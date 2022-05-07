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Почему африканские цивилизации отстали в развитии от остального мира?

Африка – колыбель человечества. Место эволюции и распространения Homo sapiens. Однако на Чёрном континенте практически не было ни одной развитой цивилизации, подобной Древней Греции, Вавилону или Китаю. Африканские народы находились в стадии догоняющих и до сих пор находятся на обочине исторического прогресса.

Почему Африка не стала центром цивилизационного развития в древности, и почему её жители остаются бедными сейчас?

Почему африканские цивилизации отстали в развитии от остального мира?

Цивилизации Чёрного континента

Африку глобально можно разделить на 2 части: к северу от пустыни Сахара и к югу. Северная Африка омывается Средиземным морем и исторически связана с европейскими и ближневосточными цивилизациями. Здесь перемешивались культура и технологии финикийцев, греков, римлян и прочих народов, однако с югом континента связи за небольшими исключениями не было.

Поэтому под африканской цивилизацией в первую очередь понимают культуры «Чёрной Африки», т.е. региона к югу от Сахары. Вопреки распространённому мнению, развитые государства здесь были, хоть их и можно пересчитать по пальцам.

На самом деле, развитые государства на Чёрном континенте всё-таки существовали. Одно из самых известных и старейших – Нубия, находившаяся на юге Египта. История двух соседей тесно переплетается между собой и документально прослеживается с середины IV тысячелетия до н.

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Нубийцы заимствовали большинство достижений Египта, а в первом тысячелетии до н.э. были поглощены северным соседом Нубийцы заимствовали большинство достижений Египта, а в первом тысячелетии до н.э. были поглощены северным соседом

Еще одно античное государство – Эфиопия, сформировалось в V веке до н.э. Другие развитые державы африканской цивилизации – Сонгай, Гао, Мали, Зимбабве и т.д., появились только к Средневековью. Однако уже к XVII веку они попали в экономическую зависимость от европейцев, а к XIX веку 90% территории континента была порабощена европейскими колониальными державами.

Где в истории Африки страница побед и технологических успехов, а не вечного отставания? Историки выделяют сразу несколько причин, почему так вышло.

Изолированность

Чёрная Африка географически изолирована от остальных цивилизаций и континентов: древние корабли не могли плыть по опасным течениям Атлантического и Индийского океанов, а сухопутное сообщение было невозможно из-за пустыни Сахары.

Субсахарская (Чёрная/Тропическая) Африка. Даже по карте видно, что она изолирована пустыней и океанами Субсахарская (Чёрная/Тропическая) Африка. Даже по карте видно, что она изолирована пустыней и океанами

Чем глубже в Африке находился тот или иной регион, тем позднее до него доходил прогресс. 60% континента на юге вплоть до XIX века вообще находилось на стадии первобытного общества.

Удалённость от цивилизационных центров планеты, отсутствие торговых водных путей и лошадей, необходимых для преодоления огромных пространств, законсервировали живших здесь людей в развитии.

Инструменты для возделывания почвы, металлообработка, письменность и другие революционные изобретения пришли в Европу из Ближнего Востока по Средиземному морю. Порох, бумага, фарфор и т.д. – из Азии по Великому Шёлковому пути.

Африканцы оказались в стороне от этих новшеств. К слову, они не были «запрограммированы» на отсталость. Например, до металлургии и обработки железа они дошли самостоятельно, независимо от европейцев. Однако по уровню развития они оказались на уровне американских доколумбовых цивилизаций, если не ниже.

Отсутствие лошадей

Почему африканские цивилизации отстали в развитии от остального мира?

Согласно историку Эндрю Шеррату, скот – двигатель прогресса. Главным достижением человечества стало одомашнивание животных, и в первую очередь, лошади.

Лошадь позволяла эффективней вспахивать поле, была средством передвижения, давала мясо, молоко и шкуры, использовалась в бою. Она повлияла на развитие сельского хозяйства, ремесла, военного дела и даже культуры.

