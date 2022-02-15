10 древних памятников архитектуры с неразгаданной историей

Археологические находки, как правило, позволяют учёным получить весьма подробную информацию о прошлом. Но случается, что исследователи и сами становятся в тупик, поскольку не могут объяснить ни происхождение, ни предназначение артефактов. В нашем обзоре 10-ка удивительных архитектурных объектов, найденных археологами в разных точках планеты.

1.

Мегалитические храмы (Мальта и Гозо)



Строители храмов жили на островах Мальта и Гозо в Средиземном море на протяжении 1100 лет (с 4000 до 2900 годов до н.э.), а затем просто исчезли без следа, оставив после себя только удивительные сооружения. Насколько могут судить современные археологи, причиной их исчезновения не стали ни вторжение, ни голод или болезни. Можно утверждать, что эти загадочные люди были одержимы строительством каменных храмовых комплексов — их на 2 небольших островах было найдено около 30. Исследователи обнаружили в этих храмах многочисленные свидетельства жертвоприношений и сложных ритуалов.

2.

Пор-Бажын (Сибирь)



Высоко в горах, посреди сибирского озера в 1891 году ученые обнаружили одно из самых загадочных сооружений в России — Пор-Бажын (что означает «Глиняный дом»). Возраст этой структуры площадью в 7 актов оценивается в 1300 лет.

Несмотря на то, что прошло уже более века с момента открытия Пор-Бажына, археологи ни на шаг не приблизились к разгадке того, зачем была построена подобная структура.

3.

Подземные пирамиды этрусков (Италия)



В 2011 году археолог Клаудио Биццарри наткнулся на этрусские пирамиды под средневековым итальянским городом Орвието. Сначала археологи заметили ступеньки в этрусском стиле, которые были вырезаны в стене винного погреба и уходили вниз. После раскопок обнаружился туннель, который вел в помещение с наклоненными вверх стенами. Продолжив спускаться вниз, археологи обнаружили этрусскую керамику 5−6 веков до нашей эры, ряд прочих артефактов, чей возраст составлял более 3000 лет, и около 150 надписей на этрусском языке. В процессе раскопок обнаружилось, что ступеньки ведут еще ниже, в очередной туннель, ведущий к другой подземной пирамиде. Раскопки ведутся до сих пор.

4.

Древняя тундра (Гренландия)



До недавнего времени геологи считали, что ледники при своем движении играют роль своеобразного катка, который «стирает» с поверхности растения и слой почвы. Но теперь ученым придется переосмыслить эту теорию, поскольку под ледником толщиной 3 км обнаружилась тундра в первозданном виде. Растения и почва были заморожены в течение более 2,5 млн лет.

5.

Потерянный храм Мусасира (Ирак)



В Курдистане на севере Ирака местные жители недавно нашли настоящие археологические сокровища, датируемые железным веком (более 2500 лет). Совершенно случайно они обнаружили основания колонн (предположительно потерянного храма Мусасира), а также другие артефакты, в том числе статуи людей и козы в натуральную величину. Статуи, как полагают, были важной частью ритуалов захоронения в цивилизации Урарту. Дальнейшие раскопки небезопасны, поскольку в этом регионе осталось множество неразорвавшихся мин с приграничных конфликтов прошлых лет.

6.

Дворец династии Хань (Сибирь)



Когда советские рабочие прокладывали дорогу недалеко от монгольской границы, они случайно наткнулись на фундамент старинного дворца в непосредственной близости от города Абакан. Археологи к 1940 году полностью раскопали участок, но так и не смогли раскрыть тайну развалин. Возраст руин огромного дворца площадью около 1500 квадратных метров составляет 2000 лет. Но дворец был построен в стиле китайской династии Хань, правившей с 206 г. до н.э. по 220 г. н.э. Заковыка в том, что дворец был расположен прямо на вражеской территории, контролируемой в то время кочевым народом хунну. Набеги хунну были постоянны, именно для защиты от них была построена Великая Китайская стена.

7.

Семь провинциальных пирамид (Египет)



На юге Египте возле древнего поселения Эдфу археологи обнаружили ступенчатую пирамиду, которая на несколько десятилетий старше Великой Пирамиды в Гизе. Построенная 4 600 лет назад, эта трехступенчатая пирамида принадлежит к группе семи «провинциальных пирамид», которые были изготовлены из блоков песчаника и глиняного раствора. Пирамида Эдфу всего 5 метров в высоту, хотя ранее ее высота составляла около 13 метров. Шесть из семи пирамид почти идентичны по размеру и не содержат внутренних камер, поэтому они не были предназначены для использования в качестве гробниц. Предназначение их до сих пор неизвестно.

8.

Магические святилища (Армения)



Во время раскопок в 2003—2011 годах армянской крепости в городе Гехарот археологи обнаружили три святилища, возраст которых составляет около 3 300 лет. Как предполагают, их использовали для гадания. В этих святилищах местные правители предсказывали свое будущее. В центре каждого храма, состоящего из одной комнаты, был глиняный бассейн, заполненный золой, а также керамические сосуды.

9.

Буддийский храм (Бангладеш)



Это археологическое открытие, возможно, прольёт свет на ранние годы жизни Атиша Дипанкара, почитаемого буддийского святого, который родился в Бангладеше более 1000 лет назад. В округе Муншингадж были обнаружены развалины буддийского города и храма, возраст которых составляет около 10 веков. Как полагают ученые, именно в этом храме Дипанкар учил своих последователей, прежде чем уехал в Тибет.

10.

Тель-Бурна (Израиль)



На юге Израиля археологи обнаружили городище эпохи железного века и многочисленные артефакты, которые указывают на то, что Тель-Бурна на самом деле является библейским городом Ливны — одним из тех мест, где израильтяне останавливались во время Исхода, когда Моисей вывел их из Египта. Если это предположение верно, то Тель-Бурна относится к Иудейскому царству, в которое также входил Иерусалим.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2414801673997256922/

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