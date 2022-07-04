Как оживить отношения: 9 советов

Отношения — это процесс, их невозможно выстроить раз и навсегда. Меняются условия, приоритеты, желания, возможности и часто со временем чувства притупляются. Что делать, чтобы отношения были крепкими, а чувства свежими.

1. Секс. Проанализируйте, что изменилось за время, что вы вместе. Если изменения произошли не в лучшую сторону, разнообразьте сексуальную жизнь хорошо забытым старым. Если же изменения в лучшую сторону, не останавливайтесь на достигнутом, экспериментируйте, вносите что-то новое.

2. Свидания. Помните, как это было? Легкое волнение, желание быть интересным и привлекательным в глазах партнера. Длительные отношения или брак не повод забывать о том, что приносило радость. Назначайте друг другу свидания у входа в кино, в ресторане, на пляже, у метро. Приглашайте на утренний кофе в кофейню за углом, вечерние прогулки в сквере, воскресное кормление уток. Разнообразьте ежедневный быт.

3. Новый драйв. Совершите то, чего никогда не делали вместе, получите яркие впечатления: прыжок с парашютом, полет на параплане, рафтинг, дайвинг, скалолазание, вейкбординг. В мире много интересного, острота ощущений и обмен впечатлениями внесут новизну и укрепят отношения.

4. Арт-терапия.

Это не только изобразительное творчество. Погружаясь в состояние творчества, человек переключается с обыденности в уникальность. Посетите клуб боди-арта, создайте на теле партнера свою историю любви. Откройте для себя тело партнера по-новому. Это весело, интересно и дает отношениям ресурс. Сходите на танцы, научитесь вместе новым движениям. Вспоминаются слова героини кинофильма «Давайте потанцуем»: «Танец — это вертикальное выражение горизонтального желания».

Не важно, умеете ли вы рисовать или танцевать, важно открывать что-то новое вместе с партнером. Снимите маску взрослого, делового человека и погрузитесь в состояние творящего ребенка, все мы родом из детства.

5. Домашний спа. Освойте азы массажа. Подберите легкую расслабляющую музыку, эфирные масла или ароматизированные свечи, масла для массажа. Поглаживания, тактильный контакт, атмосфера легкого интима подарят расслабление, укрепят доверие, усилят влечение.

6. Простые радости. Уделяйте внимание мелочам: ароматный утренний кофе с круассанами в постель, любимые вкусности из магазина, блюдо, заказанное из ресторана на дом. Совместная ванна с маслами и лепестками роз. Купон в спа-салон, отель, косметический салон, баню, билет на футбольный матч или в театр. Легкий ужин при свечах. Фантазируйте и применяйте на практике. Жизнь состоит из мелочей, пусть они будут приятными.

7. Сюрпризы. Удивляйте друг друга, даже если не рядом: положите букетик полевых цветов или коробочку конфет в ящик комода, которым ежедневно пользуется партнер. На холодильнике оставьте записку с пожеланием доброго утра, хорошего дня, словами любви. Закажите букет цветов, воздушные шарики с доставкой на дом. Пусть приятные моменты вдохновляют, поднимают настроение и притягивают друг к другу.

8. Облегчите быт. Чтобы времени друг на друга было больше, обустройте быт. Современная техника позволяет сократить время, которые мы тратим на готовку или мытье посуды. Кофемашина, микроволновая печь, посудомоечная машина, мультиварка сохранят силы и время на что-то более важное и ценное.

9. Будьте партнерами. Не забывайте о партнерстве. Только в партнерских отношениях пара счастлива. Партнеры не помогают друг другу, а делают все сообща: отдыхают, работают, развлекаются. Отношения в паре как печное отопление в доме: если есть дрова и спички, будет тепло и уютно. Но построить дом, печь, заготовить дрова — ответственность не одного, а двух равных партнеров.

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