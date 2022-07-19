Почему многие народы испытывают неприязнь к русскому народу

Россия, исходя из своей многовековой истории, почему-то давно воспринимается многими странами, а особенно западными, как «страна-изгой» и геополитический противник, с которым невозможно мирное сосуществование.Именно поэтому многие народы испытывают неприязнь к русскому народу, которая переросла в неслыханную русофобию ! Исходя из этого, на протяжении ,пожалуй, всей своей истории энергия и значительные ресурсы русского народа тратились на предотвращение противостояния враждебных ей народов.

Причем русофобия возникла не вчера и у нее довольно давняя история, как ,кстати, у множества других видов ксенофобий. Что поделаешь, всегда были люди, по тем или иным причинам не любящие евреев, американцев, немцев, французов, англичан и т.д.. Сегодня же русофобия цветет уже пышным цветом во многих странах и у нее ,естественно, есть свои объективные и необъективные причины, которые ни в коем случае не связаны с генетическими особенностями русского человека, который всегда славился своим миролюбием и добротой!

Одним из первых истоков русофобии было представление о славянах Руси как религиозных отступниках. Поэтому ранней причиной русофобии стала ненависть к восточному христианству (православию), от которого с VII века стала отходить западная (католическая) церковь.

Православие было объявлено языческой ересью, поскольку с точки зрения Запада Средневековая Русь, исповедуя православие, отступила от истинного христианства и поэтому является изгоем по отношению к единому христианскому миру(схизма).Именно поэтому в своё время даже были организованы крестовые походы против Руси.

Основы же религиозного раскола между католиками и православными заложил Карл Великий, который будучи коронованным в качестве императора Папой Римским, породил геополитическое соперничество между Западной и Восточной Европой.Однако его нельзя считать Средневековым русофобом, поскольку Россия в его эпоху фактически еще не существовала(русские как нация начали формироваться только в 11-ом веке).

Впоследствии, усугубившийся религиозный раскол привел к тому, что на Западе было объявлено, что цель России – «окончательное разрушение и опустошение всего христианского мира» и на этом основании был выдвинут лозунг «Священной войны» против России !Всякий раз, когда Россия вовлекалась в европейскую или мировую войну, хотя бы и оборонительную,западную элиту охватывал параноидальный страх, что результатом будет русское нашествие, которое поглотит Европу. С Россией считались в меру ее силы, но никогда равноправным членом в круг народов европейской высшей цивилизации не включали!

Таким образом, русофобия – это форма ненависти к России и химера западной пропаганды, основанная на мифах о превосходстве западной цивилизации и хронической отсталости русских!Взять хотя бы Ивана Грозного, которого на Западе почему-то называют "ужасным" и "кровавым", забывая что русский царь был просто божьим одуванчиком, по сравнению с некоторыми кровожадными европейскими правителями.

К примеру, за 37 лет царствования Грозного было казнено около 3–4 тысяч человек – гораздо меньше, чем в Париже тех же лет, когда только за одну ночь, 23 августа 1572 года, в канун дня святого Варфоломея, на почве религиозного экстремизма по приказу Карла IX и велению его матери –Екатерины Медичи произошло массовое убийство 30 тысяч гугенотов, устроенное католиками и вошедшее в историю как «Варфоломеевская ночь»! Вместе с тем в тот же период в Нидерландах было казнено около 100 тысяч человек.

Несмотря на это, зловещая легенда о Иване Грозном настолько распространилась в Европе, что английская королева Елизаве́та I, которая состояла в дружеской переписке с русским царем, отказала ему в предложении о браке. На что отвергнутый "жених" – Иван Грозный написал Елизавете гневное письмо, в котором назвал её «пошлой девицей», не имеющей никакой власти и политического веса в стране!

Достаточно также вспомнить, что при Петре I Россия попыталась сблизиться с западным миром ( вспомним традиционный образ прорубленного Петром I окна в Европу), тем не менее отношение к ней не изменилось.

