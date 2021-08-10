Что говорит наука о конце света

Было предложено огромное количество дат апокалипсиса, но пока что всадники не появлялись. Но в отличие от апокрифических предсказаний, наука довольно уверенно говорит о событиях, которые могут привести к концу света. Будь то микробы, машины или ракеты из космоса, далее вы найдёте десять теорий о конце света, предложенных учёными.



10. Солнце погубит растения…



… после чего мы умрём. Самые точные модели будущего предсказывают, что примерно через 600 миллионов лет Солнце станет настолько ярким, что критическим образом нарушит карбонатно-силикатный цикл на Земле. Это важнейшее взаимодействие между кремнием и углеродом помогает поддерживать уровень углекислого газа в атмосфере. Следовательно, неизбежные нарушения цикла приведут к резкому снижению уровня углекислого газа.





В результате растения утратят способность к фотосинтезу и перестанут вырабатывать кислород, необходимый нам для дыхания. Почти все животные и большинство экосистем исчезнут. Получается, у растений не останется выбора, кроме как убить нас. Но люди, которые останутся на Земле, вряд ли станут беспокоиться об этом, поскольку они будут медленно задыхаться… или просто эволюционируют в разумных газовых монстров. Второй вариант, конечно же, предпочтительнее.

9. Кометы, кометы, кометы



Около 66 миллионов лет назад комета (или астероид) врезалась в Землю, убив около 75% всей жизни, включая самых невероятных существ, которые когда-либо бродили по нашей планете – динозавров. И всё большее число комет/астероидов продолжает приближаться, иногда пугающе близко. В 2020 году астероид под названием 2020 VT4 прошел всего в 370 километрах от Земли (для сравнения: Луна находится примерно в 385 тысячах километров от Земли).



Будучи смертельно опасными, астероиды, как правило, проходят довольно близко от Земли и берут начало в поясе астероидов сразу за Марсом. Однако кометы чаще всего прилетают издалека, а это значит, что они набирают большую скорость по пути сюда. Их довольно трудно обнаружить, потому что они очень тёмные. Они начинают излучать свет лишь после того, как столкнутся с источником тепла. Зарядившись, кометы извергают яркие газообразные следы, которыми они славятся. Если достаточно большая комета, всего в несколько десятков километров в поперечнике, упадёт на Землю, то людей постигнет та же участь, что и динозавров.

8. Искусственный интеллект



Возможно, люди не доживут до того времени, когда произойдёт сокрушительное столкновение кометы/астероида с Землёй. Мы даже можем умереть через пару десятилетий, как утверждают многие учёные и футуристы. Причина? Старые добрые терминаторы. Термин «технологическая сингулярность» на самом деле применим к различным сценариям, в которых технологический прогресс становится неконтролируемым, и, пожалуй, самым популярным и страшным из них является «интеллектуальный взрыв».



Короче говоря, как только мы создадим обобщённый искусственный интеллект, превосходящий наш собственный, он сможет создать искусственный интеллект, превосходящий его собственный – и так будет продолжаться до тех пор, пока ограничения физики не встанут на пути дальнейшего прогресса. Таким образом, человечество превратится в беспокойных, примитивных вредителей, которых нужно уничтожить. И это сделает герой Арнольда Шварценеггера.

7. Мальтузианская катастрофа



Ещё в 1798 году экономист и социолог Томас Мальтус заявил, что наше население будет расти быстрее, чем темпы производства продуктов питания. Это приведёт к голоду, глобальному конфликту и демографическому коллапсу, в результате которого погибнет большая часть людей на Земле. Мы называем это событие мальтузианской катастрофой.

С момента своего создания гипотеза Мальтуса яростно оспаривалась множеством различных групп, многие из которых в качестве аргумента ссылались на бесчисленные технологические инновации, сделавшие возможным современное крупномасштабное производство продуктов питания. Тем не менее, эта идея оказалась – по крайней мере, в какой-то степени – верной. Со времён Мальтуса численность населения возросла примерно в восемь раз, и десятки стран – а это миллиарды людей – живут в постоянном голоде. Произойдёт ли всемирный коллапс или нет, многие в настоящее время не могут рассматривать продовольствие как гарантию, и с каждым годом их становится всё больше.

