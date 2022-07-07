Малюта Скуратов: что хорошего для России сделал главный палач Ивана Грозного

Малюта Скуратов известен многим в первую очередь как палач и главный участник массовых казней во времена Ивана Грозного. Его имя стало синонимом жестокости. Удивительно, но он был весьма набожным человеком и действительно верным слугой своего государя.

Причины жестокости

Леденящие кровь легенды о Малюте появились неслучайно — палач старался выслужиться перед Иваном Грозным, чтобы убедить государя в его могуществе. Другая причина жестокости — показать добросовестной работой, что человек простого происхождения может быть преданным царю наравне с представителями княжеского рода.

Кризис жанра

В конце 1571 года стало понятно, что опричники очень скоро исчезнут как класс. Как верующий человек, Малюта обращается к Всевышнему, который сильнее Ивана Грозного. Палач пожертвовал 200 рублей на закладку и строительство храма в честь Сретения Богоматери. Малюта дал заказ лучшим иконописцам на написание Владимирской иконы Божием Матери.

Один из слуг Малюты признался, что «вельможа Григорий» молился перед иконой Богоматери. Он умолял отпустить ему грехи, связанные с его работой, просил даровать ему «христианскую кончину».

После упразднения опричнины «худородные» выдвиженцы больше не могли тягаться с представителями княжеского рода при повседневной службе, но зато им давался шанс проявить себя в дипломатии. Так, Малюта участвовал в переговорах с Литвой и Крымским ханом, результатом которых стало перемирие. Но не стоит приписывать все заслуги Малюте — вместе с ним работали ведущие дипломаты того времени: астраханский воевода Иван Черемисинов и дьяк Андрей Щелканов.

Второй шанс

Даже перемирия было мало, чтобы вновь разрешить Малюте приблизиться к царю. Для доказательства нужно было испытание кровью и такой повод палачу выпал осенью 1572 года. В Ливонскую кампанию вместе с царем отправился и Малюта, но не в роли воеводы, а в качестве телохранителя.

Но и этого было мало, чтобы заслужить милость царя. Требовался подвиг, чтобы царь и приближенные поняли, что Малюта действительно рисковал своей жизнью ради блага Руси. Повод доказать свою профпригодность выдался 1 января 1573 года, когда пушкари Грозного обрушили часть крепости, дело было за пешими войсками. В их числе выступил и Малюта, который вместе с другими бойцами оказался под перекрестным огнем противника.

Почести

Смерь Малюты действительно оказалась геройской, упрекнуть его в малодушии и трусости язык не поворачивается. После взятия Ливонской крепости царь жестко отомстил за смерть Малюты и поддержал его вдову, Марью. Ей было назначено содержание в сумме 400 рублей в месяц — огромные по тем временам деньги. К примеру, фаворит царя Богдан Бельский получал 250 рублей.

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А вы знали об этом?

В Греции законом запрещено брать фамилию мужа. Связано это с тем, что в 1983 году президент страны изменил супруге и даже вознамерился жениться на любовнице. Не желая отдавать «президентскую» фамилию .сопернице, обманутая жена добилась принятия закона, по которому женщина не может взять фамилию мужа, вступив в брак. И этот закон по-прежнему действует.

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