Впервые лошадь приручили в центральной Азии около 5 тысяч лет назад, уже через 2 тысячи лет на них разъезжала вся Евразия. Вплоть до начала XX века эти скакуны были основным средством передвижения по планете.

В Южной Африке лошадей не было. Местный климат и насекомые губительны для этих животных. В какой-то степени их удалось заменить верблюдами. Однако они и передвигались медленнее, и во влажном климате жить не могут.

Климат

Климатическая карта Африки. Наиболее пригодны для жизнь лишь северные, южные и центральные области континента Климатическая карта Африки. Наиболее пригодны для жизнь лишь северные, южные и центральные области континента

Почему африканские цивилизации отстали в развитии от остального мира?

Чёрный континент сильно отличается по климату. Север и юг – жаркие пустыни, центр – тропические саванны. Лишь по побережью и в центре континента есть джунгли. В этих областях лето длится круглый год.

В джунглях действительно не было нужды задумываться о запасах еды, когда вокруг изобиловали дикие стада животных и съедобные плоды. Неолитическая революция, то есть переход от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству, произошёл гораздо позже, чем в Европе и Азии.

В остальной же части Африки нет и близко изобилия еды. «Палку воткни, и она вырастет» – это было невозможно в условиях пустыни и саванны. Плодородный слой почвы исчез из-за эрозии, и об эффективном сельском хозяйстве можно было лишь мечтать. Его удалось наладить лишь в последние 70 лет после долгой мелиорации почв.

Почему современные африканские страны такие бедные?

На всей территории Чёрной Африки долгое время существовало только одно развитое государство – ЮАР. Большая часть остальных являются беднейшими странами мира.

Почему африканские цивилизации отстали в развитии от остального мира?

Главная причина такого положения – Гражданские войны и зависимость местной экономики. В XIX веке европейские державы разделили между собой Африку, игнорируя этнокультурные особенности и границы. А после обретения независимости между получившими свободу африканцами развернулась бесконечная война за передел континента.

Кроме того, все ресурсы континента до сих пор добываются и перерабатываются западными державами. Франция, в прошлом владевшая третью Африки, до сих пор не только помогает местным диктаторам удерживать власть, но и сохраняет военное присутствие в регионе и даже контролирует финансовые системы бывших колоний.

Наконец, африканцы стали зависимы от гуманитарной помощи. Казалось бы, мировое сообщество хочет помочь бедным странам. Однако большинство просто отказывается от работы, предпочитая есть бесплатное продовольствие.

Впрочем, у Африки есть надежда. Одним из наиболее успешных государств на Чёрном континенте является Ботсвана. В стране стабильно растёт экономика, а за последние 20 лет ВВП на душу населения вырос в 2.5 раза! Сегодня он составляет около $8000, это всё ещё ниже среднемирового, но выше большинства стран Африки, и этот рост продолжается и сегодня.

В Ботсване частные компании добывают алмазы, золото, медь, никель, но при этом казна стабильно пополняется налогами с продажи ресурсов, и доходы идут на благо общества В Ботсване частные компании добывают алмазы, золото, медь, никель, но при этом казна стабильно пополняется налогами с продажи ресурсов, и доходы идут на благо общества

В чём секрет успеха? Здесь нет диктаторов, президенты сменяют друг друга. Суды независимы, а власти успешно борются с коррупцией. В Ботсване не прокляли всех белых и не винят их за все свои беды, а заимствовали их общественные институты. Наконец, страна не хочет войн с соседями и выступает за мирную жизнь и сотрудничество. У государства много проблем, но она точно намного успешнее других похожих стран.

Хотя страны Африки отстали от своих соседей и до сих пор не могут прийти в себя после эпохи колониализма, они всё ещё способны измениться к лучшему. Успешный пример у них уже есть. Смогут ли они следовать ему? Увидим в скором будущем.

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