Зачем Хюррем приказала задушить своих сыновей: неприятная правда, которую скрыли в сериале "Великолепный век"

Создатели сериала "Великолепный век" всегда говорили, что картина - это вольный пересказ исторических событий, ее нельзя воспринимать, как урок истории. Но многие зрители все же желают докопаться до правды и каждый раз находят в фильме новые неточности.

В сериале Хюррем-султан была показана, как коварная женщина, которая мало перед чем остановится на пути к власти, но поверьте, "экранная правда" это лишь малая часть того, что на самом деле творила рыжеволосая возлюбленная Сулеймана в Османской империи. В истории, которую показали зрителям, султанша каждый свой шаг оправдывала тем, что делает его во благо своих детей, но реальность была куда страшнее.

Сразу после рождения Мехмеда, Хюррем готовила сына к трону. Она сделала все, чтобы Мустафа - наследник ее главной соперницы Махидевран потерял популярность и у султана и у янычар. Но ее коварные планы потерпели крах, когда Мехмед трагически погиб. Перед Хюррем встал выбор, кто из ныне живших сыновей больше подходит к трону. Когда султанша выбрала Селима - это вызвало негативную реакцию у остальных.

Джихангир был привязан к Мустафе, поэтому видел на троне только его, а Баязид был уверен, что только он достоин власти. Тогда, по мнению некоторых историков, Хюррем пошла на отчаянный шаг, она подстроила гибель Мустафы и заказала собственного сына Джихангира.

Создатели "Великолепного века" смягчили этот момент и показали страдания младшего сына Хюррем по брату и смерть от тоски. Реальность была куда суровее.

Что касается Баязида, то Хюррем никогда не нравился его крутой нрав, потому она попросила Селима, чтобы он поклялся устранить брата сразу же как сядет на трон. Шехзаде с радостью согласился.

Как утверждают историки, если бы Мехмед выжил, то судьба детей Хюррем и Сулеймана сложилась бы иначе. старший сын смог сплотить братьев, он был бы мудрым и справедливым правителем. Даже главный конкурент - Мустафа согласился бы уступить трон. Но это лишь домыслы и предположения ученых, с которыми можно с легкостью поспорить.

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