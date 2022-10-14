10 заповедей как понравиться мужчине

В отношениях женщина должна занимать пассивную сторону. От женщины не требуют действий, от нее достаточно лишь взаимности. Но это все очень легко, когда мужчина сам обратил на вас внимание и сам предпринимает первые шаги.

При этом часто женщине нравится мужчина, которого она вовсе не знает. В этом случае необходимо самой предпринять шаги, но так, чтобы мужчина даже не догадался о том, кто первый запланировал знакомство.

Как понравится мужчине с первого взгляда

Понравиться мужчине с первого взгляда — это не талант, но определенное поведение, которое требует навыков, знаний и естественности. Понравиться мужчине, не произнося ни слова — это самое грамотное решение такого деликатного вопроса.

Вы должны красиво выглядеть. Восхитительный образ — самый простой способ обратить на себя внимание. В женщинах мужчин привлекает утонченность, легкость, сдержанность и стиль. Причем под стилем понимается не только гармоничная одежда, но и характерные черты: легкий макияж, который подчеркивает ваши черты лица, манеры, взгляды, движения. Мужчинам интересны те женщины, которые способны заворожить и вызвать глубокий интерес.

Заранее создайте подходящий образ, а затем мужчина сам обратит на вас внимание.

Как познакомиться с мужчиной который понравился

Дальше дело стоит за правильным поведением после первого впечатления.

Мужчина должен знакомиться первым — это стереотип, который для многих сломался еще в прошлом веке вместе с началом волны феминизма. Конечно, ситуация, когда мужчина подходит и знакомится с вами — самая лучшая. Вам не нужно предпринимать самостоятельных шагов, стоит лишь отвечать взаимностью и не выглядеть так, как будто вы только и ждали, пока он с вами заговорит.

Если вы хотите познакомиться с мужчиной, для этого можно выбрать любой способ: оказаться на вечеринке рядом с ним, случайно вовлечь его в общий разговор, написать сообщение в социальной сети. Мужчина не сочтет это за навязчивость, если вы при всех своих действиях сохраняете видимость сдержанности.

Если вы находитесь рядом с мужчиной, то лучше всего начать разговор с прямого взгляда на него и простых фраз. Далее следите за реакцией мужчины: если вы ему симпатичны, он обязательно поддержит разговор. Бывают скромные мужчины, которые действительно теряются в такой ситуации, но даже по его взглядам и движениям можно понять, расположен он по отношению к вам или нет. Не бойтесь выйти из зоны комфорта. Всегда оставляйте себе шанс распрощаться с мужчиной также легко, как вы с ним заговорили.

Как вести себя чтобы понравиться мужчине

Мужчинам понравится естественное поведение и легкость девушки. Не бойтесь проявлять свои артистические способности, но в меру.

Ведите разговор с мужчиной как со старым знакомым, не бойтесь задавать мужчине наводящие вопросы. Им нравится, когда ими интересуются, когда о них хотят узнать.

Вся мужская натура построена на стремлении к власти и влиянию. Подчиняйтесь мужчине. Это можно сделать даже в диалоге: развивайте те темы, которые затрагивает мужчина. Если он меняет темы, то не бойтесь действовать также, так сказать подыгрывать мужчине, при этом не отступая от своих привычных фраз.

Психологи советует сначала установить с мужчиной визуальный контакт. Если мужчина уже смотрит на вас, то посмотрите ему прямо в глаза, но буквально на долю секунды. Через какое-то время можно повторить этот прием и добавить легкую улыбку. Мужчины бывают весьма проницательны, и такие жесты покажут ему вашу заинтересованность.

Как понравиться мужчине на первом свидании

Если мужчина позвал вас на свидание, значит, он уже вами заинтересовался. Поэтому не стоит переживать и нервничать. Будьте ему одновременно другом и девушкой. Не бойтесь шутить, выражать свои эмоции и высказываться по поводу затрагиваемых тем. Ведь на свидании мужчина хочет узнать вас, услышать, чуть больше понять. Если вы придете на свидание красивой и неотразимой, но при этом с вами не о чем будет поговорить, вы вызовете к себе неопределенные чувства: мужчина может подумать, что вы интересны лишь своей красотой.

Избегайте критики окружающих вас вещей. Вы можете выражать свои взгляды, но не стоит показывать недовольство выбранным рестораном, обслуживанием или контингентом. На первом свидании это не имеет никакого значения, пока вы не подчеркнете ваше недовольствие.

О чем говорить с понравившимся мужчиной

С понравившимся мужчиной можно обсуждать множество нейтральных тем, но при этом вы будете узнавать друг друга. Стоит избегать банальных вопросов. Не обязательно даже спрашивать что-то, чтобы вести диалог. Достаточно подбирать интересные темы, и мужчина сам вам все расскажет.

Соблюдайте золотую середину между «говорить» и «слушать». Если мужчина спросил вас о вашей жизни, о работе, о деятельности, не стесняйтесь ему рассказывать, но лишь самое интересное. Не перечисляйте имена ваших коллег, лучше вспомните одну, но забавную историю. При этом не стоит смеяться после своих же шуток, тем более, что чувство юмора мужчины вы еще не так хорошо знаете.

Смс понравившемуся мужчине

Писать смс понравившемуся мужчине не стоит сразу после первого свидания. Лучше всего дождаться, когда мужчина сам вам позвонит. Если же вы уверены в его симпатии, но не получили звонка, можно написать смс, но такое, которое не обязывает мужчину на ответ и, тем более, встречу. Если на сообщение, не требующее ответа (не имеющего явного вопроса) мужчина среагировал, значит, он действительно заинтересован в продолжении беседы.

