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9 простых загадок, над которыми придется поломать голову

Мы хотим увести вас от этих стереотипов и предлагаем немного пошевелить мозгами.

Загадка №1

В этой загадке нужно мыслить шире. Она не так проста, как кажется!

9 простых загадок, над которыми придется поломать голову

Загадка №2

Мы знаем 9-летнего мальчика, который дал правильный ответ на этот вопрос менее чем за 15 секунд. Надеемся, вы справитесь так же быстро!

9 простых загадок, над которыми придется поломать голову

Загадка №3

А вот здесь попытайтесь вспомнить все, что вы знаете про Моисея. Тут не нужно быть особым знатоком Библии — достаточно иметь в запасе чуть-чуть эрудиции. Совсем чуть-чуть.

9 простых загадок, над которыми придется поломать голову

Загадка №4

Просто включите логику.

9 простых загадок, над которыми придется поломать голову

Загадка №5

Сразу дадим вам подсказку: «гггяяя» — это неправильный ответ. Думайте дальше!

9 простых загадок, над которыми придется поломать голову

Загадка №6

Здесь нужно понять закономерность в ряду цифр. Наверное, это самая сложная задачка в списке. Поэтому, если у вас не получится ее разгадать сразу, подумайте еще немножко, попытайтесь найти особый подход и хитрую логику. Удачи!

9 простых загадок, над которыми придется поломать голову

Загадка №7

Задачка простая, но многих она ставит в тупик.

9 простых загадок, над которыми придется поломать голову

Загадка №8

Дружно вспоминаем уроки зоологии.

9 простых загадок, над которыми придется поломать голову

Загадка №9

А сейчас мы вас точно озадачим. Какая фигура лишняя?

9 простых загадок, над которыми придется поломать голову

Ну как? Справились? Правильные ответы будут в конце статьи. Если хотите их знать — смело листайте вниз.

9 простых загадок, над которыми придется поломать голову

Ответы:

  1. Шахматист.
  2. Двенадцать.
  3. Моисей никого на ковчег не брал, это был Ной.
  4. Дыры.
  5. Тригонометрия.
  6. Цифры расположены в алфавитном порядке первых букв своих названий.
  7. Это возможно только в одной точке планеты — на Северном полюсе. Поэтому медведь белый.
  8. Кит. Потому что он относится к млекопитающим, тогда как остальные — рыбы.
  9. Если следовать очевидной логике, то хочется исключить объект, который отличается от остальных. У красного квадрата, например, нет белой рамки. Но таким же образом можно выбрать и фигуру №4, потому что она зеленая. Или последнюю, ведь она меньше остальных. Значит, эта логика неверная, и нужно наоборот искать фигуру, которая похожа на остальные. В данном случае это первая фигура, у которой есть сходство со всеми остальными.
 

А вы знали об  этом?

Императорские конусы (Conus imperialis) предпочитают питаться зарывающимися в морское дно многощетинковыми червями (полихеты). Но чтобы добраться до добычи, её нужно предварительно выманить из укрытия. Эту работу выполняют токсины. Императорские конусы синтезируют соединение, имитирующее половые феромоны полихет, и выделяют его в воду. Почувствовав возможное счастье, черви вылезают из нор и становятся добычей изобретательного хищника.

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