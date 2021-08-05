«Отношения разорвала не Москва». Кто в Грузии выступает за диалог с Россией

Политолог назвал «бессмысленным» открытое письмо Путину грузинских политиков

Лидеры оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии», а также ряд бывших депутатов и сотрудников министерств обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. В нем они выступили за нормализацию отношений двух стран и раскритиковали действия США. Мы разбирались в возможных мотивах обращения грузинских политиков.

Забыли, кто разорвал отношения

Один из лидеров партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили опубликовала на своей странице в Facebook открытое письмо Владимиру Путину.

«Ваше Превосходительство господин Президент! Примите, господин Президент, уверения в нашем самом высоком уважении и позвольте поделиться с Вами нашей озабоченностью постоянным ухудшением российско-грузинских отношений», — такой тон задают авторы в начале письма.

Общий смысл обращения сводится к призыву наладить добрые межгосударственные отношения. Под письмом стоят подписи 42 грузинских политиков и бывших чиновников.

В офисе партии пояснили, что они хотят наладить отношения с Москвой и добиться отмены виз (сейчас граждане Грузии для въезда в Россию должны получить соответствующий документ). Основной целью письма, по словам политиков, была попытка наладить дипломатические отношения с Россией, которых нет с 2008 года из-за политики грузинского правительства.

Авторы письма акцентировали внимание на большом соцопросе, который проводился накануне парламентских выборов осенью 2020 года. Согласно его результатам, 75,8% жителей выступают за диалог с Россией, а 69,7% поддержали военный нейтралитет Грузии.

«Никто не усомнился в подлинности упомянутых аудиозаписей и опросных листов, и никто не опротестовал результаты опроса. Однако вместо обсуждения результатов опроса, правящая партия «Грузинская мечта» и партии, объединенные вокруг экс-президента [Михаила] Саакашвили <…> согласованно и публично обвиняли организаторов опроса Давида Тархан-Моурави и Ирму Инашвили в том, что они являются агентами Кремля», — говорится в тексте письма.

«Альянс патриотов» также отмечает негативную роль США, которые можно назвать «режиссерами театра двух актеров» (партии «Грузинская мечта» и «Национальное движение»). Многочисленные же учения НАТО в Грузии названы в письме «вызовом для России».

В тексте также утверждается, что «настроения населения Грузии и желания властей полярно противоположны».

Авторы просят Путина разрядить напряженность между странами и возобновить двусторонние отношения, в том числе в рамках совместных медиа, культурных и социальных проектов. Сами составители письма подчеркивают, что принимали участие в формировании «Группы диалога» между грузинскими и российскими депутатами и в создании международного экспертного «Венского формата».

Представитель руководства правящей «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе осудил открытое письмо оппозиционной партии.

«Это просто постыдно! Приближается 8 августа (день начала военного конфликта в Южной Осетии в 2008 году), и тут такое письмо! Дискуссия на эти темы неправильная! Я еще сдерживаю себя, когда комментирую. Нельзя так!» — сказал Сарджвеладзе. По его мнению, это обращение «безответственно перед памятью тех, кто отдал жизни за единство Грузии». Политик также указал на возможные корыстные интересы подписантов.

Старший аналитик Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе в разговоре сказал, что в грузинском обществе реакция на письмо была сдержанной — большинство «просто пожало плечами».

«Они призывают российского президента восстановить дипломатические отношения с Грузией. Но парадокс в том, что российский президент давно не против этого. Это Грузия разорвала дипломатические отношения после признание Россией Абхазии и Южной Осетии. PR-ход тоже ведь должен быть продуман. Как можно призывать российского президента восстановить то, что он не разрывал?» — удивляется политолог.

По словам Васадзе, восстановление дипломатических отношений будет означать признание Абхазии и Южной Осетии, что исключено с грузинской стороны.

«Если кто-то в Грузии и решится на это, то он вряд ли потом удержится у власти какое-то значительное время. Сразу же взорвется общество. С точки зрения содержания, письмо бессмысленно», — уверен эксперт.

Связи с Москвой

Партия «Альянс патриотов Грузии» создана в декабре 2012 года. На парламентских выборах 2016 года партия набрала 5,01% и попала в парламент. Через четыре года партия набрала всего 3,14%, после чего лидеры партийного списка, которые должны были получить мандаты, от них отказались. Места в парламенте в итоге перешли тем, кто следовал в списках уже после лидеров. Однако они вскоре вышли из «Альянса» и сформировали собственную фракцию «Европейские социалисты».

В ходе кампании 2020 года в Грузии высказывались предположения, что «Альянс патриотов» — «агенты Кремля». Тогда прозападная партия «Европейская Грузия» после визита ее лидеров в Абхазию обратилась в прокуратуру с требованием установить происхождение ее финансирования.

Представители «Альянса патриотов» регулярно проводят в Москве встречи с депутатами Государственной думы и членами Совета Федерации. Гела Васадзе считает, что «Альянс патриотов» надеется с помощью упомянутого обращения получить финансирование и вернуться в политику. Он утверждает, что у партии есть лоббисты в коридорах российской власти.

«Но проблема в том, что они весьма неудачно выступили на прошлых парламентских выборах. Им на самом деле еще до них урезали финансирование извне, и они набрали денег от богатых людей, которые хотели быть членами парламента. В итоге партия набрала всего 3%. Да, «Грузинская мечта», конечно, убавила процент у всех конкурентов, поэтому оппозиция сначала протестовала. Но потом лидеры «Альянса патриотов» были вынуждены уступить места тем людям, которые заплатили», — уверен Васадзе.

