Почему женщин привлекают несвободные мужчины?

Вы встретили мужчину своей мечты – доброго, умного, сексуального. Есть только одно «но». Он уже занят. Почему чужих партнеров хотят чаще, чем свободных от отношений мужчин? Над природой этого явления размышляет психолог Мадлен Фуджир.

Впервые я услышала, что ей нравится мужчина, состоящий в отношениях, от своей сокурсницы в университете. И хотя она не собиралась его отбивать и понимала, что им не быть вместе, она часто фантазировала о том, как могла бы сложиться их совместная жизнь. Впоследствии в подобном мне признавались и подруги, и мои клиентки.

Почему молодых, интересных, часто не имеющих недостатка в поклонниках женщин привлекают мужчины, которые несвободны? Этот феномен подтвержден многими исследованиями и называется «копирование выбора других» и присутствует не только в жизни людей, но и в животном мире.

Если партнерша мужчины внешне привлекательна, его рейтинг в глазах женщин резко вырастает

Иными словами, женщинам нравятся те мужчины, которых уже выбрали1. Это сигнализирует – мужчина имеет необходимые качества для построения с ним успешных отношений. Причем слабый пол гораздо чаще подпадает под влияние уже совершенного выбора других женщин, чем сильный, который проявляет в этом вопросе несколько большую независимость.

Вот несколько довольно неожиданных фактов о занятых мужчинах и причинах, при которых они кажутся женщинам более привлекательными.

Его партнерша должна быть симпатичной

Привлекательность партнерши, находящейся рядом с мужчиной, имеет для представительниц слабого пола большее значение, чем то, как выглядит сам мужчина. Иными словами, чем более красивой они находят женщину, тем более желанным оказывается ее партнер. А если мужчина встречается с женщиной, которая не кажется соперницам внешне интересной, его рейтинг в женских глазах резко понижается.

Он не должен находиться в слишком близких отношениях

Женщинам важно символическое подтверждение другими того, что мужчина достоин внимания. Однако им также необходимо ощущать, что он еще не до конца определился с выбором спутницы и потенциально может вернуться в стан свободных кандидатов.

Мужчина в паре кажется женщинам более привлекательным, чем женатый и с детьми

Согласно анонимным опросам, наиболее желанными назывались те мужчины, которые просто считались состоящими в паре. Меньший интерес вызывали те, кто был в своих спутниц явно влюблен.

На последнем месте по степени привлекательности оказались женатые мужчины, имеющие детей. Однако если мужчина, состоящий в браке, не носил обручального кольца, это сразу вызывало больший к нему интерес.

Большинство женщин не идут дальше фантазий

Подобно тому, как моя университетская подруга восхищалась несвободным парнем со стороны, но никогда бы не сделала шагов ему навстречу, большинство женщин оставляют таких мужчин в своих фантазиях. Исследования показывают, что лишь женщины, которые называют свои текущие отношения мучительными и не имеющими будущего и находятся в нестабильном эмоциональном состоянии, чаще посылают знаки внимания, призванные заинтересовать мужчину.

Из каждого правила есть исключение

Работа психолога Дэвида Вайнфорда говорит, что чем больше у женщины было сексуальных партнеров, тем в меньшей степени ей интересны те мужчины, которых уже выбрали2. И это лишний раз подтверждает, что собственный жизненный и эмоциональный опыт делает женщину более уверенной и независимой.

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