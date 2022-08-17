Почему женщины изменяют: 10 неочевидных причин

В обществе сложился стереотип, согласно которому мужчины склонны к измене больше, чем женщины. Однако многочисленные современные исследования если и не полностью опровергают это утверждение, то точно ставят его под сомнение.

Масштабное исследование, проведенное в США в 2016 году, показало, что женщины в возрастной группе от 18 до 29 лет в среднем изменяют так же часто, как и мужчины: исследование выявило, что измену совершили 10% мужчин и 11% женщин. Эти данные в полной мере отражают реальность и разрушают миф о том, что отношения на стороне — прерогатива мужчин. Разбираемся в основных причинах женских измен в нашем материале.

Неудовлетворенность отношениями

Как правило, самый хороший секс в паре бывает в первые 3-4 месяца, когда страсть подкрепляется на гормональном уровне. Но первая стадия влюбленности заканчивается, впечатления от секса становятся другими, появляются бытовые проблемы и претензии к партнеру.

При этом, если в целом отношения между людьми строятся благополучно, глубокое чувство заменяет собой страсть, но в случае, если союз не является крепким и вызывает чувство неудовлетворенности у женщины, проблемы в сексуальном плане становятся более очевидными и могут привести к измене.

Поиск новых ощущений

Жизнь в патриархальном обществе диктует установку, согласно которой только мужчины имеют право на развитие и желание обладать чем-либо новым, а задача женщины — быть удобной, стабильной, приспособленной для партнера (чем некоторые мужчины часто оправдывают собственные измены).

При этом женщинам также может хотеться разнообразия, если в текущих отношениях они его не получают — это и новые сексуальные партнеры, и новые сексуальные практики.

Несовпадение темпераментов

Совпадение сексуальных темпераментов — важный аспект для интимной жизни. При этом для хорошего секса в паре должны совпадать не только внутренние запросы и изначальная сексуальная конституция, но и внешние факторы. Если изначально желание и возможности партнеров совпадали, а спустя время количество секса в паре снизилось из-за внешних факторов, давящих на мужчину (чрезмерная ответственность и нагрузка на работе, утомительная спортивная жизнь, финансовые трудности), эта проблема (в случае отсутствия работы над ней) может подтолкнуть женщину к поиску сексуальных отношений на стороне.

Исследование своей сексуальности

Исследование собственной сексуальности — важный этап в развитии и принятии себя. Эта причина особенно актуальна для партнеров, вступивших в брак в раннем возрасте. Годы идут, женщина развивается, осознает свои желания и потребности, нехватку опыта. Возможно, со временем ей захочется попробовать что-то новое в сексуальном плане, открыть для себя новые горизонты.

Недостаток эмоциональной и интимной близости

Эта причина часто встречается в зрелых парах, полностью погруженных в быт и со временем переставших воспринимать друг друга как сексуальные объекты. Женщине хочется эмоциональной вовлеченности и удовлетворения, а не жизни по сценарию, где есть лишь кухня, обязанности и рутина. Желание вновь ощутить себя сексуальной и желанной провоцирует женщину на поиски партнера на стороне.

Личный кризис

Кризисы случаются со всеми и по разным причинам. Смерть родного человека или близкой подруги, высокая кредитная нагрузка, стресс на работе, неоправданные ожидания, отсутствие развития — все это опустошает. Женщина ищет поддержку у мужа, но часто не находит ее. Одновременно с этим она чувствует, как трудно оправдывать социокультурные ожидания, которые обязывают ее быть идеальной матерью, воспитать гениальных детей, делать блестящую карьеру, преодолевать все невзгоды — в такой ситуации женщина может либо «сломаться», либо обратиться за помощью к специалисту, либо использовать свою сексуальность, чтобы хоть как-то снять напряжение и понизить уровень стресса.

Месть

Измена может быть совершенно сознательным актом, целью которого является причинение боли неверному супругу. Допустим, он проповедует концепцию моногамных отношений, при этом не проявляет эмоциональной вовлеченности и участия, изменяет. Когда женщина осознает ситуацию, она, естественно, испытывает боль — в некоторых случаях она не остается равнодушной и изменяет, чтобы вернуть эту боль обратно.

Низкая самооценка

Женщине, у которой низкая самооценка, постоянно приходится прибегать к различным способам ее коррекции. Некоторые способы дают лишь краткосрочный эффект, а отношения за пределами брака могут подарить иные ощущения и подтвердить, что женщина нужна, ценна и до сих пор желанна.

Наличие возможности

Не стоит исключать и такую причину измены. Допустим, женщина встретила мужчину, который ей очень понравился, и испытала к нему сексуальное влечение — она прислушалась к своим сексуальным желаниям, осознала, что они нормальны и вполне возможны, и реализовала их. При этом, конечно, как и в случае с мужской изменой, важно разобраться в ситуации подробнее — вероятно, если причина кроется именно в этом, текущие отношения стоит завершить.

Депрессия

Есть мнение, что депрессия и супружеская неверность всегда идут рука об руку. Измены провоцируют резкий выброс дофамина, что улучшает психологическое состояние человека. Кроме того, женщина, скрывая измену, постоянно поддерживает достаточно высокий уровень адреналина, что позволяет ей справляться с депрессией гораздо лучше.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2541420051862653900/

А вы знали об этом?

В начале 90-х годов компания Pfizer работала над изобретением нового лекарства от стенокардии. Ученым надо было изобрести препарат, который при употреблении расширял бы кровеносные сосуды, ведь при стенокардии сердце недополучает кислород, который поступает в него с кровотоком. Прообраз будущего лекарства был получен, однако оно показало совсем не те результаты, которых от него ждали. Да, сосуды увеличивались, но на очень короткое время. И чтобы добиться нужного эффекта лекарство надо было принимать 3 раза в день.Зато у препарата был замечен очень интересный побочный эффект – кровеносные сосуды расширялись не только в районе сердца, но и в других частях тела, что вызывало мощный приток крови. Так и появилась виагра – лекарство, основанное на неожиданном побочном эффекте.

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