Одной из причин возникновения русофобии в западных странах было также ложное представление о своём якобы культурном и экономическом превосходстве над россиянами. Как правило, подобное отношение в западных странах основывается на представлении о русских как о варварах со слабо развитой материальной культурой и приверженностью к автократической власти, а не демократической. К сожалению, многим европейцам трудно себе представить, что именно потомки этих русских «варваров» первыми заложили основы демократии! В этой связи поучительно «Новгородское Вече» ,которое, по существу, являлось ранней формой демократического правления ,ограничивающее власть князей и заложившее основы демократии.

Любопытно, что эта форма демократии выгодно отличалась от греческой, которая с одной стороны ратовала за демократические выборы, а с другой нарушала ее основы, высмеивая и называя людей, оказавшихся при голосовании в меньшинстве, «идиотами» – словом, приобретшим впоследствии оскорбительный смысл. Кроме того, не следует забывать, что древнегреческая демократия была основана на рабстве и стала основой нынешней либеральной демократии.

Не следует также забывать,что грязными варварами, грабившими и убивающими на дорогах людей, цивилизованные римляне обычно считали именно предков некоторых нынешних европейцев, населявших европейскую территорию. Кроме того, когда предки этих варваров грабили, порабощали, а иногда и полностью уничтожали целые народы, предки россиян уже строили церкви и создавали научные центры! Если бы не греко-римская цивилизация, трудно сказать – чего достигли бы дикие племена настоящих варваров (предки некоторых нынешних европейцев), населявших европейскую территорию..

Ключевой идеей русофобии середины XIX века становится концепция, согласно которой Россия стремится увековечить свое «монгольское господство над современным обществом». В развитие этой концепции существенный вклад внесли Марк и Энгельс, которые, как не парадоксально, были самыми оголтелыми русофобами. Причем их ненависть к русскому народу была так сильна, что эти бездарные лже-философы мечтали о том, чтобы Россия вовсе была стерта с лица земли.

Разве можно спокойно и без эмоций слушать слова Маркса и Энгельса «У Европы только одна альтернатива: либо подчиниться игу славян, либо окончательно разрушить центр этой враждебной силы – Россию»! Свое негативное отношение к русскому народу Маркс опубликовал в своей книге «Секретная дипломатия XVIII века».Любопытно, что вплоть до 1990 года её полный текст не издавался в СССР на русском языке, что неудивительно, поскольку тогда бы советские люди поняли, что основоположники научного коммунизма были отъявленными русофобами.

Важнейшей причиной русофобии ,на мой взгляд, является то, что исторически европейские и заокеанские «миролюбивые друзья» всегда стремились покорить и разграбить Матушку Россия, но,увы, им это никогда практически не удавалось и поэтому они ополчились на неё. Вообще же, как ни странно, самой большой «виной» России перед многими народами всегда являлась её огромная территория с богатейшими ресурсами,а также её великий и непобедимый народ – весьма загадочный и непонятный ее врагам.

Именно невозможность прибрать к рукам богатства России и стала основной причиной ненависти к ней, а оголтелая пропаганда, взахлёб и восторгом обличающая «пороки» русского народа, стали основной причиной возникновения русофобии, которая продолжается и сейчас.

Немаловажной также причиной неприязни к русскому народу является и то ,что история России – это фактически история колонизации.Правда, исторически покоряя соседние страны, россияне в первую очередь стремились обезопасить свои границы от врагов, пытавшихся присвоить богатства недр Матушки России.Кроме того, враги России всегда стремились изолировать Россию от остального мира и выстроить вокруг неё кордон враждебных государств. Именно поэтому, имея довольно

большую территорию, российские правители были вынуждены покорять пограничные соседние страны, для обеспечения безопасности своих границ, иначе эти страны рано или поздно обязательно были бы покорены ненавистными врагами России!

Однозначно особой жажды наживы, как это было у потомков грязных европейских варварваров, у россиян практически не было. Наглядным доказательством этого является двухсотлетнее покорение Кавказа, когда российская казна тогда недосчиталась огромных средств, не получив никакой экономической выгоды от этой войны на Кавказе.Действительно, что можно было получить от бедных горцев, кроме надежной геополитической защиты южных рубежей России!

