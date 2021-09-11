10 любопытных фактов об огнестрельном оружии, о которых знает не всякий знаток

Сегодня ведется много споров вокруг оружия.

Тысячи людей погибают каждый год в результате огнестрельных ранений, поэтому неудивительно, что многие выступают против оружия.

Тем не менее, сегодня речь пойдет вовсе не о том, хорошо это или плохо, а о любопытных фактах, связанных с различными моделями огнестрела.

1. История огнестрельного оружия

Вот, как все начиналось.

Многие знают, что оружие сильно изменилось на протяжении веков, но мало кто задумывается, как долго оно существует. Некоторые из ранних записей о применении огнестрельного оружия датируются XIII и XIV веками. К 1400-м годам появились ружья с фитильными замками. Это была важная разработка, потому что до этого оружие было очень сложно использовать. Перед появлением ружья с фитильным замком нужно было вручную подносить горящий фитиль к полочке с порохом. Фитильный замок позволил держать ружье обеими руками во время стрельбы, что весьма положительно сказалось на прицеливании.

2. Владельцы оружия приносят пользу природе

Трудно поверить, но это так.

Обычно владельцев пистолетов никогда не ассоциируют с экологией. На самом деле, они во многом способствуют охране окружающей среды, когда покупают оружие и боеприпасы. К примеру, с 1937 года именно владельцы оружия в США «выделили» более 4 миллиардов долларов на сохранение дикой природы.

3. Русские и стволы

Эти деньги пошли на спасение дикой природы, сохранение лесов, заповедников и парков. В чем же подвох. А все просто - в Соединенных Штатах на продажу всего оружия и боеприпасов установлен налог в 10-11 процентов, который идет на сохранение дикой природы.

Кто бы мог подумать.

Сегодня уже ни для кого не является секретом, что русские фактически брали с собой в космос пистолеты. Эти пистолеты, называемые TP-82, выпускались между 1986 и 2007 годами и были предназначены для того, чтобы космонавты могли защищаться от медведей (на случай, если посадочный модуль упадет где-то в тайге). Также Советский Союз разработал автопушку наподобие Гатлинга - GSh-6-30, предназначенную для установки на самолеты. К сожалению, вибрация пушки могла привести к повреждению самолета. Три опытных образца совершили неудачную посадку из-за заклинивания стоек шасси, вызванных вибрацией Gsh-6-30.

4. Револьвер с камерой

Есть и такое.

На протяжении многих лет в ружья и пистолеты было внесено множество изменений. В 1938 году появилось очень интересное новшество в виде револьвера, совмещенного с фотоаппаратом (Colt .38 special с прикрепленной к нему камерой). Всякий раз, когда владелец тянул за спусковой крючок револьвера, камера делала снимок. Как несложно представить себе, это имело несколько жутковатый потенциал. Хорошей новостью является то, что даже если револьвер не был заряжен, камера все же могла делать снимки (впрочем, ничем не отличающиеся от снимков обычного фотоаппарата). Но это действительно безумное изобретение.

5. Пикассо

Даже такое было.

Пабло Пикассо - один из самых известных и эпатажных художников ХХ века. Менее известно то, чем он занимался на досуге. У Пикассо был револьвер, который он обычно заряжал холостыми патронами. Если кто-то спрашивал Пикассо о том, что нарисовано на его картинах, заводил речь о его теориях по эстетике или оскорблял память Пола Сезанна, то художник «стрелял» в этого человека. Сегодня уже известно, что пистолет был заряжен холостыми, но в то время людям было явно не смешно.

6. Странные законы

Всегда с законом все не просто.

Все знают, что во всем мире существует множество странных законов. Законы об оружии не являются исключением. Первый странный закон, который рассмотрим сегодня, был принят в Аризоне. В этом штате вполне легально носить пистолет, но при этом запрещено владеть нунчаками. Другой странный закон об оружии был принят в Кеннесо, штат Джорджия. Он гласит, что каждый глава семьи в городе должен иметь пистолет. Однако существует ряд исключений из этого правила, таких как невозможность использования оружия по религиозным мотивам.

7. Самое большое орудие

Сделано в Германии.

Огнестрельное оружие бывает всевозможных форм и размеров. Есть пистолеты, достаточно маленькие, чтобы поместиться в кармане, а есть орудия, настолько большие, что их устанавливают на линкорах. Также есть орудие, которое носит титул «самого крупного калибра нарезного оружия, использованного в бою в истории артиллерии». Это был Schwerer Gustav («Тяжелый Густав») - железнодорожное артиллерийское орудие, построенное нацистами во время Второй мировой войны. Оно весило 1350 тонн и передвигалось на ж/д платформе. 807-миллиметровый снаряд весом 4,8 (фугасный) или 7 тонн (бетонобойный) мог попасть в цель на расстоянии 39 километров.

8. Ключи-пистолеты

Неожиданный сюрприз.

В 1850-х годах тюремщики в США получили особый тип огнестрельного оружия, похожего на ключ. Эти ключи-пистолеты на самом деле использовались для запирания камер в тюрьмах, как и обычные ключи. Но в них был секрет — внутри «ключа» был ствол с 1 патроном «на крайний случай». В конечном итоге выпуск такого оружия был прекращен, поскольку у охранников было намного более полезное и практичное оружие.

9. Президенты и пистолеты

Они всегда находили друг друга.

Джеймс Гарфилд, 20-й президент Соединенных Штатов, был убит выстрелом из пистолета. Но его убийца сделал что-то очень странное, выбирая огнестрельное оружие, чтобы убить президента: он купил пистолет, который, как он думал, будет хорошо выглядеть в музее. Оружие в итоге действительно оказалось в музее. Следующая история о президенте и оружии имеет не настолько печальный финал. Американский президент Эндрю Джексон был почти убит человеком, который сумел подобраться к нему с двумя пистолетами. Однако, похоже, удача была на стороне Джексона в тот день. Когда его потенциальный убийца, Ричард Лоуренс, нажал на курок, пистолет дал осечку. Второй он не успел вытащить из кармана.

10. Оружие-убийца зомби

Настоящий символ.

Напоследок рассмотрим смешное оружие, созданное в 2012 году. Gun Company Mossberg выпустила линию огнестрельного оружия, созданного специально для убийства зомби. Конечно, все считают, что зомби являются вымыслом, но мало ли, что случится в будущем. Справедливости ради, стоит отметить, что между этим оружием и другим огнестрельным оружием почти нет никакой разницы, кроме специального штампа «ZMB». Но зачем менять то, что и так хорошо работает.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

9 вопросов, на которые стоит ответить до развода https://otari.mirtesen.ru/blog/43797154132/

Что это такое кармическая любовь и как её распознать? https://otari.mirtesen.ru/blog/43804280143/

Интересные факты о мощах святителя Спиридона https://otari.mirtesen.ru/blog/43063512677/