10 ложных «фактов» о животных, которые вы считаете истиной

Многие из наших представлений о животных вообще не соответствуют действительности: они почерпнуты из мифов или же выводов, выдвинутых на заре зоологии.

Мы собрали 10 таких «фактов», которые не выдержали проверки временем.

Зебры

Для чего же нужны полоски?

Глядя на чёрно-белые полоски зебр, сложно представить более странный камуфляж. Однако долгое время именно такое объяснение давали специалисты. Современные исследования показали, что полосы у этих животных существуют точно не для маскировки (учёные так и не могут понять, для чего же нужна такая расцветка). Миф оказался устойчивым, так как для человеческого глаза полоски затрудняют их обнаружение и помогают животным слиться с окружающим ландшафтом.

Однако для естественных врагов зебр это не является препятствием, как выяснили зоологи из университетов Калгари и Калифорнии: львы и гиены могут обнаружить зебру при любом ракурсе и угле освещения. Более того, хищники легко могут почувствовать запах добычи задолго до визуального контакта, так что маскировкой здесь и не пахнет. Также исследователи не нашли каких-то социальных преимуществ у одних особей над другими из-за размера и узора полосатого рисунка. В то же время существует ряд косвенных признаков, что полоски нужны для защиты от кровососущих насекомых.

Пираньи

Хищные,но безвинно обиженные

Хоть пираньи и выглядят словно создания из глубин Преисподней, на протяжении многих лет их напрасно обижали. Зайти в бассейн, полный этих зубастых рыбок для многих означает смертельный приговор, и виной тому — индустрия кино и ужастики. Хоть и является правдой, что у пираньи мощные челюсти, полные острых зубов, чтобы отрывать куски плоти, нападения на живых животных и людей — настоящая редкость. Разумеется, пираньи могут проявить агрессию — но ровно настолько, насколько это может сделать любое существо с зубами. На данный момент не существует прямых доказательств того, что стая этих рыб убила или просто атаковала человека. Конечно, пираньи кусали рыбаков, поймавших их в сети (что неудивительно).

Вопреки киношному стереотипу, этот вид рыб не убивает ради пропитания — их рацион составляют туши убитых животных. Даже в период острой нехватки пищи пираньи довольствуются другими рыбами и насекомыми, а не набрасываются на коров во время водопоя, как рассказывал Теодор Рузвельт после своего путешествия по Амазонке. В бассейне этой огромной реки люди каждый день плавают рядом со стаями пираний, и ничего страшного не происходит. Более того, проводились эксперименты: человек помещался в резервуар со стаей пираний. Результатом были немногочисленные укусы, да и то не столь глубокие, как можно было бы ожидать после атаки хищника.

Драконы острова Комодо

Огромный и ядовитый, но не столь ужасный как говорят

Если выбирать самую жуткую рептилию, основываясь на статистике и объективных данных, то крокодил взял бы гран-при. Но если говорить начистоту, то по степени жуткости никто не сравнится с комодским вараном (или драконом). Мало того, что эти рептилии обладают отталкивающей внешностью, так ещё и убивают свою жертву весьма изощрённым способом: они кусают жертву, заражая её полчищами опасных бактерий, вызывающих мучительную и болезненную смерть. А так ли это?

Драконы острова Комодо не обладают властью над армией бактерий, а используют проверенный метод — впрыскивают яд, вырабатываемый специальными железами, в тело добычи. К такому выводу пришли учёные из университета Квинсленда в 2009 году. Виновником же самого мифа был Вальтер Ауффенберг. Он видел, как развивается инфекция после укуса и сделал вывод, что причиной этого является проникновение бактерий в организм жертвы. И теперь, благодаря его работе «Поведенческая экология, наблюдаемая на острове Комодо», большая часть людей верят этому мифу, даже не имея для этого оснований.

Пингвины

Милые и забавные извращенцы

Так как в нашей повседневной жизни мы не сталкиваемся с пингвинами, нам они кажутся милейшими созданиями, ходящими так по-человечески и живущими в самых недружелюбных местах планеты Земля. И сама мысль о том, что эти милахи могут заниматься ужасающими и развратными делами, выглядит настоящим кощунством. Однако долгое время наши знания о них были совершенно неправильными.

Например, самцам пингвинов Адели в Антарктиде не чужда некрофилия и изнасилования. Такое поведение было впервые задокументировано во время полярной экспедиции 1910–1913 годов. Позже, в дневниках британского исследователя были найдены и другие извращения в сексуальном поведении пингвинов. «Ничто не является достаточно низким для этих птиц» — писал учёный в четырёхстраничной научной брошюре, которая позже была запрещена.

Подобный вольный тип поведения распространён не только среди самцов. Самки императорского пингвина легко могут заняться кражей чужих детей, дабы компенсировать отсутствие собственного выводка или при бесплодии. Более того, ради достижения цели, они способны и к насильственным методам. Бывали случаи, когда пингвины похищали птенцов абсолютно других видов и выращивали их как собственных.

