Почему африканские цивилизации отстали в развитии от остального мира?

Африка – колыбель человечества. Место эволюции и распространения Homo sapiens. Однако на Чёрном континенте практически не было ни одной развитой цивилизации, подобной Древней Греции, Вавилону или Китаю. Африканские народы находились в стадии догоняющих и до сих пор находятся на обочине исторического прогресса.

Почему Африка не стала центром цивилизационного развития в древности, и почему её жители остаются бедными сейчас?

Цивилизации Чёрного континента

Африку глобально можно разделить на 2 части: к северу от пустыни Сахара и к югу. Северная Африка омывается Средиземным морем и исторически связана с европейскими и ближневосточными цивилизациями. Здесь перемешивались культура и технологии финикийцев, греков, римлян и прочих народов, однако с югом континента связи за небольшими исключениями не было.

Поэтому под африканской цивилизацией в первую очередь понимают культуры «Чёрной Африки», т.е. региона к югу от Сахары. Вопреки распространённому мнению, развитые государства здесь были, хоть их и можно пересчитать по пальцам.

На самом деле, развитые государства на Чёрном континенте всё-таки существовали. Одно из самых известных и старейших – Нубия, находившаяся на юге Египта. История двух соседей тесно переплетается между собой и документально прослеживается с середины IV тысячелетия до н.

э.

Нубийцы заимствовали большинство достижений Египта, а в первом тысячелетии до н.э. были поглощены северным соседом

Еще одно античное государство – Эфиопия, сформировалось в V веке до н.э. Другие развитые державы африканской цивилизации – Сонгай, Гао, Мали, Зимбабве и т.д., появились только к Средневековью. Однако уже к XVII веку они попали в экономическую зависимость от европейцев, а к XIX веку 90% территории континента была порабощена европейскими колониальными державами.

Где в истории Африки страница побед и технологических успехов, а не вечного отставания? Историки выделяют сразу несколько причин, почему так вышло.

Изолированность

Чёрная Африка географически изолирована от остальных цивилизаций и континентов: древние корабли не могли плыть по опасным течениям Атлантического и Индийского океанов, а сухопутное сообщение было невозможно из-за пустыни Сахары.

Субсахарская (Чёрная/Тропическая) Африка. Даже по карте видно, что она изолирована пустыней и океанами

Чем глубже в Африке находился тот или иной регион, тем позднее до него доходил прогресс. 60% континента на юге вплоть до XIX века вообще находилось на стадии первобытного общества.

Удалённость от цивилизационных центров планеты, отсутствие торговых водных путей и лошадей, необходимых для преодоления огромных пространств, законсервировали живших здесь людей в развитии.

Инструменты для возделывания почвы, металлообработка, письменность и другие революционные изобретения пришли в Европу из Ближнего Востока по Средиземному морю. Порох, бумага, фарфор и т.д. – из Азии по Великому Шёлковому пути.

Африканцы оказались в стороне от этих новшеств. К слову, они не были «запрограммированы» на отсталость. Например, до металлургии и обработки железа они дошли самостоятельно, независимо от европейцев. Однако по уровню развития они оказались на уровне американских доколумбовых цивилизаций, если не ниже.

Отсутствие лошадей

Согласно историку Эндрю Шеррату, скот – двигатель прогресса. Главным достижением человечества стало одомашнивание животных, и в первую очередь, лошади.

Лошадь позволяла эффективней вспахивать поле, была средством передвижения, давала мясо, молоко и шкуры, использовалась в бою. Она повлияла на развитие сельского хозяйства, ремесла, военного дела и даже культуры.

Впервые лошадь приручили в центральной Азии около 5 тысяч лет назад, уже через 2 тысячи лет на них разъезжала вся Евразия. Вплоть до начала XX века эти скакуны были основным средством передвижения по планете.

В Южной Африке лошадей не было. Местный климат и насекомые губительны для этих животных. В какой-то степени их удалось заменить верблюдами. Однако они и передвигались медленнее, и во влажном климате жить не могут.

Климат

Климатическая карта Африки. Наиболее пригодны для жизнь лишь северные, южные и центральные области континента