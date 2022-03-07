Замуж с ребенком: велики ли шансы

Почему женщине с ребенком проще выйти замуж, чем остаться одинокой.

Каждая женщина, оставшаяся с малышом (иногда не одним) и без мужа, волнуется — сможет ли она еще раз создать семью. Или не еще раз, а в первый раз — это мой случай. Мне было 23, когда я родила дочку. У меня не было ни мужа, ни парня, ни одного мужчины, который хотел бы участвовать в нашей с ней жизни. Как приличный журналист, я начала собирать истории других женщин, чтобы объективно оценить свои шансы.

Готовый ребенок

Я знаю женщину, которая вышла замуж с тремя детьми, родила четвертого, заболела раком груди и благополучно победила его. Муж ее обожает. Сейчас они откладывают деньги на пластическую операцию по восстановлению груди.

А еще знаю женщину, которая вышла замуж с одним ребенком, но в результате сложных первых родов она больше не могла иметь детей. Молодой красивый мужчина 27 лет сознательно отказался от возможности иметь собственного ребенка, ради того, чтобы жениться именно на этой женщине и стать отцом ее сыну.

Я знаю, конечно же, и женщин, которые выходили замуж с ребенком, а потом рожали еще одного или двоих.

И все равно я боялась. Мне казалось, что это не правило, а исключение. Однажды мы разговорились об этом с моей крестной, которая больше двадцати лет живет в Германии.

И вдруг она высказала мысль, которая мне, двадцатитрехлетней, показалась просто революционной. «В Германии, — сказала моя крестная, — выйти замуж в твоем положении — вообще не проблема. Кому же не нужна жена с готовым ребенком? Беременность, роды и первые годы жизни малыша — это сплошные хлопоты и проблемы. Нужно оплачивать врача, контракт с роддомом, делать ремонт, покупать приданое. Потом начинаются ночные кормления, зубки, колики, долгие прогулки, если жена хочет выйти на работу, то поиски няни, расходы на которую также ложатся на плечи мужа. А тут раз — и готовый пупс лет трех: сам ест, к горшку приучен, по ночам спит и ходит в детский сад. Это же просто подарок от жизни».

И знаете что, она была права. За 10 лет у меня было несколько романов, мне дважды предлагали руку и сердце. И ни разу, ни одного единственного раза причиной разрыва не стала моя дочь. Она была и остается моей базовой комплектацией, и все, кто хотел быть со мной, принимали это по умолчанию.

Разведенка с прицепом

Впервые этот термин я прочитала на одном форуме лет 5 назад и страшно удивилась. На тот момент я настолько уверовала в теорию «готового ребенка» и столько раз получала ей подтверждение, что мне казалось проблемы «выйти замуж с ребенком» не существует в принципе. А оказывается, что есть и другой мир. Тот, в котором женщина с ребенком называется «разведенка с прицепом» и считается «испорченным товаром». Я, правда, никогда не встречала таких людей в реальной жизни. Но в интернете они довольно активны. Основные их претензии к женщинам с детьми сводятся к двум пунктам: а) почему я должен кормить чужого спиногрыза, б) этот ребенок одним своим видом будет напоминать, что моя женщина спала еще с кем-то, кроме меня.

По логике вещей, таким мужчинам нужна девственница, которая будет питаться святым духом и смотреть на своего мужа со слепым обожанием. Не знаю, где они собираются набрать столько девственниц старше 18 лет, но очень рада, что моя дочка выступила для меня неким фильтром. Потому что практический опыт показывает, что примерно те же персонажи считают всех женщин меркантильными существами, которым нужны только деньги и подарки. А после развода громче всех кричат, что денег на детей они давать не будут, чтобы бывшая не потратила их на себя. В общем, если бы в мире существовали только такие мужчины, я бы предпочла остаться незамужней. Потому что выйти замуж, как известно, не напасть, лишь бы замужем не пропасть.

Выйди замуж за кого-нибудь

10 лет — это довольно солидный срок. Так что фразу «ну выйди уже замуж за кого-нибудь» я слышала неоднократно, в том числе и от собственной подросшей дочери. И терпеливейшим образом объясняла, что кто-нибудь нас с ней не может устроить. Потому что она однажды вырастет и у нее появится собственная семья, а я останусь с тем самым «кем-нибудь, лишь бы был». Или, что более вероятно, разведусь и буду жить одна. То есть на финише получу то же самое, что и на старте, только еще нервы себе измотаю. Поэтому лучше проявить терпение и все-таки подождать человека, с которым будет не страшно не только жить, но и стареть.

3 простых принципа, которые помогут вам сориентироваться

Не ищите папу для своего ребенка, ищите близкого вам по духу человека, который прежде всего станет хорошим мужем. Ведь в основе семьи — вы и он, а все остальное выстроится само, если у вас будут похожие взгляды на жизнь и базовые установки.

Не ждите, что мужчина сразу захочет стать отцом вашему ребенку. Ребенок — это ответственность. Уточним, ваша ответственность. И сколько пройдет времени, пока мужчина захочет ее с вами разделить, неизвестно. Будет хорошо, если он для начала станет вашему ребенку другом, отнесется к нему, как к маленькой, и местами беспомощной, но отдельной личности. И выстроит с ним свои собственные отношения.

Мы любим то, во что вкладываем усилия, время, терпение, внимание, деньги, поэтому позвольте мужчине полноценно участвовать в вашей жизни. Если дело дошло до знакомства с ребенком, то вы наверняка уже решили для себя, что готовы разделить с ним свою жизнь. Вот и делите. Не пытайтесь решить все проблемы самостоятельно или оградить его от каких-то хлопот, чтобы он не испугался. Чем активнее мужчина участвует в вашей жизни, тем больше вероятность того, что вы станете полноценной семьей.

Велики ли ваши шансы

Велики. Напрягитесь и припомните: вы знаете хоть одну женщину, которая так и не вышла замуж по причине того, что у нее был ребенок? Припомнили? А вы уверены, что причиной был именно ребенок, а не ее характер, или настрой, или комплексы? В моем окружении — а оно у меня довольно большое — пока только одна девушка с детьми не замужем. Но она недавно развелась, поэтому не считается. Что же касается нас с дочкой, то мы своего человека — любимого мужчину и по совместительству заботливого отца — дождались. И вы своего дождетесь, даже не сомневайтесь.

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