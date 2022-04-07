Почему моряк Фрэнсис Дрейк герой для англичан и пират для остального мира

Он привез из Нового Света картофель, табак и сокровищ ценой в несколько годовых бюджетов английского королевства.

Как было не восхищаться Фрэнсисом Дрейком?

Его имя не забыто и сейчас: его можно встретить на географических картах и в рассказах о благородных пиратах прошлого.

Как сын фермера стал пиратом

Будущий пират и вице-адмирал Королевского флота родился в 1540 году в семье фермера Эдмунда Дрейка, который был из младших сыновей, а значит, не понаслышке знал о том, что значит быть стесненным в средствах. В бедности проходили детство, а затем отрочество и Фрэнсиса, первенца. К тому же, его родителям, протестантам, пришлось страдать за свою веру – эпоха была неспокойной, и за свои религиозные воззрения часто приходилось бороться.

Баклендское аббатство - его Дрейк приобрел после того, как был посвящен в рыцари

Спасаясь от гонений со стороны католиков, Дрейки были вынуждены бежать из Девоншира, и фермерство осталось в прошлом. Отец был вынужден устроиться корабельным священником – так жизнь Фрэнсиса Дрейка оказалась связана с морем. Уже в двенадцать он был юнгой на торговом корабле, а в восемнадцать благодаря завещанию прежнего владельца получил судно в наследство и стал капитаном.

Приличного образования Дрейк так и не получил, до конца жизни он весьма неохотно читал и писал, зато он был решителен, самостоятелен и умел обращать себе на пользу любые повороты судьбы. Пусть первый корабль был небольшим, водоизмещением всего в 15 тонн, зато это было его, Дрейка, собственное дело, открывавшее широкие возможности. В 1558 году случилось и другое удачное для Дрейка событие: на престол, сменив умершую королеву Марию, вступила Елизавета.

Елизавета I

В 1567 году Фрэнсис Дрейк отправился в дальнее плавание, через океан – к берегам американского континента, не так давно открытого, но уже ставшего предметом территориальных споров.

Это была совместная экспедиция молодого капитана и его дяди, Джона Хокинса, который был старше Дрейка всего на восемь лет. Хокинс еще за несколько лет до этого путешествия открыл для себя способ хорошо заработать: он отправлялся к берегам Африки, там его целью становился захват чернокожих рабов, которые затем переправлялись в Новый Свет, чтобы быть проданными на невольничьем рынке. Работорговля была исключительно прибыльным занятием, несмотря на то, что мореплавателям постоянно угрожали самые разнообразные опасности – шторм, бунты собственных команд, эпидемии, набеги африканских племен, нападения испанцев.

Фрэнсис Дрейк и Джон Хокинс (в центре и справа)

Отношения английских и испанских мореплавателей были напряженными – виной тому была поддержка английской королевой голландских повстанцев, стремившихся освободиться от испанского владычества. Да и насчет колонизации американских земель вопрос стоял остро: Елизавете было интересно разбавить это испано-португальское представительство в Новом Свете, но англичанам там рады не были. Интересно, что испанские инквизиторы, поощрявшие истребление индейских племен, осуждали работорговлю как нечто не согласующееся с католическим вероучением.

В 2006 году во время визита в африканскую Гамбию потомок Хокинса принес публичные извинения за деятельность своего предка

Во время экспедиции Хокинса и Дрейка пять их кораблей подверглись нападению испанцев, в результате осталось два судна. Именно тогда Дрейк и поставит своей целью взять у испанцев все, что только возможно, – не только в стремлении отомстить за причиненные убытки, но и найдя наконец реального врага, которому можно было предъявить давние счеты: за детство, полное лишений, за преследования католиками родителей.

Король Испании Филипп II

С тех пор Фрэнсис Дрейк стал для испанского короля Филиппа II кошмаром наяву. Его называли Эль Драке, то есть «Дракон». Следующая экспедиция отправилась в Вест-Индию в 1572 году, тогда были захвачены и разграблены суда и испанские владения на суше, корабли англичанина ломились от золота и серебра. В Англию Фрэнсис Дрейк возвратился национальным героем.

Глава «пиратского флота» королевы Елизаветы

Фрэнсис Дрейк был человеком не только богатым, но и щедрым, а кроме того, он с большим почтением и галантностью относился к королеве. Существует даже легенда, что именно благодаря этому английскому пирату возникла традиция отдавать честь – якобы при первой встрече с Елизаветой он, сделав вид, что ослеплен ее красотой, заслонил глаза рукой. Дрейка заметили при дворе, да не просто заметили – ему была предложена служба на благо королевства. Бравый капитан был направлен в Ирландию для подавления восстания. А в 1577 году Елизавета поручила Дрейку возглавить экспедицию к тихоокеанскому побережью Америки.

