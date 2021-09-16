Места, где замерла история: 8 культовых археологических памятников России

С каменного века люди селились по берегам водоемов от Камчатки и до Крыма.

Под лесами Смоленщины лежат жилища из костей мамонтов, в степях Южного Урала разбросаны следы жителей древней Страны Городов, а солончаки Астраханской области скрывают столицу Золотой Орды.

1. Рюриково городище в Новгороде

Рюриково городище. Руины церкви Благовещения

Больше тысячи лет назад на невысоком холме, неподалеку от центра современного Великого Новгорода стоял город — богатый административный, торговый и ремесленный центр всего Приильменья — Рюриково городище. Археологи обнаружили в его культурном слое множество вещей скандинавского происхождения. Городище стало предшественником столицы новгородского княжества; именно сюда, по легенде, пришел княжить варяг Рюрик.

2. Костенки



Один из самых знаменитых археологических памятников эпохи палеолита находится в России, в Воронежской области. Первые поселения человека в Костенках появились 45 тысяч лет назад. В Костенках находили груды костей животных — древние жители этих мест строили жилища из костей мамонтов. Среди 40 000 находок — орудия труда и произведения искусства.

3. Гнездово



Шлемы, найденные в Гнездовских курганах

По обе стороны Днепра в Смоленской области находится крупнейший памятник, относящийся ко времени зарождения древнерусского государства — Гнездовский курганный комплекс.

4. Фанагория

Когда-то здесь были насыпаны 3500−4000 курганов. И славяне, и скандинавы в VIII—X вв.еках хоронили умерших одинаково: сначала помещали тело в погребальный костер, а зачем насыпали курган. Некоторые курганы насыпаны на сожженных погребальных ладьях; такие захоронения оказались особенно богатыми. В них находили ювелирные украшения, сломанные мечи и другие предметы.



Фанагория — одна из немногих древнегреческих колоний на территории современной России. Крупный портовый город служил второй после Пантикапея (совр. Керчь) столицей Боспорского царства. На территории современного города были раскопаны административные и жилые здания конца VI — первой половины V в. до н.э. Самой ценной находкой за историю раскопок стал деревянный корабль. Его удалось датировать благодаря металлическому тарану, на котором обнаружился отлитый знак царя Боспорского государства Митридата VI Евпатора (звезда и полумесяц). Судя по всему, корабль биремы (гребного военного судна с двумя рядами весел по каждому борту) входил в состав царского флота и был сожжен во время штурма Фанагории 63 г. до н.э.

5. Херсонес

В октябре 2015 года музей-заповедник Херсонес Таврический перешел к России, и, хотя ЮНЕСКО и отказалась признать этот факт, сейчас музей-заповедник находится под руководством российского министерства культуры. Единственный греческий полис в Причерноморье, Херсонес успел побыть римской колонией, войти в состав Боспорского царства, краткое время был независимым, вошел в состав Византии, пережил набеги войск Чингизхана, был дважды разрушен и разграблен литовскими князьями, видел генуэзских купцов. Его культурный слой хранит память о каждом периоде истории древнего города.

6. Селитренное городище (Сарай-Бату)



Реконструкция жилищ города Сарай-Бату

На территории Астраханской области находится основанная ханом Батыем столица Золотой Орды — город Сарай-Бату. Селитренным он стал намного позже, когда при Петре I здесь поставили заводы по производству селитры.

На территории памятника найдены фундаменты множества зданий — общественных, жилых и производственных. Города Золотой Оржы строились покоренными народами, поэтому материальная культура Сел Сарай-Бату была очень эклектична.

7. Городище Старая Рязань



Старая Рязань. Реконструкция

Один из самых богатых городов Древней Руси, столица Рязанского княжества находился совсем не там, где стоит современная Рязань. Городище Старая Рязань обнаружили в 1822 году благодаря случайной находке — кладу золотых украшений. После Великой Отечественной войны за раскопки взялись серьезно. На городище были найдены три храма, предметы искусства, дома и помещения, где люди занимались ремеслами, 16 кладов с монетами и ценными вещами.

8. Аркаим



Вид на Аркаим

За 3 тысячи лет до нашей эры на территории современной Челябинской области было построено огромный укрепленный город. В специальных мастерских его жители плавили бронзу и занимались гончарным ремеслом. Город был строго распланирован и имел ливневую канализацию.

Образованные остатками укреплений и жилищ круговые фигуры в степи привлекли не только историков, но и приверженцев оккультизма всех сортов: они называют памятник археологии «местом силы», «колыбелью человечества» и «прародиной ариев».

Источник

Зачем англичане спровоцировали февральскую революцию https://otari.mirtesen.ru/blog/43468069773/

Исторические находки, которые поставили учёных в тупик https://otari.mirtesen.ru/blog/43732598607/

А вы знаете, зачем верблюду горб (и ещё несколько сверхспособностей)? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43370721758/)