Свиньи

Чистюли и умницы, любящие грязь

Быстро ответьте: что первое приходит на ум при слове «свинья»? Скорее всего, это будет образ жирного и вонючего существа, барахтающегося в грязи. Не зря в английском языке есть идиома «потеть как свинья». При этом у свиней отсутствуют потовые железы в кожном покрове. Именно поэтому они и валяются в грязи — понизить температуру тела. Вопреки расхожему мнению, свиньи очень чистоплотны. Кроме того, они известны своим высоким интеллектом, что в сумме даёт свиньям преимущество в плане личной гигиены даже перед нами, людьми. Мы видим в них грязнуль лишь потому, что наблюдаем за их жизнью на фермах, где свинкам приходится жить в своих же испражнениях и грязи. В естественной среде обитания свиньи не ходят в туалет на своей территории. Некоторые дикие кабаны даже моют пищу перед едой, что многие из нас часто забывают делать.

Уховёртки

Заботливые мамы, которыми пугают детей

Не зря в названии этого существа есть слово «ухо»: многие люди убеждены, что уховёртки заползают в ушную раковину и там откладывают яйца. На самом деле, нет ни одного такого подтверждённого случая. Крылья уховёрток не предназначены для полётов, а значит, и добраться до уха им затруднительно.

Кроме того, уховёртки — очень заботливые родители. В течение нескольких дней после рождения потомства, мама-уховёртка должна оберегать их, а это весьма затруднительно делать в чьем-то ухе. Заблуждения об этих насекомых связаны, во многом, с формой задних крыльев, по форме схожих с ухом. Однако многие учёные опровергают эту версию, считая её заблуждением.

Богомолы

Роковая страсть,достойная трагедий

Если говорить о сексуальных привычках, то нельзя найти более отвратительного существа, чем богомол. Как нам всем поведал канал Discovery, брачный ритуал богомолов не является завершённым, пока самка не съедает голову самца, с которым только что спаривалась. Однако после нескольких экспериментов, биологи пришли к выводу, что эта информация не столь уж правдива. Все зафиксированные случаи каннибализма у богомолов происходили в неволе, абсолютно непохожей на естественную среду обитания. Кроме того, богомолы испытывали стресс от близости людей в белых халатах, следящих за каждым движением насекомых. К тому же пары насекомых, над которыми проводились эксперименты, были попросту голодны. И при этом съесть своего партнёра могла не только самка, но также и самец. Когда же учёные приблизили условия к естественным, то был получен абсолютно другой результат: из 69 пар лишь в одной произошёл случай поедания своего партнёра после полового акта. Конечно, существуют отдельные случаи, когда самка убивает самца, но это происходит довольно редко в дикой природе.

Тараканы

Чемпионы по выживанию не такие уж бессмертные

Твёрдое убеждение, что тараканы переживут ядерный коллапс на Земле, существует благодаря байкам из интернета, разговоров за ужином и реплик киногероев. Скорее всего, миф родился из-за Хиросимы и Нагасаки, где множество тараканов выжило, несмотря на повышенный радиоактивный фон. При этом тараканы далеко не единственные существа, которым это удалось.

Безусловно, тараканы обладают высокой степенью устойчивости перед радиацией, но свежие исследования показали, что их первых постигнет смерть, если на землю свалятся ядерные бомбы. А пальма первенства среди самых живучих в этой ситуации насекомых принадлежит совершенно другому виду — мучным жукам. Также, по мнению учёных, ядерный холокост переживёт большинство видов бактерий.

Собаки

Друзья человека, которым нужна справедливость

Многие из нас слышали о методике альфа-доминирования для дрессировки собак. Согласно этой методике, человек заявляет свои права на власть в доме и показывает своё лидерство над четвероногим другом, как это происходит в дикой природе. Стойкое убеждение основано на том, что в каждой волчьей стае есть альфа-волк, руководящий действиями остальных. И вполне логично, что и с питомцем нужно поступать так же, но это весьма жестоко по отношению к нему. Причём такой способ дрессировки показывает, насколько ложны наши представления о том, как устроена волчья стая.

Основная часть исследований в этой области проводилась достаточно давно, в неестественных условиях, что и повлияло на чистоту экспериментов. Более поздние исследования опровергли теорию альфа-доминирования.

В волчьих стаях нет самца-диктатора, потому что их социум больше похож на биологическую семью, нежели Северную Корею. Даже среди одичавших собак, больше похожих на волков, нежели домашних питомцев, власть достаётся самому опытному и старому индивиду, а не стандартному альфа-громиле.

Ленивцы

Символ лени — не такой уж и ленивый

Во многих культурах ленивцы являются символом лени, что не удивительно. «Спит как ленивец» — такое сравнение есть даже в ветхозаветном описании смертных грехов, в частности — безделья. Стереотип был подтверждён и исследованиями учёных, доказавших, что ленивец спит по 16 часов в сутки. И опять же — наблюдались животные в неволе, а не в естественных условиях их обитания. Когда зоологи изучали жизнь трёхпалых ленивцев в дикой природе, было установлено, что этот вид спит не более, чем по 9,5 часов в сутки. Причина такой разницы в данных очевидна: в неволе у ленивцев нет необходимости бороться за еду и жизнь. Конечно, ленивцы крайне медлительны, но это обусловлено не ленью, а физиологией. Стоит заметить, что существует огромное количество живых существ, по сравнению с которыми этот вид является чуть ли не бегуном.

Флора и фауна постоянно преподносят учёным всё новые и новые сюрпризы. Поэтому можно с уверенностью сказать, что впереди окажется ещё много мифов о животных и растениях, в которые мы искренне верим.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2447179703424125137/

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