В этом отношении заслуживает внимания якобы существующее «Завещание Петра Великого», в котором он дал четкие руководства – каким странам и какие тактики применять, чтобы достичь расширения границ государства. Начало же этой известной русофобской фальшивке дал амбициозный посол Франции в Петербурге (1739-1744) Жак-Жоаким Тротти(маркиз де Шетарди), которого за свои интриги дочь Петра – императрица Елизавета Петровна выслала из России.Этим она избавилась от французского влияния и проявила себя приверженной великодержавным заветам своего отца.

Вернувшись же во Францию, маркиз де Шетарди положил начало известной русофобской фальшивке XVIII—ХХ столетий: «Завещанию Петра Великого», в котором якобы провозглашалось мнимое стремление России к мировому господству. Эту фальшивку неоднократно использовали в различных пропагандистских целях, в том числе во время Крымской войны середины XIX века и Первой мировой.Именно эта фальшивка сыграла важную роль в формировании антироссийского общественного мнения на Западе оставшуюся часть XVIII века, весь XIX век и даже вплоть до наших дней.

Любопытно также, что императрица Елизавета Петровна заказала Вольтеру написать историю царствования Петра Великого. Работа началась в 1757 году, причем французскому философу-просветителю высылал исторические материалы сам Ломоносов, который жаловался на общую тенденциозность труда и ярую антирусскую риторику Вольтера. Он в своем труде следовал установке, которую раньше выразил в отношении России король Швеции Карла XII : «Московия, или Россия … оставалась почти неизвестной в Европе, пока на ее престоле не оказался царь Петр. Московиты были менее цивилизованы, чем обитатели Мексики при открытии ее Кортесом. Прирожденные рабы таких же варварских, как и сами они, властителей, влачились они в невежестве, не ведая ни искусств, ни ремесел и не разумея пользы оных»!

Безусловно, начиная с эпохи Ивана III, Россия существовала при двух возрастающих трендах: непрерывном расширении территории и неуклонном приросте населения.И даже великий Пушкин не хотел себе иной родины вместо огромного и продолжавшегося расширяться российского пространства. Я уже ничего не говорю о Достоевском, который был убежденным сторонником имперской экспансии, но одновременно в своей знаменитой цитате написал : «Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребёнка»!

И в этом,пожалуй, нет ничего удивительного, поскольку исторически не существовало могучей державы, которая не завоевывала бы другие народы. В этом отношении трудно понять ,например, некоторых моих соотечественников из Грузии, которые из-за колониальной политики России стали ярыми русофобами, но одновременно с этим, выбрав сегодня европейский путь развития, забывают, что самой колониальной и кровавой державой в истории человечества была Великобритания, покорившая в свое время четверть мира, устроив геноцид многим народам(королева Виктория, объявив себя императрицей Индии, только в Бенгалии устроила голодомор, уничтожив 10 млн человек)!Я уже ничего не говорю об американцах, которые, начиная с 1945 г. , разрушили 73 государства и убили 26 миллиона человек ! Вместе с тем,уверен, если бы грузины были бы столь многочисленны, как русские, то еще неизвестно – какими беспощадными покорителями они бы сами стали!?

Вероятно поэтому россиян ,естественно, как и алчных европейских и западных колонизаторов, недолюбливают во многих странах, несмотря на то, что многие страны, а особенно постсоветские, хорошо жили за счет дешевого сырья богатых российских недр! Безусловно, в отличие от кровожадных европейских завоевателей, русские завоеватели не были столь суровы и губительны для завоеванных народов и во многом отличалась от колонизации, которую варварски проводили европейские державы!

Несомненно, если сравнивать,например, грабительскую деятельность английского наместника в Индии с деятельностью царского наместника на Кавказе графа Воронцова, который сделал так много для развития грузинской культуры, то надо быть просто отщепенцем, чтобы не видеть этой вопиющей разницы. Интересно, существует ли в мире страна, как ,например, Грузия, в которой якобы порабощенный народ в эпоху развитого социализма в СССР жил значительно лучше и богаче своих «поработителей»?

