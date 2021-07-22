14 научных доказательств того, что люди — самые странные существа на планете

Вы, конечно, знаете, как людям порой нравится оправдывать свое глупое поведение тем, что они, в конце концов, всего лишь животные? И что все мы, ей-богу, ничем не отличаемся от остальных представителей животного мира. Оказывается, это не соответствует действительности. Отличаемся, да еще как!

Заранее предупреждаем сомневающихся: никаких домыслов и выдумок. Существуют вполне реальные научные факты, доказывающие различия между людьми и прочими видами животных.



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Люди – единственный вид земных животных, которым свойственна менопауза. В то время как большинство других видов могут давать потомство до самой смерти, люди в этом смысле почти уникальны, поскольку живут довольно долго после того, как утрачивают способность к воспроизводству себе подобных. Кроме человека, такое явление встречается только у кита-убийцы и короткоплавниковой гринды из отряда дельфиновых.



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Человеческие самки – единственные представители отряда приматов, которые имеют постоянно выпуклую грудь. У других приматов грудь округляется только тогда, когда они кормят детенышей. У женщин же постоянная округлость груди объясняется тем, что она наполнена жировой тканью.



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Люди – единственные существа, теряющие сознание при виде крови. Эта специфическая реакция называется «синокаротидным обмороком» и полностью отсутствует у других животных. Причина этого феномена не до конца изучена, но теория предполагает, что причина заключается в чрезмерном усилии организма, направленном на то, чтобы человек успокоился или расслабился.



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По сравнению с другими обезьянами люди рождаются невероятно рано. В то время как братья наши меньшие в момент рождения являются на 70 процентов сформировавшимися, у людей этот показатель не превышает 20 процентов. Другими словами, наше долгое детство является уникальным в животном мире. Причина заключается в прямохождении и большом размере мозга. Из-за этого матери не могут вынашивать человеческих детенышей до нужной стадии, так что все мы рождаемся в каком-то смысле недоношенными.



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В природе млекопитающие никогда не пьют молоко других животных. Люди – единственные представители этого класса, которые так поступают.



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У животных иногда могут наблюдаться определенные психиатрические симптомы. Однако, благодаря генетическим особенностям, только люди страдают от психоза, в то время как остальные земные существа абсолютно не подвержены шизофрении.

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Создание произведений искусства – уникальное свойство человека. Шимпанзе, правда, может взять в руку кисть, но она скорее будет просто размахивать ей, чем творить. Человеческая склонность выражать себя через творчество связана с развитием языка и уникальной способностью абстрактного мышления.



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Люди спят меньше всех прочих приматов. Впрочем, качество нашего сна является намного более высоким. Ученые полагают, что более глубокий сон по сравнению с другими животными мы унаследовали от далеких предков, которые в свое время с риском для жизни слезли с деревьев, чтобы спать на твердой земле.



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Люди по своей природе гораздо более альтруистичны, чем другие животные. Одно из исследований, посвященных этой теме, показало, что хотя большинство приматов склонны к сотрудничеству, они делают это исключительно для достижения какой-либо конкретной цели. Однако лишь у людей имеется природное свойство – помогать другим, даже не имея перспективы что-то за это получить.



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Люди гораздо более ловко бросают различные предметы по сравнению с другими приматами. Хотя форма рук у человека примерно такая же, как и у других представителей этого отряда, мы можем бросать, скажем, камни, гораздо дальше и точнее, чем все остальные. Ученые считают, что эта способность выработалась у наших предков в результате долгого периода эволюции, когда им приходилось добывать себе пищу охотой. Теперь, по крайней мере, у вас будет чем похвастать, когда встретите шимпанзе.



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Люди – единственные животные, у которых четко выражены белки глаз. Ученые высказывают догадки, что белки глаз, называемые склерами, вероятно, более выражены у людей потому, что они чаще используют глаза для невербальной коммуникации.



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Не считая таких представителей Древнего мира как макаки, человек является единственным животным, у которого пальцы сморщиваются от долгого контакта с водой.



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Еще одно уникальное свойство человека – выражать радость с помощью улыбки. Оно практически присуще исключительно людям. У большинства других животных демонстрация зубов может означать что-то совершенно иное, например «держись от меня подальше».



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Люди – единственные приматы, которым свойственно ходить во сне. До сих пор не было зарегистрировано ни одного случая, когда другие представители этого отряда страдали лунатизмом, несмотря на то, что это явление довольно широко распространено среди людей.

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