Как одеться чтобы понравиться мужчине

На самом деле вкусы у мужчин разные, но сдержанность и элегантность по душе каждому. Мужчин привлекают, конечно, платья, юбки, блузки с вырезом, облегающая одежда, которая подчеркивает ваш силуэт.

Макияж должен быть (а он обязательно должен быть!) легким, не кричащим. Обязательно хорошо растушуйте тональный крем, тени, пудру. Мужчин очень отталкивает неопрятность, а тем более на лице: в уголках глаз не должно быть комочков туши, на носогубных складках не должен виднеться тональный крем.

Если вы носите бижутерию, то она должна быть качественной. В противном случае лучше вовсе отказаться от украшений.

Маникюр также должен быть без сколов, руки увлажнены, духи не должны быть навязчивыми.

Следите за тем, чтобы все пуговицы, которые должны быть застегнуты, были застегнутыми. Если вы одели джинсы или юбку с заниженной талией, то вы всегда должны быть уверены в том, что на пояснице не виднеется нижнее белье.

Волосы должны быть чистыми и хорошо уложенными, а все гаджеты и аксессуары не должны иметь царапин и трещин.

Если вы не знаете вкусов мужчин, то лучше избегать ярких акцентов в одежде или оставить лишь 1-2 яркие детали вашего образа. К примеру, вместо зеленой юбки лучше одеть серую или черную, но добавить интересный браслет или ремень.

Вам должно быть комфортно в выбранной одежде. Очень красиво всегда смотрятся женственные комбинезоны из легких тканей, юбки-карандаши в сочетании с блузами или рубашками.

Элегантность требует отсутствия множественных принтов. Если вы надели рубашку в клетку, то остальные детали гардероба должны быть базовых монохромных цветов. Рубашка в клетку, к примеру, плохо сочетается с цветным шарфом или колготками-сеточками.

В погоне за женственностью и элегантностью опасайтесь пошлости. На первые свидания лучше не одевать колготки с узорами, водолазки с вырезами, короткие платья. Если мужчина заинтересован в долгосрочных и серьезных отношениях, он не одобрит подобного вашего поведения.

Какой подарок понравится мужчине

Подарок важно выбирать в соответствии с обстоятельствами. Если вы еще недостаточно близки, то не стоит дарить мужчине подарки с явным намеком на отношения: рубашки, нижнее белье, домашние принадлежности. При этом вы можете выбрать в качестве подарка мужской аксессуар. К примеру, визитницу, портмоне, зажим для галстука, атрибутику для автомобиля.

Важно, чтобы вещь была высокого качества, но не дорогая. Дорогие подарки в принципе считаются дурным тоном.

Если вы хорошо знаете вкусы мужчины, то отличным подарком станет книга или коллекционное издание. Также вы можете выбрать качественный блокнот. Успешный мужчина должен уметь планировать свое время, поэтому блокнот — необходимая вещь.

Если вы хотите подарить мужчине пригласительные на какое-либо интересное мероприятие, то нужно оценить ситуацию. Дело в том, что пригласительные дарят всегда в двух экземплярах, так как мужчина должен пойти на мероприятие с кем-то. Но мужчина не должен чувствовать вашего навязчивого поведения. Возможно, мужчина не планировал на данном этапе отношений посещать с вами мероприятие, поэтому лучше всего дарить пригласительные при более близких отношениях с мужчиной.

Фразы для мужчины чтобы ему понравилось

Мужчины любят ощущать свою значимость, но при этом многие из них достаточно проницательны. Поэтому не льстите мужчине.

Чтобы ему понравились ваши слова, они должны быть в первую очередь искренними.

Вы, к примеру, можете сказать, что мужчине идет свитер, в котором он пришел на встречу. Вы не сказали мужчине, что он красивый, но подчеркнули, что он хорошо выглядит.

Лучше всего замечать детали, но не делать прямолинейные комплименты. Мужчина не только получит удовольствие от ваших слов, но и заметит вашу проницательность.

Также в разговоре можно использовать фразы, которые подчеркивают ваши положительные эмоции рядом с этим человеком. «Мне хорошо с тобой» — простые и искренние слова, которые будут приятны мужчине. Ведь он понимает, что ваше ощущение гармонии зависит от его присутствия.

Не стесняйтесь говорить мужчине о ваших чувствах, но не используйте громких слов. » Мне нравится, как ты ухаживаешь» — этими словами вы не только доносите до мужчины его значимость, но и подчеркиваете свою. Ведь вы замечаете его знаки внимания по отношению к себе, и мужчина об этом узнает.

Как понравиться мужчине — главная женская хитрость

Женские хитрости — главное орудие девушек по завоеванию мужчины.

К женским хитростям относятся запах, обаяние, естественность, взгляд, ум, голос, одежда и женственность.

Работайте над собой, над каждым из перечисленных пунктов, подчеркивайте свои лучшие стороны и исправляйте недостатки.

Источник

А вы знали об этом?

Осенью 1190 года крестоносцы подобрались к Криту, захватив остров, а потом двинулись на крепость Акру. Саладин же в свое время окружил крестоносцев. У них возникла дилемма: они не могли ни штурмовать крепость из-за неприкрытого тыла, и не могли удалиться из города, чтобы войско Саладина соединилось с оборонявшими Акру. Конечно, крепость была взята хитростью. Ричард Первый решил запустить в крепость глиняные горшки с пчелами. Они-то и победили оборонявшихся, покусав их. Вскоре им пришлось сдать крепость европейцам.Но этот поход все равно оказался неудачным. Европейцы так и не смогли взять Иерусалим из-за разногласий. Заключив мирный договор с Саладином, они стали уплывать к себе на родину.

Рекомендую также прочесть:

А вы знали об этом?(Статья 79) https://otari.mirtesen.ru/blog/43739834127/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!