Правда, никогда не надо забывать, что, как бы хорошо не жили бы покоренные народы, дух независимости всегда доминирует и призывает к независимости(О. Хидирбегишвили)!

К сожалению, большевики, пришедшие к власти лозунгами о мире и добрососедстве, также продолжили захватническую политику Российской империи. Мало того, большевики, не вникая в исторические аспекты завоеванных стран, изменили их границы, передавая их территории соседним союзным республикам!

Разве не Сталин придерживался древней колониальной тактики «разделяй и властвуй», стравливал народы, передавая часть, оккупированной большевиками территории страны, во владение соседней – якобы дружественной «союзной республики»? Именно так ,например, Грузия потеряла часть своих исконных территорий!

Или, что еще хуже, нарушая целостность некоторых союзных республик, Сталин создавал во многих из них автономии, которые были минами замедленного действия и причиной возникновения ненависти не только к российским завоевателям, но и кровопролития между народами различных национальностей! Именно из-за этой «мудрой» национально-колониальной политики Сталина на границе Грузии и Южной Осетии,в Карабахе и во многих постсоветских странах до сих пор льется кровь!

Разве можно простить Сталину, искусственно устроенные им голодоморы, когда вместо того,чтобы накормить голодных соотечественников в неурожайные годы, он продавал хлеб на валюту для скорейшей индустриализации страны! Наиболее же трагичным в этом отношении был голод в 1932-33 годах на Украине, когда по некоторым подсчетам погибло 10 миллионов украинцев !Мало того, 18 августа 1941 года Сталин приказал взорвать Днепрогэс, предварительно не оповестив население, в результате чего погибли 100 тысяч мирных жителей и советских воинов !

И разве после того, как историки многих стран мира, исследовавшие тему Голодомора 1932-1933 годов, официально признали Голодомор на Украине актом геноцида против украинского народа, можно удивляться еще более усилившейся «пламенной любви» украинцев к русскому народу? Я уже ничего не говорю о казахском народе, который из-за так называемого Голощекинского голодомора в Казахстане 1932—1933 годов потерял половину своего населения!Вместе с тем не надо забывать, что тогда губительному голодомору подверглось и непосредственно русское население.

Однозначно подобное трудно забыть и простить! Исходя из этого, именно за сегодняшнее недоброжелательное, а порой и агрессивное отношение во многих странах, россияне в первую очередь должны быть "благодарны" некоторым своим жестоким руководителям и особенно Сталину, виновному в массовом уничтожении населения многих народов !Разве прогрессивное человечество может простить Сталину кровавые депортации ,репрессии и оккупацию после войны европейских стран?

Ведь именно поэтому русофобия, стала особенно активно распространяться не только в бывших советских республиках, но и во многих европейских странах, в которых Сталин, придерживаясь бредовой идеи победы мировой революции, усиленно готовился к ее экспорту

и распространению в Европе и по всему миру!

В этом отношении заслуживает внимания его активная поддержка Коминтерну (известному всему миру как «штаб мировой революции»), основной задачей которого была агитация трудящихся всего мира, из-за чего союзники в 1943 году согласились открыть Второй фронт только после того, как Сталин согласился закрыть эту враждебную для Запада организацию? Однако и это не остановило пламенного борца мировой революции и уже в 1947 году для разжигания мировой революции он опять создает аналогичный Коминтерну новый «штаб мировой революции» — международную организацию Комиинформ(https://otari.mirtesen.ru/blog/43390810017/)!

Однако, когда Сталин убедился, что мировую революцию не поддержали рабочие капиталистических стран,то он готовился распространить утопический советский социализм военным путем по всему миру!Мало того, когда этот лживый авантюрист и палач народов понял, что идеи мирового пролетариата не работают, то он решил после войны создать в Европе славянскую СССР.

