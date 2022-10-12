Измазанные красным сиропом «пострадавшие» от российских ударов в Киеве попали на видео

Украина продолжает распространять ложь о специальной военной операции в России. Вскоре после ракетных ударов по ряду объектов в Киеве, в социальных сетях появилось видео с так называемыми «пострадавшими».
Затем женщина просит кого-то:
И продолжает дальше:
Человек в военной форме помогает женщине правильно держать смартфон в руке, чтобы сфотографировать все свои так называемые «ранения».
Так «клепают» пострадавших на украинском конвейере информационной войны и тотальной лжи. Количество жертв среди гражданского населения в украинских городах после ракетных ударов минимально, иначе украинским властям не пришлось бы прибегать к подобным фальсификациям. Смерть человека - трагедия. Однако попытки украинского режима делать на этом пиар являются кощунством.
Удивительно, что украинские пропагандисты даже не стесняются снимать такие ролики прилюдно, то есть им абсолютно всё равно, что кто-то может это снять со стороны и отправить в сеть как свидетельство лжи киевского режима.
Западный мир смотрит на этих «горе-воинов» TikTok, обмазавшихся красным сиропом, и продолжает верить в сказки о «зверствах» российских войск. Это же не реальные кадры из братской могилы с замученными украинскими нацистами жителями Купянска, «это другое».
А вы знали об этом?
Сразу после Октябрьской революции правительство Норвегии выступило с инициативой присвоить Ленину Нобелевскую премию мира, с формулировкой «За торжество идей мира». В инициативе указывалось, что Ленин должен быть удостоен этой премии на основании того, что вывел Россию из Первой Мировой войны. Однако Нобелевский комитет данную инициативу отклонил, так как она была подана позже положенного срока. Хотя они и признавали, что не высказывались против присвоения данной премии Ульянову. Возможно, что Нобель мог достаться Ленину, если бы не вскрывшаяся информация о том, что ещё в 1915 году в своей работе «Социализм и война», он призывал превратить империалистическую войну в войну гражданскую!
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