М. Гирартс-мл. Портрет Фрэнсиса Дрейка

Формально плавание затевалось ради исследования новых земель и открытия Terra Australis Incognita – неизвестной южной земли, то есть Антарктиды. О том, что Южный полюс окружает материк, догадывались задолго до появления в тех широтах европейских мореплавателей. Забегая вперед, нужно сказать, что официальной цели путешествия Дрейк так и не достиг, правда, именно его имя получил широкий пролив между Антарктидой и архипелагом Огненная Земля.

Истинной же целью экспедиции было отобрать у испанцев столько богатств, сколько представится возможным, ради пополнения английской казны. Дрейк стал, таким образом, не пиратом, а капером – то есть действовал с санкции своего правителя против кораблей вражеского государства. Соглашение между королевой и капером носило конфиденциальный характер – только лишь им двоим была известна точная сумма награбленного и привезенного в Англию испанского добра.

Копия галеона «Золотая лань» в Лондоне

Тихого океана достигло только одно из судов экспедиции – галеон под названием «Пеликан», который был переименован в «Золотую лань» и под этим названием вошел в историю. На этом небольшом корабле (длина его составляла всего 36 метров) Дрейк и его команда провели без малого три года, поднявшись вдоль западного американского побережья до самого Ванкувера. Берег неподалеку от Сан-Франциско был объявлен английским и получил название Новый Альбион. Залив на калифорнийском побережье – там, где высадился Дрейк – носит его имя.

Обогнув африканский континент, Дрейк вернулся в Англию, совершив кругосветное путешествие и, кстати, доставил на родину огромное количество ценностей. По всей видимости, оно в разы превышало бюджет государства, а тем, кто инвестировал в это путешествие, все предприятие принесло более 4000 процентов прибыли.

Ф.Я. Лютербург «Разгром испанской армады»

Дрейк был встречен как национальный герой, он получил от королевы рыцарское звание. Испанцы были в ярости. Тем более, что на этом Дрейк не остановился и спустя несколько лет вернулся в воды Вест-Индии, разорив еще несколько испанских городов. Говорили, правда, что нападения английского капера использовались испанскими колонистами в собственных целях: на грабежи Дрейка списывали пропажу гораздо большего количества золота, чем англичанин мог увезти в реальности.

В 1585 году началась англо-испанская война, а в 1586 Испания начала снаряжать Непобедимую армаду – флот, который должен был дать отпор английским кораблям, а кроме того, помочь британским католикам в борьбе с протестантской церковью. Спустя два года состоялся поход Армады, и от испанцев отвернулась удача: больше половины судов были потеряны в боях или потонули в результате шторма, который разыгрался у британских берегов. Вице-адмирал флота, сэр Фрэнсис Дрейк отличился и тут, приняв в разгроме Непобедимой армады непосредственное участие.

Последняя экспедиция

А вот в последние годы жизни Дрейка удача как будто изменила ему. Планы захватить Лиссабон, на что очень рассчитывала Елизавета, провалились, нападения на испанские колонии уже не приносили того впечатляющего результата: неприятели извлекали уроки из прошлых поражений. Елизавета относилась к своему корсару куда прохладнее, чем прежде. В последнюю свою экспедицию к американскому берегу Дрейк отправился в 1595 году, снова с Джоном Хокинсом. Там, вблизи Панамы, он скончался, попросив перед смертью надеть на него доспехи.

Дж. Бем «Похороны Дрейка в море»

Фрэнсиса Дрейка похоронили в море в свинцовом гробу. Для короля Испании известие о смерти давнего врага стало настоящим праздником.

Детей у Дрейка, несмотря на два брака, не было, состояние перешло племяннику. До сих пор, как и полагается в таких случаях, ходят слухи о кладах с несметными сокровищами, спрятанными перед смертью английским пиратом, да еще – о карте, которая была якобы положена в гроб вместе с телом Дрейка.

Дрейк оставил в истории след не только как корсар на службе Ее Величества. Вместе с Хокинсом в 1590 году он основал в Лондоне богадельню для отставных моряков, чей возраст или здоровье не позволяли самостоятельно добиться достойных условий жизни.

Слева - памятник Дрейку в немецком Оффенбурге, уничтожен нацистами в 1939 г.; справа - памятник в Плимуте

Англичанин внес коррективы в военную науку; раньше считалось, что преимущество в морском бою дает количество орудий на борту, Дрейк же продемонстрировал, что куда большую значимость имеют скорость и маневренность судна – эта тактика оправдала себя во время боев против Непобедимой армады.

Если сам капер не был любителем брать в руки перо и чернила, то среди его окружения находилось немало тех, кто брался увековечить события его жизни на бумаге. Да и испанская инквизиция подробно документировала все, что относилось к Эль Драке. А потому о жизни Фрэнсиса Дрейка сейчас известно довольно много, несмотря на то, что после его смерти прошло уже более четырех веков. Правда, легенд и слухов остается предостаточно.

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