Разве можно простить Сталину, когда после разгрома Германии он оккупировал Европы, в результате чего русских "освободителей" европейцы до сих пор ненавидят и разрушают памятники русским воинам!? В этом отношении насколько циничны и неадекватны заявления некоторых бездарных деятелей, которые и сегодня считают, что Сталин бескорыстно освободил Европу от фашизма!

Безусловно, он это сделал, но одновременно с этим СССР оккупировал эти страны на многие годы, пытаясь навязать им утопический советский социализм! Единственной же европейской страной, которую после выполнения своей освободительной миссии в сентябре 1945 г. покинули и не оккупировали советские войска была Норвегия, в которой из-за этого до сих пор бережно относятся к памятникам павших советских воинов!

А может напомнить некоторым «забывчивым» деятелям мучения и страдания жителей многих якобы «освобожденных» европейских стран , которым навязали чуждую им идеологию и которые всячески боролись с советским режимом! На деле все оказалось иначе, поскольку до «освобождения» советскими войсками в европейских странах была цивилизованная рыночная экономика, существовала частная собственность, функционировал малый, средний и крупный бизнес, работали коммерческие банки.

После же советской оккупации европейцы в одночасье лишились всего и подверглись массовым арестам и конфискациям! Например, тогда только в Румынии по мере коллективизации под репрессии и депортацию попали около 30 тысяч мирных жителей (какая знакомая «воспитательная» сталинская тактика)!И разве мало было пролито крови во время восстаний против ненавистного тоталитарного советского режима, например, в Чехословакии, Венгрии и т.д.?

Неужели это можно назвать освобождением, когда тебя ,освободив, – вновь покоряет «освободитель», полностью ущемляя твои права и насильно отбирая твою независимость.Ведь именно поэтому в 2000 году президент РФ В. В. Путин заявил, что русофобия в странах Восточной Европы является результатом ошибок СССР в отношениях со странами социалистического лагеря, в частности силовых решений политических кризисов в ГДР , Венгрии, Чехословакии и т. д..

Видимо из-за этих стратегических ошибок на снарядах, которые сегодня передают Украине западные партнеры, были надписи, напоминающие кровавые деяния тоталитарного советского режима!Например, на снарядах из Чехии надписи «За расстрелянную Пражскую весну 1968-го»,а на снарядах из Польши – «За Катынь!» и т. д..

Дорогие мои россияне! К сожалению, многие из вас до сих пор верят в советский миф о том, что якобы Россия всегда безвозмездно и бескорыстно помогала другим странам только из-за сострадания и жалости? Но это же полный абсурд, поскольку дружбы между народами практически не существует, а есть только сфера постоянных интересов!

И разве можно согласиться с некоторыми неадекватными россиянами, которые в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного параноика и педофила, обыкновенного вора и грабителя,стукача царской охранки , государственного серийного убийцу, устроившего геноцид своему народу,необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина, а ,следовательно, и его национальность по отцу?!Порой кажется, что даже его «добренькая» и любвеобильная мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище!И вот после всего этого,неужели в столь великой стране не нашлось нормального русского человека способного адекватно править своим народом?!

Исходя из всего вышесказанного, становится понятным, что, когда 25 декабря 1991 года над Кремлем был опущен советский флаг и вместо него поднят флаг России, это было с ликованием воспринято не только постсоветскими странами в связи с долгожданным приобретением независимости, но и некогда покоренными европейскими странами!

Однозначно сегодня Россия больше не представляет угрозы европейским государствам с точки зрения вооруженного экспорта мировой революции. Мало того, если НАТО было бы распущено в 1991 году ,как и Варшавский договор, то сегодня не было военных конфликтов, угрожающих перерасти в Третью мировую войну! Выходит ,что сегодня главной угрозой для всего мира является именно НАТО, а не Россия! Следовательно, с чисто геополитической точки зрения, единственное, что превращает Россию в угрозу для европейских держав, это опять же – само НАТО!

