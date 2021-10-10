Кто по национальности Владимир Путин: его настоящая фамилия

Подробности личной жизни и биографии известных людей всегда вызывали неподдельный интерес общественности. В социуме не только любят обсуждать всякого рода грязные подробности, но и проводят целые расследования, посвященные определению истины.



Личность президента Российской Федерации всегда вызывала интерес у населения, а некоторые ее факты даже стали причиной серьезных споров. Хорошим примером является построение различных теорий по поводу истинной национальности, происхождения и настоящей фамилии президента России Владимира Путина.

Хоть большинство источников и указывают на причастность главы государства к русскому народу и сам российский лидер также подтверждает эту информацию, находятся люди, которые продолжают строить альтернативные теории происхождения президента. Сторонники таких предположений отмечают, что в описании биографии Путина отсутствуют данные о его национальности и происхождении. Указано лишь то, что его родители были простыми крестьянами, а дедушка работал поваром при государственных структурах.

Согласно официальным источникам, мать президента Российской Федерации работала на обычном заводе, а отец служил на подводной лодке. Сторонники версий того, что Путин имеет еврейские корни, ссылаются на то, что о происхождении его родителей не сказано ни слова, однако при этом близкие родственники президента все же являются русскими. В том факте, что Владимир Путин также русский, большинство людей не сомневаются, но, тем не менее, существуют альтернативные точки зрения. Например, одним из возможных доказательств того, что Путин является евреем по национальности, зарубежные журналисты считали опубликованное ими заявление на замену паспорта, поданное Владимиром Путиным в конце 2000 года.

Источник : https://ru.newsds.site/article/full/198?r=982225084

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