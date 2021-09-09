9 знаков, которыми Душа пытается что-то вам сообщить

Когда Душа пытается «достучаться» до вас, поначалу это обескураживает. Однако, постепенно вы все больше и больше начинаете понимать, о чем она хочет вам сказать, на что обратить внимание.

Единственный способ наладить это общение — позволить ему происходить. Душа постоянно направляет нас туда, где мы должны быть в данный момент времени и делает это различными способами, вот некоторые из них.



1. Вы видите определенные знаки в своих снах, поэтому не следует игнорировать свои самые яркие сны, возможно в них кроется разгадка или ответ на ваш вопрос.

2. Вам часто попадаются одни те же комбинации чисел. Иногда подобные явления синхронистичности являются делом рук Вселенной или нашего Ангела-Хранителя, а бывает, что вы сами, того не сознавая, творите эти явления. Можно прибегнуть к помощи книг по нумерологии, чтобы расшифровать детальное значение послания, которое получили. Например, Дорин Верче «Ангельская нумерология».

3. Вы просто знаете, что нужно делать. Время от времени подсознание делится с вами важной информацией. Это самый эффективный способ наладить контакт с Душой. Допустим, вы растеряны и не знаете, как поступить дальше. Ваша Душа, желая вам помочь, предоставит вам необходимую информацию через подсознание.

Вы неожиданно поймете, что знаете как поступить, хотя и не сможете объяснить, откуда у вас это знание.В видениях сокрыта важная информация, расшифровать которую бывает нелегко. Если вы переживали опыт дежавю, то нужно попытаться понять, что значит и для чего вам эта информация. В нашей жизни ничто не происходит случайно или без определенной причины, потому что все происходит для чего-то.

5. Вдруг появляется человек, который говорит именно то, что вам нужно услышать в данный момент. Наша Душа очень могущественна, иногда она может привести в нашу жизнь людей, которые сообщат то, что мы должны услышать. У вас есть вопрос, ответ на который появился буквально ниоткуда? Если да, то на эту информацию нужно обратить внимание. Не изолируйте себя от внешних источников информации, даже если они вам кажутся необъяснимыми.

6. Ваше шестое чувство говорит вам о чем-то. Ваша Душа делает все возможное для того, чтобы вы получили нужные послания. Это необходимо для того, чтобы вы максимально приблизились к лучшей версии себя. Не игнорируйте то, что подсказывает вам шестое чувство.



7. Вас буквально тянет что-то делать. Если у вас возникает такое чувство, это следует расценивать, как знак от вашей Души. Она напоминает вам о том, что это «что-то» и есть то, что вы должны сделать. Для того, чтобы вырасти в личностном и духовном плане, вам необходимо, порой, рисковать. Ваша Душа совсем не хочет, чтобы вы просидели на одном месте до конца своей жизни.

8. У вас появляется неожиданная идея или вы слышите свой внутренний голос. Идеи и мысли, которые появляются словно из ниоткуда, могут значить больше, чем кажется. Если вы не можете выбросить какую-то мысль из головы, возможно, стоит претворить ее в жизнь.

9. Знаки в виде различных животных, на которых вы постоянно натыкаетесь.

Вы часто видите определенных животных или фигурки животных и вам кажется, будто они пытаются вам что-то сказать. Приложите усилия для того, чтобы понять, что именно они пытаются вам сказать. Душа на энергетическом уровне передает животным различные послания для нас, которые мы бы не получили иным образом. Послания, передаваемые животными, явление куда более распространенное, чем вам кажется, поэтому пытаясь расшифровать послание, обратитесь вглубь себя.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2295778993529686454/

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