Именно опасность расширения НАТО стала причиной конфликтов ,например, в Грузии и на Украине. Без угрозы со стороны альянса и цветных революций им организованных, естественно, эти страны имели бы не только мирные, но и добрососедские отношения с Россией! Вместе с тем Россия вполне могла бы поддержать вступление Украины и Грузии в ЕС ,конечно, при гарантии их невступления в НАТО !

Уже веками внешняя русофобия становится для россиян вынужденной средой обитания. Причем градус неприязни не зависит от политического строя и повышается лишь в периоды усиления России. Животная ненависть к русским приобрела неслыханный масштаб, ставя русских вне закона и допуская к русским насилие лишь по причине национальности!

Пора признать, что стремление коллективного Запада противостоять России вшито в ДНК их граждан. Враг на востоке, которого необходимо уничтожить – уже давно стал навязчивой идеей и частью их культурного кода. Взять хотя бы трилогию «Властелин Колец» англичанина Джона Толкина, где под Мордором – злой и жестокой страной на востоке, противостоящей прекрасному и доброму Западу, подразумевалась именно Россия. Показательно, что в финале трилогии Мордор пал – единственно верный исход, по мнению не только западных политиков, но и их культурной элиты.

Чему удивлятся, если неслыханная русофобия дошла до того, что Запад стал ненавидеть и испытывать страх перед Чайковским за его увертюру «1812», написанную для открытия храма Христа Спасителя.Когда она впервые прозвучала, то вызвала шок у европейских колонизаторов, поскольку слышались отзвуки «Марсельезы» и победы России над объединенной Европой, когда после поражения Наполеона в Париж под грохот «Боже Царя храни» победоносно вошли русские войска-освободители!Кстати, тогда русский император Александр I, освободив Францию и другие европейские страны, не оккупировал их , как это сделал после войны Сталин!

Такова истинная звериная сущность Запада – которому жизненно важно постоянно захватывать все новые и новые территории, порабощать все новые и новые народы. Коллективный Запад сегодня судорожно пытается найти дополнительные оправдания своей русофобии, так как традиционные наборы пропагандистских клише времен холодной войны о защите «демократии» и «прав человека» работают все хуже и хуже.Что поделаешь – колонистами родились, колониалистами и подохнут!

Разве вышесказанное не подтверждается широко известным циничным заявлением бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт о том, что Россия несправедливо одна владеет богатейшими природными ресурсами Сибири?

Не менее циничными и кощунственными являются заявления и этих одиозных западных русофобов, ненавидящих Россию и русский народ :

«На территории России экономически оправдано проживание 15 миллионов человек, обслуживающих скважины и рудники» – Маргарэт Тэтчер

«Задача России после проигрыша холодной войны – обеспечить ресурсами благополучные страны. Но для этого им нужно всего 50-60 миллионов человек» – премьер-министр Великобритании Джон Мейджер

«Цель НАТО – в будущем ввести миротворческие силы в регионы этнических конфликтов и пограничных разногласий от Атлантического океана до Уральских гор» – Б. Клинтон

«Украина нужна нам в качестве торпеды в войне с Россией . Судьба же граждан этой страны вообще нас не волнует» – Сорос

Скажу больше, комиссия правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) провела даже брифинг о «моральной и стратегической» необходимости раздела России. Прикрывается же план стыдливым фиговым листком "Деколонизации России".Ненасытные американские неоколонизаторы «Империи Добра» желают располосовать остатки российской империи на республики Сибирь, Дальний Восток, Саха, Бурятия, Северный Кавказ. Под названием Россия останется только часть европейской России, меньше, чем при Иване Грозном. Для тех кто думает, что это шутка или фейк, вот ссылка на правительственный сайт– https://www.csce.gov/international-impact/events/decolonizin...

И разве после этих русофобских и колонизаторских заявлений можно ожидать чего-то хорошего от коллективного Запада, который сурово карает даже своих лидеров, пытающихся наладить добрососедские отношения с Россией? В этом отношении нет ни малейших сомнений в том, кто "заказал" бывшего премьера Японии Синдзо Абэ.Безусловно, это правящие круги США, где в 1968 году сходным образом убрали обречённого на победу кандидата в президенты Роберта Кеннеди, желавшего переосмыслить политику страны в отношении СССР .

