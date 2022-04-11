Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Такую же носил глава банды Евстратов - кто понял, расшифруйте. Квартиру ограбили, скрывшись через черный вход.  Если ...5 самых громких о...
  • Василий Коликов
    Вроде бы нашли окровавленный мундир Милорадовича и по характеру повреждений специалисты (судебные медики, патанатомы ...Почему казнили то...
  • олег олейник
    Очередной бред и ложь из отары блеющей брехливой овцы ! Подленькая и гнусная визгливая суета и прямое искажение сущес...Знаменитый осведо...

Зачем Хюррем приказала задушить своих сыновей: неприятная правда, которую скрыли в сериале "Великолепный век"

Создатели сериала "Великолепный век" всегда говорили, что картина - это вольный пересказ исторических событий, ее нельзя воспринимать, как урок истории. Но многие зрители все же желают докопаться до правды и каждый раз находят в фильме новые неточности. 

Зачем Хюррем приказала задушить своих сыновей: неприятная правда, которую скрыли в сериале "Великолепный век"

В сериале Хюррем-султан была показана, как коварная женщина, которая мало перед чем остановится на пути к власти, но поверьте, "экранная правда" это лишь малая часть того, что на самом деле творила рыжеволосая возлюбленная Сулеймана в Османской империи. В истории, которую показали зрителям, султанша каждый свой шаг оправдывала тем, что делает  его во благо своих детей, но реальность была куда страшнее.

Зачем Хюррем приказала задушить своих сыновей: неприятная правда, которую скрыли в сериале "Великолепный век"

Сразу после рождения Мехмеда, Хюррем готовила сына к трону. Она сделала все, чтобы Мустафа - наследник ее главной соперницы Махидевран потерял популярность и у султана и у янычар. Но ее коварные планы потерпели крах, когда Мехмед трагически погиб. Перед Хюррем встал выбор, кто из ныне живших сыновей больше подходит к трону. Когда султанша выбрала Селима - это вызвало негативную реакцию у остальных. 

Джихангир был привязан к Мустафе, поэтому видел на троне только его, а Баязид был уверен, что только он достоин власти. Тогда, по мнению некоторых историков, Хюррем пошла на отчаянный шаг, она подстроила гибель Мустафы и заказала собственного сына Джихангира.

Создатели "Великолепного века" смягчили этот момент и показали страдания младшего сына Хюррем по брату и смерть от тоски. Реальность была куда суровее.

Зачем Хюррем приказала задушить своих сыновей: неприятная правда, которую скрыли в сериале "Великолепный век"

Что касается Баязида, то Хюррем никогда не нравился его крутой нрав, потому она попросила Селима, чтобы он поклялся устранить брата сразу же как сядет на трон. Шехзаде с радостью согласился.

Как утверждают историки, если бы Мехмед выжил, то судьба детей Хюррем и Сулеймана сложилась бы иначе. старший сын смог сплотить братьев, он был бы мудрым и справедливым правителем. Даже главный конкурент - Мустафа согласился бы уступить трон. Но это лишь домыслы и предположения ученых, с которыми можно с легкостью поспорить. 

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!                                                 

Рекомендую также прочесть:

Почему султан Сулейман запретил отращивать бороды? https://otari.mirtesen.ru/blog/43791153562/

За что журнал Time выбрал Сталина «человеком года» в 1942 году https://otari.mirtesen.ru/blog/43652292764/       

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!

Обсудить

Картина дня

наверх