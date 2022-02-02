Почему Советский Союз «бросил» поляков, которые восстали в Варшаве против немцев в 1944 году? Реальная правда ситуации

С конца 80-х годов XX века в мире возник новый миф об «очередном злодеянии» Сталина – якобы он не позволил оказать помощь полякам, которые в 1944 году выступили против фашистов, надеясь на помощь Красной Армии. В результате восстание было жестоко подавлено.

Чтобы судить о ситуации – нужно знать её предысторию и реальное положение дел.

И. В. Сталин

Сбежавшее руководство Польши и Советский Союз

Дружественно разделив с Германией Чехословакию, польское руководство никак не думало, что следующей мишенью агрессии станет его страна. За 3 недели 1939 года польское государство фактически перестало существовать, а правительство сбежало за границу.

Когда Германия напала на Советский Союз, оно предложило нашей стране заключить ряд соглашений. В первую очередь – о формировании на территории СССР польской армии, которая должна была выступить против Гитлера. В самые тяжёлые месяцы осени и зимы 1941 года руководство нашего государства изыскивало средства на формирование и вооружение поляков, они снабжались продовольствием, которого не хватало и для своих солдат.

Но командующий польской армией генерал Андерс всего лишь собирался попользоваться ресурсами и средствами Советского Союза для восстановления сил Польши. Сам он нашу страну ненавидел. Ситуация тянулась до марта 1942 года, когда глава советского государства потребовал прямой и однозначный ответ - когда польские войска переправятся на фронт против Гитлера?

Окончательно окрепнув, армия Андерса начала перебазироваться в Иран. Сталина не забывали уверять, что для СССР это будет лучшим вариантом, поскольку скоро начнутся события на Дальнем Востоке.

На следующий год из представителей левых сил в СССР началось формирование Войска Польского, которое выступало против Гитлера и своего сбежавшего правительства. Освобождать их Родину шли и наши войска.

План операции «Буря»

Сбежавшее правительство Польши подобная ситуация не устраивала совершенно. Была создана Армия Крайова, которая в перспективе должна была вернуть правителям власть. Сначала она занималась подрывной деятельностью на Западной Украине и Западной Белоруссии, которые считала своими территориями.

Далее планировалось осуществление операции «Буря». Согласно ей при отступлении немецких войск под натиском Красной Армии польские военные должны были «слегка трепать» арьергарды фашистов и занимать освобождавшиеся населённые пункты до вступления в них советских войск или одновременно с ними, но полностью независимо. Власть при этом получали только представители эмигрантского правительства.

Польское правительство в изгнании

Завершающей частью операции планировалось восстание в Варшаве. Накануне наступления на польскую столицу Армия Крайова должна была разгромить остатки гитлеровцев и показать СССР уже существующую ситуацию – власть эмигрантского правительства. Разумеется, о своих планах Советскому Союзу поляки сообщать не собирались.

Тяжёлые бои Советского Союза

Победы давались нашей армии тяжёлыми усилиями. Гитлеровцы понимали, что взятие Польши значительно приблизит СССР к границам Германии, и тогда расплата за все злодеяния будет значительно ближе. Поэтому в бой шли все резервы.

К концу июля 1944 года советским войскам удалось приблизиться к Варшаве. Но армия была измотана тяжелейшими боями. Почти на 500 км растянулись поставщики продовольствия и боеприпасов, воздушная дивизия прикрытия не успела перебазироваться на ближайшие аэродромы. К тому же «навстречу» нашим вышло пять танковых дивизий гитлеровцев. Пришлось отойти и закрепиться в обороне.

Фашисты Варшаву сдавать не собирались. Внутри города они сконцентрировали серьёзные силы, включая значительное количество танков и артиллерии.

Безрассудное выступление

Разведка Армии Крайовой сообщила своему командующему о том, что приближаются советские войска и в город перебрасываются новые части Вермахта. Но Коморовский посчитал важным только первую часть сообщения. Поэтому датой восстания было назначено 1 августа 1944 года.