Позиция этих кровавых политиканов, построивших всю свою карьеру на животной ненависти к России, предельно ясна ,но вот готовы ли привыкшие к сытой жизни европейские обыватели рисковать своим благополучием ради реализации глобального русофобского проекта?

Кроме того, западные "борцы за демократию" почему-то забывают, что объединенная Европа уже дважды пыталась уничтожить Россию, однако несмотря на это, исторически сама Россия спасала Европу от самой Европы в 1812 и 1945 годах, я уже ничего не говорю о Первой мировой войне 1914 - 1918 гг., когда разрушились сразу три империи. Не надо также забывать, что европейцы и американцы, а не русские, повинны в возникновении двух мировых войн, и не исключено, что и третьей.

Как ни странно, но даже спустя 70 лет, когда Россия отказалась от коммунистической идеологии и вернулась к эволюционному пути развития, стремясь стать демократическим государством с значительно высоким уровнем развития, подобная процветающая Россия также не нужна, поэтому ее враги всячески препятствует её развитию.Скажу больше, в настоящее время Запад стремится к мировой гегемонии, устанавливая контроль над многими странами, а Россия – единственная страна, которая противостоит и препятствует этому.

Таким образом, возникает парадоксальная ситуация, когда Запад, победив в «холодной войне» 1946 – 1989 г., теперь настойчиво стремится к мировой гегемонии, натравливая многие народы мира на Россию, подвергая мир угрозе Третьей мировой войны, о чем сегодня явно свидетельствуют кровавые события на Украине!К сожалению, эта угроза реальна, поскольку вопрос стоит ребром: либо рушится мировая гегемония Запада – либо Россия перестанет существовать как государство!

Вместе с тем после распада СССР рост русофобии наблюдался во многих странах и в некоторых субъектах Российской Федерации. Именно поэтому во многих европейских странах выбрасывают из библиотек русские книги, русских не принимают на работу, а собственность россиян часто беззастенчиво и незаконно экспроприируют. Порой дело доходит до абсурда, как ,например, в Швеции, где отменили концерт в городе Упсала только из-за того, что в оркестре использовалась русская балалайка, которую многие слабоумные шведы сопоставили с свастикой!

При этом русофобия не означает тотальной ненависти ко всему русскому – она предусматривает резкое неприятие политики российской власти и раздражение в отношении тех представителей русского народа, которые послушны властям и не борются за свои политические права. В этом заключается отличие русофобии и других аналогичных фобий от антисемитизма(для антисемита вообще не существует приемлемого еврея)!

В этом отношении заслуживает внимания, опубликованная в 1982 году книга математика Игоря Шафаревича «Русофобия», в которой автор почему-то обвинил в русофобии значительную часть евреев, назвав их «малым народом» и попутно инкриминировав им все беды, связанные с российской революцией. Перечислив фамилии евреев-революционеров, Шафаревич на них возложил основную вину за трагические события октябрьского переворота в 1917 году .По его мнению, в рамках этой концепции подобная русофобия выглядела не локальным явлением, а частью масштабного антироссийского еврейского заговора, оказывающего влияние на судьбы страны и всего мира!

Вместе с тем недавние массовые манифестации в Бельгии, Франции, Нидерландах и ряде других стран ЕС свидетельствуют о том, что местный бюргер наконец-то начинает о чем-то догадываться.Например, болгарского премьера Кирилла Петкова намедни вообще пришлось сместить с должности после народных возмущений против иррациональной антироссийской политики Софии. С приближением же холодов есть все основания ожидать усиления протестных настроений европейцев из-за энергетического кризиса!

Остается только надеятся, что трудящиеся этих стран,многих из которых лживая западная пропаганда развела как лохов, наконец-то осознают, что россияне им не враги, и проводимые Западом экономические санкции против России станут губительны в первую очередь для них же самих !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница" !

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