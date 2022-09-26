Певица Людмила Сенчина и «хозяин Ленинграда»: «задержание при побеге из СССР»

Певица Людмила Сенчина — одна из самых красивых звёзд советской эстрады. Неудивительно, что исполнительница всегда привлекала внимание мужчин. Некоторое время она была супругой музыканта Стаса Намина. Тёплые отношения связывали её с коллегами - Сергеем Захаровым и Игорем Тальковым. Также сплетники приписывали ей роман с Григорием Романовым, на тот момент — главой Ленинградского обкома и полуофициальным приемником Леонида Ильича Брежнева...

Григорий Романов и Людмила Сенчина, фото из открытых источников.

Наиболее осведомлённые личности утверждали, что особые отношения двух известных людей «зашли настолько далеко», что «Романов даже катал Сенчину по Неве на крейсере «Аврора». Было ли на самом деле такое?

Как Людмила Сенчина стала звездой

Людмила Сенчина, фото из открытых источников.

Это случилось в 1970-х. Популярность пришла к певице вместе с песней про Золушку и её «два хрустальных башмачка». Людмиле тогда было чуть больше двадцати. Она родилась в 1950-м. Хотя в её паспорте в качестве года рождения значился 1948-й.

Как объясняла сама Сенчина журналистам, это не было ошибкой. Изменить год сознательно решил папа Людмилы. Мужчина рассчитывал таким образом… облегчить жизнь дочки в будущем — дать ей возможность выйти на пенсию на целых два года раньше.

Смелая сцена в кино, после которой на Сенчину обрушился поток писем

Людмила Сенчина в 1970-х, фото из открытых источников.

Одновременно с певческой карьерой Сенчина пробовала себя и в кино. Например, Людмилу было трудно не заметить в фильме «Вооружён и очень опасен». Там она появилась в весьма смелом эпизоде на пару с Леонидом Броневым. При этом... по вине коллеги эпизод оказался «смелее», нежели планировалось: неловким движением руки Броневой оборвал бретельку платья коллеги и оно предательски спало. Как ни странно, худсовет дал «добро» на то, чтобы эпизод был включён в фильм. И Людмила Сенчина потом ещё долго получала послания от зрительниц, требовавших ответить - «сколько она получила за это безобразие».

Кто стал жертвой «треугольника»

Григорий Романов, фото из открытых источников.

Отдельной темой обсуждения недоброжелателей и недоброжелательниц стали отношения певицы с Григорием Романовым. Согласно слухам, «хозяин Ленинграда» помог Сенчиной получить новую уютную квартиру для жизни, а для выступлений обеспечил лучшими концертными площадками («зелёный свет» для исполнительницы здесь был всегда).

Из уст в уста «транслировалась» и история о речной прогулке пары на крейсере «Аврора». Хотя подтверждений этого, конечно, не было. Да и быть не могло.

Кстати, утверждения о том, что Григорий Романов действительно испытывал чувства к красивой артистке, подтверждал певец Сергей Захаров. В какой-то момент Романов посчитал его соперником в борьбе за сердце Людмилы и якобы предпочёл убрать с дороги — с помощью сфабрикованного дела о хулиганстве.

Как Сенчину и Романова «задержали при побеге из СССР»

Людмила Сенчина в 1980-х, фото из открытых источников.

Однажды журналисты напрямую спросили у Людмилы Сенчиной о романе с Романовым. На что артистка ответила, что всё это неправда. «Включая и историю про то, как мы с Григорием Васильевичем пытались сбежать за границу. Но были задержаны пограничниками в нейтральных водах», - смеялась Людмила.

Впрочем, она признавала, что Григорий Романов действительно часто посещал её выступления, а затем приходил за кулисы, чтобы вручить роскошный букет.

А что говорил сам Григорий Романов?

Сам Григорий Васильевич никак не комментировал этот «ленинградский роман». Историки склонны считать, что он действительно был поклонником творчества певицы и старался оказывать ей поддержку.

Однако всё остальное, скорее всего, было исключительно выдумкой недругов Григория Романова. Равно как и слухи о том, что ленинградский партийный секретарь устроил роскошную свадьбу для своей дочери, где «гости пили и ели из посуды, взятой на время в Эрмитаже». Слухи, впрочем, не прошли даром для ленинградского руководителя — в итоге ему пришлось досрочно выбыть из борьбы за кресло генерального секретаря ЦК КПСС.

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А вы знали об этом?

Ноги самца водяного клеща иногда служат ему дополнительными половыми органами, которыми он проникает в самку. Во время спаривания он так сильно прижимает самку к земле крошечными крючочками, что она едва двигается. При этом он еще и приклеивается к ней с помощью особого вещества, так что ей от него уже не уйти.

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