Россия, Китай и США: почему эти страны невозможно завоевать

В 2019 году в журнале «We are the Mighty» был опубликован рейтинг стран, которые, по мнению военного эксперта и ветерана ВВС США Блейка Стилуэлла, практически невозможно захватить. В этот список, конечно же, входит и Россия.

Россия

За многовековую историю России ее пытались завоевывать не единожды. И ближе всех, наверное, к этому были монголо-татары. Но и этот период вассальной зависимости, нельзя считать полноценным завоеванием, ведь управлялась страна русскими князьями, жила по своим русским обычаям, сохраняя культуру и религию. Неудачными были попытки Наполеона и Гитлера, первый из которых, даже несмотря на то, что взял Москву, покорить Россию так и не смог.

Как считают эксперты, едва ли ситуация в корне изменилась и сегодня. Колоссальная площадь, суровые условия, особенности отечественного менталитета – все это сильно усложнит жизнь потенциальным завоевателям. Как показывает история, захват столицы абсолютно ничего не дает, а сражаться с врагами с оружием в руках готовы даже женщины и дети. К тому же Россия обладает одной из самых сильных в мире армий и огромным ядерным потенциалом, который способна применить. Резюмируя, Стилуэлл делает вывод: «Русские скорее уничтожат свою страну, чем отдадут ее захватчикам». И это вполне похоже на правду.

США

Американцев эксперт считает немаловажным фактором, который помешает завоеванию США. Точнее даже не их самих, а огромное количество оружия, что находится на руках у граждан страны. Все это вкупе с патриотизмом, решительностью отстаивать свой дом и свою свободу, широкими организационными и мобилизационными возможностями американского правительства станет серьезной преградой для того, кто решится вторгнуться на территорию штатов. Не стоит скидывать со счетов армию США, военно-воздушные силы и мощнейший флот, который, скорее всего, просто не даст армии вторжения даже высадиться на территорию материка.

Китай

За многовековую историю Китая его завоевывали многие. Но существованию Поднебесной это нисколько не вредило: завоеватели быстро ассимилировались, а их умения и достижения становились частью китайской военной мощи и культуры. Основные факторы могущества Китая сегодня: современная развитая экономика, с успехом копирующая изобретения других стран, мощная армия, большая территория, в том числе и с труднодоступными регионами и более миллиарда населения. По мнению военного эксперта, Роберта Фарли, которым он поделился с журналом The National Interest, единственным уязвимым местом Китая является дефицит пресной воды в случае блокады. Впрочем, вполне возможно, что проблема уже решена, просто военные Поднебесной не спешат предавать это гласности.

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А вы знали об этом?

Во Франции есть парк, где вместо уборщиков работают вороны. Вороны — одни из самых умных птиц. Чтобы в этом убедиться, посетите парк Пюи дю Фу в регионе Вандея (Франция). Там птиц обучили летать по парку, поднимать с газонов мусор и складывать его в специальные урны. А за проделанную работу пернатые получают вкусности.

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