметными сокровищами, спрятанными перед смертью английским пиратом, да еще – о карте, которая была якобы положена в гроб вместе с телом Дрейка.

Дрейк оставил в истории след не только как корсар на службе Ее Величества. Вместе с Хокинсом в 1590 году он основал в Лондоне богадельню для отставных моряков, чей возраст или здоровье не позволяли самостоятельно добиться достойных условий жизни.

Слева - памятник Дрейку в немецком Оффенбурге, уничтожен нацистами в 1939 г.; справа - памятник в Плимуте

Слева - памятник Дрейку в немецком Оффенбурге, уничтожен нацистами в 1939 г.; справа - памятник в Плимуте

Англичанин внес коррективы в военную науку; раньше считалось, что преимущество в морском бою дает количество орудий на борту, Дрейк же продемонстрировал, что куда большую значимость имеют скорость и маневренность судна – эта тактика оправдала себя во время боев против Непобедимой армады.

Если сам капер не был любителем брать в руки перо и чернила, то среди его окружения находилось немало тех, кто брался увековечить события его жизни на бумаге. Да и испанская инквизиция подробно документировала все, что относилось к Эль Драке. А потому о жизни Фрэнсиса Дрейка сейчас известно довольно много, несмотря на то, что после его смерти прошло уже более четырех веков. Правда, легенд и слухов остается предостаточно.

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