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14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Не все мужчины сочиняют стихи и поют серенады своим возлюбленным. Просто не каждый это умеет. Выражаться через действия, а не слова – вообще очень по-мужски. Нам, женщинам, остается все правильно понимать. 

Вот 14 жестов с его стороны, которые кричат сиреной, что он действительно вас любит!

1. Он обнимает вас за талию или за плечи

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Ему нравится показывать, что вы – его женщина.

2. Он ищет повод быть ближе

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Ему нравится чувствовать дыхание и сердцебиение своей любимой - это целый мир счастья.

3. Он всегда подает руку

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Ему нравится вам помогать, когда вы в этом нуждаетесь. Подать руку – это один из способов выразить чувства.

4. Он любит держать вас за руку

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Когда ваши пальцы переплетаются, он испытывает настоящее наслаждение, которое невозможно не заметить.

5. Он пытается подольше не выпускать вас из объятий

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Ваши объятия всегда продолжительные, и они заканчиваются тем, что напоследок он еще крепче прижимает вас к себе.

6. Он целует вас в лоб

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Это очень важный жест - ваши отношения пройдут долгий путь.

7. Он предлагает свой пиджак

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Мужчина, который любит, всегда поинтересуется, не замерзли ли вы. Он обязательно предложит свой пиджак или шарф. Если вы голодны, он отыщет уютное местечко, чтобы поужинать.

Или приготовит ваше любимое блюдо сам.

8. Он шепчет нежности

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Чем мягче его голос, тем мягче его сердце.

9. Он касается ваших волос

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Он не может удержаться от прикосновения к вашим волосам. Ему нравится заправлять прядь за ухо, чтобы ясно видеть ваше лицо.

10. Он смотрит глубоко в глаза

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Иногда вам так просто утонуть в его глазах…

11. Он приглашает танцевать

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Ему нравится, как вы двигаетесь во время танца.

12. Он касается вас крайне нежно

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Любящий мужчина уважает вас и ваше тело. И он это показывает через свои касания.

13. Он любит смешить

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

Ваш смех для него звучит прекрасно! Он освещает весь его мир.

14. Он не боится поцелуев

14 жестов мужчины, которые говорят о его любви к женщине

В конце дня он не может удержаться от поцелуя или даже нескольких. Его поцелуи – это слова любви.

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А вы знали об  этом?

В Новом Завете упоминаются два религиозных течения Иудаизма Второго Храма — фарисеи и саддукеи. И если о первых сохранилось много информации, то о последних известно очень мало. Ученые-библеисты уже более ста лет ведут жаркие дискуссии о происхождении секты саддукеев, этимологии названия группы, а также об их учении и социальном статусе. Саддукеи  — одна из трех главных школ  иудаизма  Второго Храма в поздний эллинистический  и ранний римский периоды. Согласно талмудической традиции (Avot R. Nat. 5), название «саддукей» произошло от Садока, ученика Антигона из Сохо, который, не понимая максимы своего учителя, отрицал загробную жизнь и воскресение и создал секту в соответствии с этими взглядами. Трудно установить, когда сформировалась секта саддукеев. Еще труднее назвать причины ее появления. Менахем Мансур считает, что они появились ок. 200 года до нашей эры . Саддукеи появились в хасмонейский период, может чуть раньше, но начали исчезать с исторической сцены после 70 г. н.э. Часто они отождествляются со священниками и богатыми аристократическими семьями, но, вполне возможно, в число саддукеев могли входить и небогатые жители Иерусалима и Иудеи. Это была консервативная группа, строго руководствовавшаяся Пятикнижием как авторитетным текстом, но это не означает, что у них не было своей традиции интерпретации Закона Моисеева. По этой причине они отвергали то, чего не было в Пятикнижии: воздаяние после смерти, воскресение, развитую ангелологию — все то, что было популярно не только у фарисеев, но и среди обычного еврейского народа. 

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