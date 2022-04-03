История реального Графа Монте-Кристо, который жестоко отомстил свои друзьям

Есть вероятность, что прототипом персонажа Эдмон Дантес из "Графа Монте-Кристо" стал один французский сапожник по имени Франсуа Пико. И судя по его истории, которая почти в точности пересказывает роман Александра Дюма, это вполне возможно.

В 1807 году Пико собирался жениться на богатой женщине, но трое его так называемых друзей обвинили его в шпионаже в пользу Англии и сдали властям. Свадьбе так и не удалось состояться, а Пико отправился в тюрьму.

Следующие семь лет Пико провел в заключении в крепости Фенестрель. О выдвинутых против него обвинениях ему сообщили только через три года.

Находясь в заключении, он прорыл туннель в соседнюю камеру, где подружился с итальянским священником отцом Торре.

Через год Торре серьезно заболел и лежал при смерти. Так как родственников и близких у священника не было, он в последние дни своей жизни завещал своему другу сокровище, спрятанное в Милане.

Когда 1814 году французское имперское правительство пало, Пико был освобожден. Следующие десять лет он провел, обдумывая план мести тем, кто наговорил на него и отправил в тюрьму. Но сделать он это планировал после того, как заберет сокровище священника.

Пико первым делом убил своего друга Шобара. Второй на очереди был Лупиан, который отнял у Пико не только свободу, но и любовь — он женился на бывшей невесте Пико.

Пико обманом заставил дочь Лупиана выйти замуж за преступника, которого после свадьбы арестовали. После заточения мужа, девушка не выдержала позора и умерла, вероятно покончив с собой.

После этого Пико сжег ресторан Лупиана, и тот остался жить в нищете без средств заработка.

После этого под горячую руку Пико попал сын Лупиана, которого Пико подставил. Тот был обвинен в краже и позже попал в тюрьму. Настала очередь самого Лупиана и Пико зарезал его.

Последим павшим "другом" стал Солари и Пико думал, что отомстил всем. Но был еще один друг — Антуан Аллю, который не обвинял Пико в шпионаже, но знал обо всем и боялся, что Пико доберется и до него. Поэтому Аллю похитил Пико и убил его.

Никто бы и не узнал об этой истории и роман "Граф Монте-Кристо" мог никогда не появиться, если бы Аллю перед смерть не исповедовался. Исповедь француза ушла в полицейский архив, на который и наткнулся Александр Дюма.

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