Фашисты ожидали его и успели подготовиться. Все важные пункты города оставались в руках немцев. Сопротивление шло разделёнными между собой очагами. При первых же неудачах большинство групп складывало оружие.

Не утруждая себя прямым общением со Сталиным, Коморовский телеграммой через Лондон потребовал, чтобы Советы начали им немедленную помощь атакой. Вот только советские войска в этот период всеми силами старались отразить контрудар фашистов, закрепляясь на позициях. Если обратиться к документам, можно увидеть, что наш приказ к переходу к обороне был отдан в 4:10 утра 1 августа, а восстание началось в 17.00. Не сохраняй польское руководство свои планы в глубокой тайне, скорее всего, наши, невзирая на потери могли пойти вперёд.

Варшавские повстанцы

Подавление и освобождение

Польское правительство требовало от Сталина помощи уже напрямую. Он запросил ситуацию у Жукова и Рокоссовского. Учитывая необходимость подтягивания тылов и хотя бы минимальную перегруппировку измотанных армий, они назвали возможной датой наступления 25 августа. Хотя в реальности попытки прорвать оборону гитлеровцев предпринимались весь месяц.

Польское эмигрантское правительство распространило в лондонских СМИ информацию о том, что якобы планировало действовать вместе с советскими войсками, но в решающий момент Советский Союз их бросил.

Подавлением восстания в Варшаве руководил лично Гиммлер. Не имея физической возможности помочь повстанцам, наши организовали для них сброс грузов с помощью авиации. Последней безуспешной попыткой прорыва к восставшим стала операция Войска Польского с 15 по 23 сентября.

2 октября Коморовский подписал акт капитуляции. Солдатам Армии Крайовой был присвоен статус военнопленных с соответствующим обращением. Бойцы коммунистического подполья, которые помогали восставшим, были почти полностью уничтожены. Потери от гитлеровцев среди гражданского населения составили 100-150 тысяч. В ходе боёв и после них было уничтожено 60% всех зданий города, включая жилой фонд.

Советская страна потеряла в военных действиях при освобождении Польши от 478 до 600 тысяч солдат. Это невероятная цена, заплаченная за чужие территории и народ. Что касается руководителей Варшавского восстания, Константин Рокоссовский, поляк по национальности оценил их так:

«Командование Армии Крайовой совершило страшную ошибку. Мы ведем военные действия в Польше, мы та сила, которая в течение ближайших месяцев освободит всю Польшу, а Коморовский вместе со своими приспешниками ввалился сюда… как тот клоун, что появляется на арене в самый неподходящий момент…»

Современные реалии

Правда в современном западном мире не интересует никого. Миф о предательстве Сталиным Варшавского восстания идеально политически удобен. Это оправдывает подлость сноса памятников погибшим советским воинам и требование от России извинений. Недавний министр обороны Польши Мацеревич заявил, что именно Варшавское восстание решило судьбу Европы, за счёт чего советская экспансия не пошла дальше на запад. Они «забыли» даже то, что за спасение их столицы отдали свои жизни тысячи их соотечественников из армии Войска Польского, шедшие плечом к плечу с Красной Армией.

Снос памятников

Чужие мифы не должны нас слишком удивлять или впечатлять. Главное, не принимать на веру то, что создаётся для перекраивания нашей истории и оскорбления памяти павших, отдавших жизни за освобождение Европы от «коричневой чумы».

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Однозначно трудно согласиться с автором этой статьи!Уважаемые Россияне! Некоторые из вас удивляют меня своими порой неадекватными поступками! То в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов вы выбираете обыкновенного вора и грабителя, продажного стукача царской охранки, сексуального маньяка и педофила, психически больного, необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал этого злодея, а ,следовательно, и его национальность по отцу(порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище)!