6. Гамма-всплеск



Самые яркие и энергичные электромагнитные события, когда-либо обнаруженные во Вселенной, гамма-всплески – это вам не шутка. Интенсивные взрывы происходят, когда сверхмассивная звезда разрушается, образуя чёрную дыру или нейтронную звезду, и при столкновении двух нейтронных звёзд. Гамма-всплески выделяют столько энергии за несколько секунд, сколько Солнце выделяет за всю его жизнь. Невероятно!

К счастью, мы наблюдали гамма-всплески только в других галактиках. Они происходят достаточно далеко, поэтому мы не ощущаем их влияния, за исключением небольшого освещения. Однако многие учёные считают, что гамма-всплеск является возможной причиной массового вымирания в конце ордовикского периода, второго по величине массового вымирания в истории Земли.

5. Сверхизвержение



В данном пункте речь пойдёт о сверхизвержении вулкана. И согласно Геологическому обществу: «Это не вопрос «если» – это вопрос «когда»». Дело в том, что массивные извержения вулканов (к которым добавляют приставку «сверх-» только в том случае, если они извергают не менее 1000 кубических километров вулканического материала) происходят постоянно.

Известно, что уже произошло более 60 событий, каждое из которых потенциально могло привести к вымиранию на уровне видов и мини-ледниковым периодам. Геологи считают, что нас впереди ждёт ещё много подобных открытий. И хотя Йеллоустоун в данный момент не представляет большой угрозы для людей, он может погубить огромное количество американцев и канадцев через несколько тысяч лет.

4. Диатомовые водоросли, акцент на смерти



Диатомеи – это вид водорослей, которые обладают красочными геометрическими клеточными стенками. По словам учёных, диатомовые водоросли ежегодно потенциально производят до половины кислорода на планете и составляют около 50% биомассы в наших океанах. Они очень важны. Но если они начнут вести себя по-другому, ждите беды.

Джо Киршвинк, геобиолог из Калифорнийского технологического института, выразил обеспокоенность по следующему поводу: если изменение климата приведёт к тому, что диатомовые водоросли потеряют доступ к воде (они используют её для производства кислорода), они переключатся на соль, которой будет в изобилии. И во что они будут её превращать? В смертоносный газообразный хлор. Учитывая их численность, это может быстро привести к уничтожению подавляющего большинства жизни на Земле.

3. Стабильная орбита



Орбита Земли вокруг Солнца нестабильна. За время существования нашей планеты она неоднократно менялась и продолжит меняться. Эти изменения, однако, могут привести к концу всего. Хуже того, изменения орбиты любой другой планеты спровоцируют то же самое.

Юпитер действует подобно мини-солнцу в нашей Солнечной системе – его огромная гравитация притягивает планеты и другие тела. Это приносит колоссальную пользу, например, когда Юпитер поглощает астероиды, которые в противном случае могут попасть во внутреннюю часть Солнечной системы. Но это также может привести к катастрофе, поскольку теоретически гигантский Юпитер однажды может притянуть крошечный Меркурий, а тот, в свою очередь, может врезаться в Солнце, свою соседку Венеру или даже Землю.

2. Грибковая пандемия



Как бы странно это ни звучало, но грибковая пандемия действительно возможна. Большое внимание учёные уделяют одному конкретному виду грибов, кордицепсу; его представители превращают животных-хозяев в своего рода зомби. Другая группа грибов, хитридиомицеты, в настоящее время способствует всемирному вымиранию всех видов лягушек.

Одна из проблем грибковых заболеваний заключается в том, что они относительно не изучены по сравнению с бактериальными и вирусными заболеваниями. Из-за них умирают миллионы людей. Будь то реальные зомби или просто медленная, мучительная смерть, грибковые заболевания – это что угодно, только не забава.

1. Снежный ком, то есть весь список сразу



Самая пугающая теория о конце света гласит, что планету сразу настигнет половина из того, что было описано в предыдущих пунктах, причём с ней согласно большинство учёных. Они думают, что всё произойдёт совсем скоро.

Изменение климата, которое будет наблюдаться в ближайшие несколько десятилетий, сделает погодные условия более неустойчивыми и экстремальными. В свою очередь, повышение средних температур будет способствовать распространению болезнетворных бактерий. Многие растения и опылители, такие как пчёлы и летучие мыши, вымрут (летучие мыши – от грибкового поражения). Население продолжит расти, мир столкнётся с нехваткой продовольствия. Закисление и загрязнение океана уменьшат количество фотосинтезирующих организмов, будут нарушены многие экосистемы. В общем, конец света наступит из-за… нас, людей.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2276337459848022070/

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