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Места, где замерла история: 8 культовых археологических памятников России

С каменного века люди селились по берегам водоемов от Камчатки и до Крыма. 

Под лесами Смоленщины лежат жилища из костей мамонтов, в степях Южного Урала разбросаны следы жителей древней Страны Городов, а солончаки Астраханской области скрывают столицу Золотой Орды.

1. Рюриково городище в Новгороде

Места, где замерла история: 8 культовых археологических памятников России

Рюриково городище. Руины церкви Благовещения

Больше тысячи лет назад на невысоком холме, неподалеку от центра современного Великого Новгорода стоял город — богатый административный, торговый и ремесленный центр всего Приильменья — Рюриково городище. Археологи обнаружили в его культурном слое множество вещей скандинавского происхождения. Городище стало предшественником столицы новгородского княжества; именно сюда, по легенде, пришел княжить варяг Рюрик.

2. Костенки

Места, где замерла история: 8 культовых археологических памятников России


Один из самых знаменитых археологических памятников эпохи палеолита находится в России, в Воронежской области. Первые поселения человека в Костенках появились 45 тысяч лет назад. В Костенках находили груды костей животных — древние жители этих мест строили жилища из костей мамонтов. Среди 40 000 находок — орудия труда и произведения искусства.

3. Гнездово

Места, где замерла история: 8 культовых археологических памятников России


Шлемы, найденные в Гнездовских курганах

По обе стороны Днепра в Смоленской области находится крупнейший памятник, относящийся ко времени зарождения древнерусского государства — Гнездовский курганный комплекс.

Когда-то здесь были насыпаны 3500−4000 курганов. И славяне, и скандинавы в VIII—X вв.еках хоронили умерших одинаково: сначала помещали тело в погребальный костер, а зачем насыпали курган. Некоторые курганы насыпаны на сожженных погребальных ладьях; такие захоронения оказались особенно богатыми. В них находили ювелирные украшения, сломанные мечи и другие предметы.

4. Фанагория

Места, где замерла история: 8 культовых археологических памятников России


Фанагория — одна из немногих древнегреческих колоний на территории современной России. Крупный портовый город служил второй после Пантикапея (совр. Керчь) столицей Боспорского царства. На территории современного города были раскопаны административные и жилые здания конца VI — первой половины V в. до н.э. Самой ценной находкой за историю раскопок стал деревянный корабль. Его удалось датировать благодаря металлическому тарану, на котором обнаружился отлитый знак царя Боспорского государства Митридата VI Евпатора (звезда и полумесяц). Судя по всему, корабль биремы (гребного военного судна с двумя рядами весел по каждому борту) входил в состав царского флота и был сожжен во время штурма Фанагории 63 г. до н.э.

5. Херсонес

Места, где замерла история: 8 культовых археологических памятников России

В октябре 2015 года музей-заповедник Херсонес Таврический перешел к России, и, хотя ЮНЕСКО и отказалась признать этот факт, сейчас музей-заповедник находится под руководством российского министерства культуры. Единственный греческий полис в Причерноморье, Херсонес успел побыть римской колонией, войти в состав Боспорского царства, краткое время был независимым, вошел в состав Византии, пережил набеги войск Чингизхана, был дважды разрушен и разграблен литовскими князьями, видел генуэзских купцов. Его культурный слой хранит память о каждом периоде истории древнего города.

6. Селитренное городище (Сарай-Бату)

Места, где замерла история: 8 культовых археологических памятников России


Реконструкция жилищ города Сарай-Бату

На территории Астраханской области находится основанная ханом Батыем столица Золотой Орды — город Сарай-Бату. Селитренным он стал намного позже, когда при Петре I здесь поставили заводы по производству селитры. 

На территории памятника найдены фундаменты множества зданий — общественных, жилых и производственных. Города Золотой Оржы строились покоренными народами, поэтому материальная культура Сел Сарай-Бату была очень эклектична.

7. Городище Старая Рязань

Места, где замерла история: 8 культовых археологических памятников России


Старая Рязань. Реконструкция

Один из самых богатых городов Древней Руси, столица Рязанского княжества находился совсем не там, где стоит современная Рязань. Городище Старая Рязань обнаружили в 1822 году благодаря случайной находке — кладу золотых украшений. После Великой Отечественной войны за раскопки взялись серьезно. На городище были найдены три храма, предметы искусства, дома и помещения, где люди занимались ремеслами, 16 кладов с монетами и ценными вещами.

8. Аркаим

Места, где замерла история: 8 культовых археологических памятников России


Вид на Аркаим

За 3 тысячи лет до нашей эры на территории современной Челябинской области было построено огромный укрепленный город. В специальных мастерских его жители плавили бронзу и занимались гончарным ремеслом. Город был строго распланирован и имел ливневую канализацию. 

Образованные остатками укреплений и жилищ круговые фигуры в степи привлекли не только историков, но и приверженцев оккультизма всех сортов: они называют памятник археологии «местом силы», «колыбелью человечества» и «прародиной ариев».

Источник

Зачем англичане спровоцировали февральскую революцию https://otari.mirtesen.ru/blog/43468069773/

Исторические находки, которые поставили учёных в тупик https://otari.mirtesen.ru/blog/43732598607/

А вы знаете, зачем верблюду горб (и ещё несколько сверхспособностей)? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43370721758/)

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