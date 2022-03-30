Ледовое побоище стало крупнейшей битвой раннего Средневековья, положившей предел агрессии крестоносцев

Краткое описание

В 1941 году, спустя несколько лет после создания, на широкий экран вышел фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», в центре внимания которого оказалось Ледовое побоище, битва на Чудском озере 5 апреля 1242 года. Картина о героической победе русского войска над силами иноземцев, Ливонского ордена, к тому же вышедшая в наиболее тяжелый и драматичный для страны период — начиналась Великая Отечественная война – заложил в общественном сознании основы нового мифа о Ледовом побоище как ключевом событии в истории противостоянии Руси крестоносной экспансии. В дальнейшем, вполне укладываясь в политическую конъюнктуру, этот миф прочно закрепился и в профессиональной литературе, и в исторической памяти.

Примеры использования

Победа на Чудском озере—Ледовое побоище — имела огромное зна­чение для всей Руси, для всего русского и связанных с ним народов, так как эта победа спасала их от немецкого рабства. Значение этой победы, однако, еще шире: она имеет международный характер… Этой крупнейшей битвой раннего сред­невековья впервые в международной истории был положен предел немецкому грабительскому продвижению на восток, которое немецкие правители непрерывно осуществляли в течение нескольких сто­летий (Очерки истории СССР: Период феодализма. IX–XV в.в. В двух частях. М., 1953. Ч. 1. С. 851.)

Ледовое побоище. Миниатюра Лицевого летописного свода. Середина XVI века

До появления фильма Сергея Эйзенштейна битва на Чудском озере не воспринималась как эпохальное событие ни в источниках, ни в историографии. В ранних памятниках Ледовое побоище уступает по насыщенности описания таким сражениям, как Раковорская (1268) и Невская (1240) битвы, отмечает исследователь средневековой Руси И.Н. Данилевский. Так, описание Невской битвы занимает в Новгородской I летописи в полтора раза больше места, чем описание Ледового побоища.

В Лаврентьевской же — только перечень подвигов, совершенных дружинниками Александра в устье Ижоры, по числу слов вдвое превосходит рассказ о столкновении на Чудском озере.

Обращение к отечественной историографии XIX – начала XX веков приводит к убеждению, что битва на Чудском озере не воспринималась как значимое событие не только современниками, но и потомками, утверждает И.Н. Данилевский. Описание Ледового побоища в «Истории» Н.М. Карамзина почти в четыре раза короче рассказа о Невской битве; С.М. Соловьев просто (безоценочно) в подробностях пересказывает данные имеющихся у него источников; Н.И. Костомаров, говоря о Ледовом побоище, также ограничивается простым пересказом летописного сообщения.

Как гораздо более значимое событие отечественные историки воспринимали Невскую битву. Комментируя сообщения летописцев о битвах, в которых участвовал Александр, С.М. Соловьев подчеркивал: «Зная…, с каким намерением приходили шведы, мы поймем то религиозное значение, которое имела Невская победа для Новгорода и остальной Руси; это значение ясно видно в особенном сказании о подвигах Александра: здесь шведы не иначе называются как римлянами — прямое указание на религиозное различие, во имя которого предпринята была война…». Вторит ему и С.Ф. Платонов: «Победа [на Неве] была так решительна и значение ее казалось так велико для Руси, что подвиг князя Александра стал предметом многих благочестивых преданий… Победу на Неве рассматривали как торжество православия над католичеством; она послужила первым поводом к тому, чтобы причислить князя Александра, доброго страдальца за Русскую землю, к лику святых. За Александром с тех пор навсегда осталось прозвание “Невского”».

Показательно, что когда сценарий фильма про Александра Невского был создан и опубликован (1937 год), его текст вызвал шквал резкой критики со стороны профессиональных историков. Даже М.Н. Тихомиров, считавший Ледовое побоище поворотным моментом в борьбе Руси с немецкой агрессией, но признававший, что после него она еще долго продолжалась, назвал сценарий «Издевкой над историей» в одноименной рецензии.

Вопреки стереотипу, поражение на Чудском озере стало далеко не самым крупным в истории Ордена, отмечает И.Н. Данилевский. По сообщениям зарубежных хроник, в нем погибли 20 и были взяты в плен в 6 рыцарей. Серьезная потеря, при примерной численности рыцарей Ордена в 100 человек. Однако не такая большая, как, например, в битве под Шауляем в 1236 году, где орденские войска были наголову разбиты литовцами, причем погибли магистр и 48 рыцарей. Да и потерям сторон в Раковорской битве 1268 года источники дают гораздо более устрашающую характеристику: «бысть страшно побоище, яко не видали ни отци, ни деди».