По мнению политолога, сейчас в «Альянсе патриотов» подают разнообразные сигналы, что снова готовы активно представлять интересы спонсоров. При этом реабилитация партии вряд ли возможна, так как ее рейтинг сейчас составляет около 2%.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В этом отношении заслуживают внимания слова телеведущего Михаила Кожухова, который недавно заявил, что стыд для Отечества, когда оно ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана! Несмотря на то, что я сам грузин, мне трудно согласится с господином Кожуховым ! На мой взгляд, руководство Грузии, как и руководство многих постсоветских стран, должны наконец-то понять, что неэтично и, главное, небезопасно обеспечение собственной безопасности за счёт ослабления безопасности соседней страны, тем более, если эта страна - великая держава, как Россия.

Этим «политикам» трудно понять , что если не будет ДЕРЖАВЫ РОССИЙСКОЙ , не будет и России , территория и ресурсы которой уже давно не дают покоя западным «борцам за демократию», которые используют Грузию и бывшие постсоветские страны для противодействия с Россией ! К сожалению, многие недальновидные политики в Грузии не могут понять простой истины , что Россию не может не беспокоить перспектива размещения баз НАТО непосредственно на территории пограничного с ней государства.Они не осознают ,что бессмысленное стремление в НАТО стало основной причиной потери грузинских территорий, а уровень достигнутой независимости Грузии достаточно сомнителен.

К сожалению, многие мои соотечественники не могут понять простой истины, что Грузия уже давно не является независимым государством и вряд ли в ближайшее время им станет. В прошлые же века, когда она была, казалось бы, независимой, её ослабляли постоянные захватнические и междоусобные войны и если бы не Георгиевский трактат, то впоследствии Грузию покорил бы или Запад, или её мусульманизировала бы Турция, Иран и т. д. В этом отношении грузины должны быть благодарны России за свое спасение от мусульманских завоевателей и тем самым сохранение своей веры и, конечно, от западных поработителей, которые благодаря своей жестокой колониальной политике полностью разграбили бы и уничтожили бы Грузию, превратив её территорию, скорей всего , в транзит для поставок наркотиков (вспомните колонизацию, например, англичанами Америки, Индии и опиумные войны в Китае)!

Конечно, присоединение Грузии, в первую очередь, было выгодно России, поскольку ей необходим был надёжный геостратегический плацдарм на Кавказе. Именно геостратегическое положение Грузии, которое притягивало мировые державы, явилось основной причиной потери своей независимости, как раньше, так и сейчас! Таким образом, судьба Грузии исторически уже была предрешена благодаря её географическому положению и поэтому трудно согласиться с некоторыми нерадивыми историками, которые выражают своё недовольство в связи с воссоединением в прошлом Грузии именно с Россией.

Они никак не могут понять простой истины, что Россия, как Великая Держава, не позволила бы и не позволит никогда, чтобы территорию Грузии под предлогом сотрудничества использовали враги России для военного противостояния с ней. Именно это стало основной причиной потери территорий как в Грузии, так и в некоторых постсоветских республиках, на которых российские власти любыми способами были вынуждены разместить военные базы , чтобы создать барьер для размещения в этих странах баз НАТО.

Безусловно, так поступила бы любая мировая держава, поскольку в современном мире доминируют только геополитические интересы (это давно уже не секрет для здравомыслящих людей). Всё предельно просто! В современном мире идёт обыкновенная борьба за сферы влияния, ничего общего не имеющая с борьбой за торжество демократии.

Многие мои соотечественники не могут понять простой истины , что без дружеских отношений с Россией грузинскому народу не встать на ноги, поэтому вектор нашей политики, на мой взгляд, должен быть направлен больше на восток, чем на запад. Грузинский народ в результате насильственного насаждения виртуальной демократии фактически обнищал и никогда еще не испытывал такой нужды, как сейчас. Население Грузии хоть и поздновато , но все-таки прозревает, однако вызывает недоумение тактика некоторых грузинских политиков, которые стремятся воспитать молодое поколение в духе ненависти к россиянам , внушая им, что русские являются самыми жестокими поработителями в мире.

Несомненно, если сравнивать , например , грабительскую деятельность английского наместника в Индии с деятельностью царского наместника на Кавказе графа Воронцова, который сделал так много для развития грузинской культуры, то надо быть просто отщепенцем , чтобы не видеть этой вопиющей разницы. Интересно, существует ли в мире страна, подобная Грузии, в которой якобы порабощенный народ в эпоху развитого социализма жил лучше и богаче своих«поработителей»?

Вместе с тем мне не хотелось бы , чтобы традиции наших предков были вытеснены лицемерной и лживой западной идеологией, которая пропагандирует гомосексуализм и лесбиянство , неуважение к старшим , абсурдные юридические законы,попирает семейные ценности и т. д.. Для меня , например , большая честь, что фамилия Хидирбегишвили из древнего грузинского рода князей Амилахвари помещена в геральдическом издании «Дворяне Российской Империи» !

Уважаемые друзья! Даже если Грузия вступит в ЕС (что в ближайшее время довольно сомнительно ), мы все равно не станем полноценными европейцами. Одновременно с этим само членство в этой международной организации для такого развивающегося государств, как Грузия, не является обязательным условием экономического роста. Именно поэтому важным и полезным для Грузии, несомненно, будет сотрудничество не только с Западом, но обязательно и с Россией, которая, кстати, в отличие, например, от англосаксов, умеет ценить доброе к себе отношение и быть за него благодарной!Именно поэтому я больше чем уверен , что рано или поздно мы вновь станем добрыми соседями и будем дружить, как наши предки !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили ?

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Почему гусары в царской России не женились https://otari.mirtesen.ru/blog/43807782694 Как порноактеры калечатся на съемках

https://otari.mirtesen.ru/blog/43945102590 "Она всё равно никуда от меня не денется": 5 мужских иллюзий о женщинах