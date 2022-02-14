Пища XXII века: какой она будет

В будущем кто-то будет еду вдыхать, кто-то - слушать, кто-то - носить на ноге. Растущее население Земли и изменение климата внесут свои коррективы — привычные нам продукты станут деликатесом, недоступным большинству людей. Человек изменит рацион и свое отношение к потреблению. Впереди - эра насекомых, наноеды и планктона.

О мясе

Животноводство как таковое в будущем может быть утрачено. Оно производит почти 20% выбросов всех парниковых газов (больше транспорта) и занимает огромные территории сельскохозяйственных угодий. Животных ещё и кормить надо, а это больше 30% производимой в мире еды. И лечить – падеж и болезни скота часто бьют по экономике. То есть животноводство нерентабельно.

Искусственное мясо из стволовых клеток свиньи уже выращивают, однако ждать, что мясоеды скоро перейдут на него, не стоит. Котлета стоит дороже $300. От шашлыков, азу и прочих стейков человечеству будет отказаться сложно, но и есть столько мяса, сколько ест сегодня, оно уже не сможет - денег не хватит. Рост цен на мясо идёт уже в наши дни. Через сто лет оно станет деликатесом, а разведение животных может стать новой «фишкой» высшего общества.

Мини-скот

Люди часто относятся к ним с отвращением и страхом, но насекомые, являясь самым большим классом в живой природе, в будущем спасут Землю от голода.

Насекомых уже давно едят почти в 100 странах мира. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в мире насчитывается 1462 вида съедобных насекомых. Во-первых, в насекомых почти нет жира. Во-вторых, они являются хорошим источников белка. В-третьих, разведение насекомых возможно даже в домашних условиях . Это экологично, экономически выгодно. Возможно, даже вкусно, но… непривычно. Пока еще. В будущем лояльность к насекомым определенно вырастет. Изо дня в день тех, кто любит перекусить сверчком, становится все больше. Люди, которые уверяют, что никогда не ели насекомых – неправы. За жизнь каждый из нас съедает, сам о том не догадываясь, до полукилограмма насекомых.

В тех странах, где насекомые давно входят в рацион питания, уже несколько тысячелетий, (как в Мексике, где насекомых едят со времен ацтеков) их популяция снижается. Через несколько веков и насекомые могут стать на вес золота.

В наше время насекомые - молодой, но стремительно развивающийся рынок. Такие компании как Chapul и Exo выпускают и продают батончики с перемолотыми жуками и кузнечиками. Фирма Bizarre Food выращивает и реализует личинки травяной моли. На Сардинии же традиционно едят сыр Casu marzu, степень готовности которого определяется содержащимися в нем личинками (этот деликатес принято есть в очках, поскольку личинки (длиной до 1 см) имеют обыкновение выпрыгивать из сыра). В общем и целом, за энтофагией будущее.

Водоросль, расти!

Помощи человечество ждет и от океана. В нем скрыты огромные пищевые ресурсы. Рыба и морепродукты составляют основу многих национальных кухонь, но в будущем мы будем брать от океана все. В ход пойдут и медузы, и планктон, и водоросли. Особо перспективными в этом отношении представляются водоросли. Водорослей насчитывается больше 10 тысяч видов. При этом уже сегодня человек не только охотно поедает 1500 из них, но и ест продукты, при приготовлении которых была использована соль из той же морской капусты. В интервью BBC доктор Крейг Роуз, исполнительный директор Фонда здравоохранения водорослей, подчеркнул и экономическую выгоду: «Подобные хозяйства могут легко работать в Великобритании, причем с большим успехом. Самое замечательное, что водоросли растут с феноменальной скоростью, это наиболее быстрорастущее растение на Земле. Их использование в Великобритании значительно вырастет».

Морское «желе»

Количество медуз в океане увеличивается. Тем не менее, мы их почти не едим. Почти – потому что в японской кухне есть блюда из медузы, а её белок, выращенный в лаборатории, уже добавляют в мороженое (отчего оно начинает фосфоресцировать при определенном освещении). В будущем медузы будут входить в привычный рацион. Внимание рынка к ним уже приковано.

От рыбы человеку отказываться в ближайшем будущем вряд ли придется. Хотя её запасы в океане стремительно снижаются, экологической и пищевой катастрофы еще можно избежать. Растет количество передвижных «рыбных ферм», огромных клеток, где рыбу удобно оберегать от внешней угрозы и ловить.

Все в одном

Большие надежды футурологи возлагают на Aquaponics – искусственную закрытую биосистему. Она включает в себя как аквакультуры, так и растения, выращиваемые на гидропонной установке. Вода и отходы от аквариума передаются по контейнеру в большой резервуар. Когда он заполняется – богатая питательными веществами вода течет вниз, в гравий, где растут растения. Они питаются сами и насыщают кислород водой. Такая мини-ферма для одновременного выращивания всего. Продаются уже сегодня. В будущем - могут стать необходимостью.

А как же каша?

Можно порадоваться за любителей каш. Каша – пища будущего. Кроме того, что она очень полезна для организма, она ещё и дешева в производстве. Уже сегодня каши начинают становиться трендом. Во многих странах возвращаются к своему исконному злаку, в Европе инкский злак киноа уже признается «продуктом будущего». Продается киноа и в российских магазинах. В России исконный злак – полба. Её уже называют «черной икрой» среди злаков. Она невероятно полезна, кроме того, можно сказать, встроена в генотип русского народа упоминанием в сказке Пушкина.

Дышите

В будущем человек может в принципе лишиться ритуала сбора за столом и общего семейного обеда. На его теле может быть прилеплен пластырь, снабжающий организм нужными веществами. Фраза: «Посплю поем» в недалеком будущем будет восприниматься без улыбки. В будущем человеку может даже не придется жевать. Гарвардский ученый Дэвид Эдвардс изобрел аппарат, который способен превращать еду в пар. Сублимированные продукты, съедобные упаковки, гибридные фрукты и овощи, жевательная резинка с питательными капсулами, рестораны с музыкальным сопровождением, придающим вашей еде новые вкусовые нюансы, молекулярная кухня… Еду можно будет печатать на принтере, а также регулировать диету при помощи нанотехнологий.

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