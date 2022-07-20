Зачем аристократы носили трость и по какой причине она исчезла

На многих фотографиях, в фильмах старой эпохи и литературных произведениях трость была обязательной частью образа джентльмена.

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Сейчас трость, скорее, медицинское приспособление, которые облегчает ходьбу. Раньше всё было иначе. Но почему? Ведь носить с собой палку, если вы не планируете колотить ей по соседскому забору, не самое разумное решение. А если это так удобно, то по какой причине мы перестали использовать трость? Давайте разбираться.

Символ жениха

В XVII-XVIII вв в Европе и в России первая трость была подобна первому фраку, первой трубке. Это символ взросления юноши, который показывает, что перед вами уже стоит не просто дворовый мальчишка, а жених.

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Доктор Хаус — пример типичного человека с тростью в наши дни.

Более того, был придуман этикет обращения с тростью. Владелец должен был демонстрировать, что этот атрибут у него не случайно. О каком джентльмене может идти речь, если мужчина не умеет пользоваться аксессуарами.

Когда джентльмен приходил в гости, то хозяин должен был предложить оставить шляпу перчатки и трость в прихожей. Это такой знак гостеприимства — если вас попросили оставить вещи в прихожей, значит вас готовы здесь терпеть долго.

Во время прогулки с дамой джентльмен при встрече должен был убрать трость в левую руку.

Ведь дама, возможно, желала прогулять с мужчиной под руку. А заставлять женщину проговаривать это желание вслух, вместо молчаливого действия — не поведение настоящего мужчины тех времен.

Более того, трости существовали на разные случаи жизни. У Пушкина было четыре трости: спортивная, рабочая, праздничная и еще одна — универсальная.

Мы сейчас рассказываем всё так, будто сам факт появление какой-то палки в руках — логичная история, которую не нужно объяснять. Нужно, конечно же! Вот как появилась потребность в ношении такого аксессуара.

Причина появления. Модернизация

Наряд мужчины XVII века это роскошная одежда на каркасах. Костюм объемный, широкий. Если левую руку еще можно было положить на пояс, то идти с двумя руками в таком положении слишком эксцентрично. Люди могут решить, что вы готовитесь танцевать джигу — популярный британский танец тех времён.

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Трость решала важную проблему. Теперь мужчина мог куда-то деть свою правую руку, если рядом нет ни лошади, ни женщины, ни клинка. Клинки, кстати, к этому времени уже были под запретом в мирное время.

Со временем люди стали украшать свои трости. Например, король Франции Людовик XIV носил сложную, инкрустированную драгоценностями трость. Такой аксессуар подчеркивал величие государя.

Люди стали находить практическое назначение трости. Кроме обычных, бытовых: постучать в дверь, отбиться от собаки, или даже дать отпор хулигану, интересно использование трости демонстрировали врачи.

Считалось, что уксус отгоняет болезни, поэтому многие трости имели выдолбленную головку с губкой, пропитанной уксусом. Врач держал головку трости перед носом и вдыхал уксус, когда посещал пациентов, вместо использования маски.

Многие встраивали в свою трость клинки для того, чтоб в опасные момент быть вооруженным. Однако, существуют свидетельства и более странного использования трости. В них вмонтировали часы, бинокли, свистки и даже подзорные трубы. Но время не стоит на месте и трости постоянно стали терять популярность по следующим причинам.

Трость выходит из моды

Время до Первой Мировой войны — время тростей. Изобретатели начинают патентовать широкий спектр новых экземпляров: по профессиям, по увлечениям. Это трости для инженеров, плотников, архитекторов, ювелиров и т д.

Во время войны трость заменил офицерский стек — более миниатюрное устройство, которое напоминало трость, не способную дотянуться до пола. Популярность стек обрёл в британской армии во второй половине XIX в. А дальше вся эта мода перешла на обычных граждан. Такие времена были.

Ближе к середине 20-го века трости стали использоваться, в основном, пешими туристами и альпинистами, а также в качестве ортопедического приспособления. Символом уважаемого джентльмена это уже не назовешь.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2526407094526806635/

А вы знали об этом?

Русофобия явление не только лишь иностранное, а оно уже давно укоренилось и внутри России, получив хлесткое название «Смердяковщина» в честь одного из самых омерзительных героев романа Достоевского «Братья Карамазовы» – Смердякова, который ненавидел Россию, цинично заявляя: «В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с»!Кстати, первым сам термин «русофобия» использовал поэт, дипломат и общественный деятель XIX века Федор Тютчев.Уже после отмены крепостного права в 1861-м он обнаружил в среде русской же интеллигенции двойные стандарты в отношении к своей стране.

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