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

К сожалению, лживая советская пропаганда, которая в свое время развела многих советских людей как лохов, является главным фальсификатором русской истории, часто превознося мнимых исторических героев !Например,благодаря советской пропаганде величайшим россиянином всех времен и народов признан психически больной педофил,стукач царской охранки, обыкновенный вор и грабитель, серийный государственный убийца,устроивший к тому же геноцид своему народу, необразованный человек неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу(порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище) !

Кроме того, несмотря на то, что многие именитые российские историки Ледовое побоище считают самым известным и самым мифологизированным событием русского Средневековья, Александр Невский был причислен к лику святых, а в 2008-м по данным интернет-опроса признан величайшим россиянином всех времен.И что особенно абсурдно, так это то, что он как ,ни странно,считается небесным покровителем российской дипломатии и спецслужб.Что поделаешь, остается только пожалеть эти ведомства !

Однозначно не надо забывать , что анализ источников показывает, что личность Александра Невского не лишена противоречий! В критических голосах по поводу Александра Невского больше всего места занимают упрёки в том, что он способствовал установлению монголо-татарского ига на Руси. Считается ,что после Батыева нашествия Русь ещё могла воспрянуть духом и соединёнными усилиями свергнуть только что установившийся гнёт ,однако этому противостоял именно Александр Невский!

Историки обычно оправдывают это тем, что-де Александр Невский тем самым якобы избавил Русь от новых татарских набегов и опустошений. Однако то, как он это осуществил и вместе с татарами участвовал в погромах и нашествий на своих же соотечественников , до сих пор вызывает недоумение у многих историков!

Как известно, Батый поставил отца Александра Невского Ярослава Всеволодича старшим над всеми русскими князьями, однако в летописях есть намёки на то, что Александр не подчинялся и противостоял своему отцу.После же смерти Ярослава Всеволодича на престол претендовали два его сына — Александр и Андрей. Традиция считает Александра старшим из братьев, однако точно это неизвестно, и дата рождения Андрея не сохранилась.

По апокрифической версии, опирающейся на Василия Татищева, Александр Невский сам выпросил у хана войско и с его помощью сверг брата и вокняжился на Руси, окончательно утвердив тем самым в ней ордынское иго и похоронив надежды на освобождение. Таким образом, Александр Невский предательски воспользовался могуществом Орды для утверждения своего единовластия в Руси.

На этом сомнительные деяния Александра Невского не закончились и он решил положить конец тому , что Великий Новгород не участвовал в выплате дани монголам, для чего опять воспользовался военной мощью Орды. В это время в Новгороде правил сын Александра Василий. Устрашённый тем, что отец идёт на него с татарами, он бежал. Невский вступил в Новгород и учинил там жестокую расправу над боярами — советниками своего мятежного сына.

Одним, по свидетельству летописи, резали носы, других ослепляли. После чего ордынские баскаки стали переписывать жителей для уплаты подушной подати. Между тем, в самом Новгороде начался разброд. Любопытно, что дань, накладываемая татарами по настоянию Александра Невского, была одинаковой для всех. Поэтому недовольными ею были в основном бедные, для богатых же новгородцев она была необременительна.

Что касается Ледового побоища над шведами, то, опираясь на сведения «Старшей Ливонской рифмованной хроники», многие историки говорят о незначительном масштабе Невской битвы, в которой погибло всего 20 рыцарей. Правда , по мнению историка Дмитрия Володихина, в «Хронике» не учитывались потери среди участвовавших в сражении датских наемников, балтийских племен, а также ополченцев, которые составляли костяк армии. Именно этого "героя" и кровавого деятеля ,которого Лев Гумилев считал подлинным архитектором русско-ордынского альянса, россияне ошибочно считают величайшим россиянином всех времен?

Дорогие россияне !Опомнитесь и хорошо подумайте перед тем , как делать опрометчивые шаги! Мне искренне вас жаль и обидно, что в стране величайших гениев и благородных героев не нашлось достойных кандидатур, чтобы не позорить на весь мир Великую российскую державу , выбирая деятелей , которые ,на мой взгляд,не достойны столь почетного звания !

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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