То вы всячески скрываете, что Вторую мировую войну развязали именно Сталин вместе с Гитлером, напав в 1939 году на Польшу и разделив ее территорию и тем самым вы стараетесь скрыть,что Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ!То всячески скрываете, что согласно подписанному Сталиным планом операции «Гроза», именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на нацистскую Германию, но просто палач народов, дожидаясь максимального ослабления европейских стран для их колонизации, не успел это осуществить и немцы, зная об этом, сами напали, разведя Сталина как лоха!

Однако больше всего меня удивляет ваше отношение к событиям, связанным с Варшавским восстанием , когда кровожадный Сталин своими действиями способствовал массовому уничтожению восставших поляков!Однозначно мстительный диктатор совершил это очередное свое кровавое злодеяние , испытывая лютую ненависть к полякам — особенно после расстрела Пилсудским в 1920г. десятка тысяч военнопленных красноармейцев! Кстати, тогдашнее поражение Красной армии многие историки связывают с непрофессиональной деятельностью Сталина,который тогда был Член Военного Совета Западного фронта. Как считал Тухачевский, ответственность за провал операции по захвату Польши, наряду с Сталиным, нес Буденный и Егоров!

Именно в первую очередь из-за этого в 1929 году Сталин расстрелял боевого товарища Александра Егорова только из-за того, чтобы окончательно скрыть свою вину в сокрушительном поражении Красной Армии в 1920 г., когда большевикам не удалось насильственно провести оккупацию и советизацию Польши .Как известно , тогда ,чтобы в случае победы вся слава не досталась бы «Красному Наполеону» , как называли Тухачевского, Сталин уговорил Егорова на несколько дней задержать переброску войск, чтобы не выполнить приказ командования объединить силы Западного и Юго-Западного фронтов под руководством Тухачевского. В результате время на объедение было упущено и поляки перехватили инициативу, что и стало основной причиной сокрушительного поражения Красной Армии .

Уже тогда амбициозные большевики , в случае захвата Польши, намеревались пойти на Европу ,чтобы освободить ее рабочий класс якобы от гнета буржуазии("неслыханная" забота о рабочем классе!).Именно тогда у палача народов Сталина появилась беспредельная ненависть к поляками и в первую очередь из этого во время Варшавского восстания в 1944 г. злопамятный изувер и садист Сталин умышленно затягивал освобождение Варшавы, чтобы гитлеровцы уничтожили бы как можно больше восставших поляков!

К сожалению, этого никак не могут понять сегодняшние "фальсификаторы истории", тоскующие по кровавой советской империи. Для них важно отрицать все чудовищные преступления, совершенные утопическим и преступным советским режимом!Именно поэтому все они,не из меняющие своего отношения к тягчайшим преступлениям Сталина, и оправдывающие его кровавую бойню,безусловно, прямо или косвенно являются соучастниками этих преступлений!

Сегодня к "фальсификаторам истории", на мой взгляд, однозначно можно отнести группу бездарных псевдо-учёных историков: Ю. Жукова, Е. Прудникову , А. Фурсова, Е. Спицина, И. Пыхалова и т. д.. Особенно хотелось бы отметить лживого подонка Пыхалова, который повел себя не по-мужски, когда он, извинившись главе Ингушетии Юнус- Беку Евкурову за оскорбительные выпады перед вайнахами в связи с их депортацией во время войны, продолжил лить грязь на этот героический народ, подло оправдывая их депортацию Сталиным!

Именно эти главные "фальсификаторы истории" сегодня, гордо рея в облаках как буревестники, настойчиво ждут,когда сильнее грянет буря,чтобы призвать народы России к очередной бездарной революции, которую на этот раз Матушка-Россия точно не переживет "!Неужели им не хватит одного октябрьского переворота, когда большевистские кровожадные нехристи и дармоеды отняли у богатых, раздав бедным,но все это, присвоив и съев на халяву,бедные все равно не стали богатыми и даже сегодня многие из них , живя в богатейшей ресурсами стране, все еще живут как нищие бомжи!!!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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