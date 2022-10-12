Измазанные красным сиропом «пострадавшие» от российских ударов в Киеве попали на видео

Украина продолжает распространять ложь о специальной военной операции в России. Вскоре после ракетных ударов по ряду объектов в Киеве, в социальных сетях появилось видео с так называемыми «пострадавшими».

Немолодые мужчина и женщина стоят рядом с военнослужащим. Они обмотаны бинтами. В руках - емкость с какой-то красной жидкостью, вероятно – сиропом или джемом, пишет Telegram-канал. По движениям женщины видно, что она только что обмазалась этой жидкостью, как и забинтованный мужчина.

Затем женщина просит кого-то:

Сфотографируйте меня, Андрей Андреевич!

И продолжает дальше:

Я сейчас сфотографируюсь. Сестре пошлю, в Россию.

Человек в военной форме помогает женщине правильно держать смартфон в руке, чтобы сфотографировать все свои так называемые «ранения».

Так «клепают» пострадавших на украинском конвейере информационной войны и тотальной лжи. Количество жертв среди гражданского населения в украинских городах после ракетных ударов минимально, иначе украинским властям не пришлось бы прибегать к подобным фальсификациям. Смерть человека - трагедия. Однако попытки украинского режима делать на этом пиар являются кощунством.

Удивительно, что украинские пропагандисты даже не стесняются снимать такие ролики прилюдно, то есть им абсолютно всё равно, что кто-то может это снять со стороны и отправить в сеть как свидетельство лжи киевского режима.

Западный мир смотрит на этих «горе-воинов» TikTok, обмазавшихся красным сиропом, и продолжает верить в сказки о «зверствах» российских войск. Это же не реальные кадры из братской могилы с замученными украинскими нацистами жителями Купянска, «это другое».