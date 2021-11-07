Становились ли евреи римскими императорами?

Родиной евреев является Восточное Средиземноморье. Тем не менее, как народ торговый, они нередко совершали далекие поездки, и по своим делам оказывались на западе. Кроме того, сложная политическая обстановка в собственной стране стимулировала эмиграцию, и постоянных переселенцев стало еще больше.

В итоге еще до того, как Римская республика пришла к евреям, евреи сами пришли в Римскую республику. И начали делать там военную и гражданскую карьеру. Особенно этому способствовало, что на определенном этапе Иудея стремилась заключить с квиритами союз, чтобы получить помощь против эллинистического государства Селевкидов.

В это время в легионах появились первые еврейские офицеры. Правда, им приходилось не соблюдать положения своей религии, поскольку на службе нельзя было правильно пытаться, а в субботу и праздники нельзя было сражаться и маршировать. Затем, когда были завоеваны земли Восточного Средиземноморья, евреев, несмотря на все объективные ограничения, в римском войске и администрации стало больше.

Тиберий Юрий Александр был сыном руководителя еврейской общины Египта, и сумел достичь очень высокого положения на государственной службе. Десятилетием позже Понтия Пилата он был наместником в Иудее, где добился временного умиротворения провинции.

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После он стал участником парфянского похода, а затем подавлял восстание евреев в Египте и в собственной стране. Это была первая ласточка.

В дальнейшем в империи имелись другие заметные управленцы и полководцы еврейского происхождения, но никто из них не имел шанса претендовать на верховную власть. Такая возможность представилась только потомкам иудейского царя Ирода Великого, которые после его ухода из жизни потеряли трон, но вошли в состав римского сословия сенаторов. В конце концов, у них появился шанс занять аналогичное положение в самом Риме.

Гай Авидий Кассий одновременно являлся потомком Ирода и Августа и сумел выдвинуться в 150-е годы, когда на Дунае сражался с сарматами. Во время последующей парфянской войны уже считался грамотным полководцем и получил под свое командование отдельную армию. Именно с его действиями связаны крупнейшие успехи этого противостояния: взятие двух столиц – Ктесифона и Селевкии, а также несколько полевых побед.

В дальнейшем Кассий был назначен главнокомандующим всех войск на востоке. Когда Марк Аврелий сражался в Германии с маркоманнами, в Сирии была получена весть, что варвары отправили принцепса-философа на небо. Это был чей-то обман, но потомок двух императоров воспользовался этими слухами, чтобы поднять мятеж. Он объявил себя владыкой Рима, но когда законный правитель прибыл с войсками в Азию, стало ясно, что восстание провалилось. Один из приближенных Гая Авидия отправил Марку Аврелию его голову.

Еще один дальний потомок Ирода, узурпатор по имени Иотапиан, в конце правления Филиппа Араба (240-е годы) пытался захватить трон для себя. Он взбунтовал подчиненную себе Антиохию, но не сумел победить в борьбе за верховную власть. Опять же, после прибытия легионов из центральной части империи, с главой мятежников расправились его сторонники.

Таким образом, политики еврейского происхождения пытались участвовать в борьбе за римский престол, но так и не достигли в этом успеха.

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