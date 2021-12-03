Почему Россия платит татарам дань до сих пор?

После двух монгольских походов 1237-1241-х годов сопротивление русских княжеств было сломлено, и страна на два с половиной столетия стала одним из улусов Золотой Орды. Как и любой вассал, Русь должна была выплачивать великим ханам немалую дань.

Порядок, условия и размеры «ордынского выхода» за 240 лет монголо-татарского ига менялись, но суть оставалась прежней. Все жители государства, от князей до крестьян, были обязаны отдавать часть своего дохода в пользу степи.

Такое положение сохранялось до того, пока в результате татарских междоусобиц власть над большей частью Золотой Орды не захватил узурпатор Мамай. Куликовская битва помогла отразить его претензии, но последующий поход на Москву законного правителя Тохтамыша восстановил прежнее положение.

Не сильно ситуация изменилась и после распада степной империи. Даже ослабленные походами Тамерлана осколки Орды были еще сильнее. При великом князе Василии Темном Русь отправляла дань аж трем татарским ханствам.

Только Иван III в 1472-м году перестал отправлять в степь ордынский выход и сумел подтвердить свои претензии на независимость силой. В результате стояния на реке Угре московское государство стало свободным.

Но уже через два года, в 1474-м году, князья стали слать деньги другому татарскому правителю – Крымскому хану. Такие выплаты назывались поминками и были относительно регулярными. Это уже не была дань, а скорее – вознаграждение. Помощь крымцев против Большой Орды и Литвы оказалась неоценимой.

Правда, дружба эта была недолгой. После ухудшения отношений Москвы и Бахчисарая татары начали свои бесконечные набеги на русские земли. Поминки из безвозмездной помощи союзнику превратились в средство удержать степняков от набегов. Это не всегда получалось, но московские монархи, все же, отвозили деньги в Крым, за исключением тех лет, когда между двумя государствами шла объявленная война.

Подобные «дары» платили и литовцы (и даже поляки, после объединения Польши и Литвы в Речь Посполитую). Всем хотелось сохранить свои земли от разорения.

Лишь Иван Грозный на волне своих успехов против Казани и Астрахани прекратил задабривать ханов Крыма. Ответ был ужасным – из степей пришла вся орда, усиленная турецкими янычарами и артиллерией. Москва была сожжена, и даже несмотря на победу при Молодях, выплата дани была возобновлена на последующие сто лет.

Ее прекратила новая война. Крымские походы, начатые еще при старших детях царя Алексея Михайловича, были продолжены Петром I. Он еще не стал «Великим», а был лишь молодым царем-реформатором. Русская армия только начала преображаться, слава победителей над шведами была еще далеко.

Но все же, война европейских христиан, объединенных в Священный союз, принесла определенные плоды. Согласно Константинопольскому договору 1700-о года, турецкий султан за своих татарских вассалов согласился со следующим: «А понеже Государство Московское самовластное и свободное Государство есть, дача, которая по се время погодно давана была Крымским Ханам и Крымским татарам, или прошлая или ныне, впредь да не будет должна от Его священного Царскаго Величества Московскаго даватись, ни от наследников его…»

Россия формально и по факту стала свободной от дани. И так длилось несколько столетий. Но в 1994-м году власти России и Татарстан подписали специальный федеративный договор, где Казань получила право самостоятельно распоряжаться многими видами налогов. Такой особый статус есть только у одного региона РФ.

Так что, можно сказать, что опосредованно Россия платит дань до сих пор.

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